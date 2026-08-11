https://sputniknews.uz/20260811/asia-chempionat-yakunlar-59614759.html
10 та медаль ва барчаси қизлардан: Осиё чемпионатининг учинчи куни якунлари
10 та медаль ва барчаси қизлардан: Осиё чемпионатининг учинчи куни якунлари
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон оғир атлетика терма жамоаси Осиё чемпионатининг бир кунлик баҳсларида 10 та медаль олди. Уч кун якунларига кўра, жамоа ҳисоби 12 та медалга етди.
2026-08-11T09:19+0500
2026-08-11T09:19+0500
2026-08-11T10:01+0500
спорт
оғир атлетика
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
чемпионат
оғир атлетика бўйича осиё чемпионати
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Ўзбекистон оғир атлетика терма жамоаси аъзолари пойтахтда ўтаётган ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатининг 10 август кунги баҳсларида 10 та медаль қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Олтин медалларга Маржона Абдумуталова (-57 кг, ёшлар, даст кўтариш), Зиёда Худойқулова (-61 кг, ёшлар, даст кўтариш) ва Муниса Болтаева (-61 кг, ўсмирлар, силтаб кўтариш) сазовор бўлди.Муниса Болтаева икки курашда кумуш, даст кўтаришда бронза медалга эга чиқди. Зарина Абдуллаҳакова эса -57 кг вазн тоифасида ўсмирлар ўртасида даст кўтаришда кумуш медални қўлга киритди.Шу тариқа, мусобақанинг уч куни якунлари бўйича Ўзбекистон терма жамоаси жами 12 та медаль жамғарди. Уларнинг 11 таси қизлар ҳиссасига тўғри келмоқда. Аввалги баҳсларда Азизбек Дадажонов -60 кг вазнда силтаб кўтаришда 134 кг натижа билан бронза медалга сазовор бўлган.Осиё чемпионати 14 августга қадар давом этади. Унда 29 та мамлакатдан 300 нафардан зиёд спортчи иштирок этмоқда.
https://sputniknews.uz/20260810/uzbekistan-kelajak-oyinlar-59600252.html
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спорт, оғир атлетика, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, чемпионат, оғир атлетика бўйича осиё чемпионати, ўзбекистон
спорт, оғир атлетика, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал, чемпионат, оғир атлетика бўйича осиё чемпионати, ўзбекистон
10 та медаль ва барчаси қизлардан: Осиё чемпионатининг учинчи куни якунлари
09:19 11.08.2026 (янгиланди: 10:01 11.08.2026)
Оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатининг учинчи кунида Ўзбекистон терма жамоаси 10 та медаль қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Ўзбекистон оғир атлетика терма жамоаси аъзолари пойтахтда ўтаётган ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатининг 10 август кунги баҳсларида 10 та медаль қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Олтин медалларга Маржона Абдумуталова (-57 кг, ёшлар, даст кўтариш), Зиёда Худойқулова (-61 кг, ёшлар, даст кўтариш) ва Муниса Болтаева (-61 кг, ўсмирлар, силтаб кўтариш) сазовор бўлди.
Абдумуталова силтаб кўтариш ва икки курашда яна иккита кумуш медаль олди. Худойқулова ҳам силтаб кўтариш ва икки курашда иккинчи натижани қайд этди.
Муниса Болтаева икки курашда кумуш, даст кўтаришда бронза медалга эга чиқди. Зарина Абдуллаҳакова эса -57 кг вазн тоифасида ўсмирлар ўртасида даст кўтаришда кумуш медални қўлга киритди.
Шу тариқа, мусобақанинг уч куни якунлари бўйича Ўзбекистон терма жамоаси жами 12 та медаль жамғарди. Уларнинг 11 таси қизлар ҳиссасига тўғри келмоқда. Аввалги баҳсларда Азизбек Дадажонов -60 кг вазнда силтаб кўтаришда 134 кг натижа билан бронза медалга сазовор бўлган.
Осиё чемпионати 14 августга қадар давом этади. Унда 29 та мамлакатдан 300 нафардан зиёд спортчи иштирок этмоқда.