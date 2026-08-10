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https://sputniknews.uz/20260810/uzbekistan-kelajak-oyinlar-59600252.html
PUBG, Dota 2 ва футбол: Ўзбекистон “Келажак ўйинлари”да учинчи бўлди
PUBG, Dota 2 ва футбол: Ўзбекистон “Келажак ўйинлари”да учинчи бўлди
Sputnik Ўзбекистон
“Келажак ўйинлари — 2026” Остонада якунланди. FC OLYMPIC PHYGITAL бронза ва 50 минг доллар мукофот олди. Турнирда саккиз йўналиш бўйича чемпионлар аниқланди.
2026-08-10T12:11+0500
2026-08-10T12:11+0500
спорт
киберспорт
футбол
компьютер ўйини
мусобақа
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Ўзбекистоннинг FC OLYMPIC PHYGITAL жамоаси Остонада бўлиб ўтган “Келажак ўйинлари — 2026” мусобақасининг фижитал футбол йўналишида бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон жамоаси чорак финалда Россиянинг FFK ROTOR CISS GROUP жамоасини 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Ярим финалда Аргентинанинг NS Team жамоаси билан асосий баҳс 1:1 ҳисобида якунланди, пенальтилар сериясида эса ўзбекистонликлар 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди.Ўзбекистон бошқа йўналишларда ҳам иштирок этди. Суғдиёна Абдухолиқова (Sagdi) фижитал рақс бўйича чорак финалгача етиб борди. Фижитал shooter йўналишида эса Ўзбекистоннинг MIRAGE TEAM жамоаси қатнашди, бироқ гуруҳ босқичидан кейинги босқичга чиқа олмади.“Келажак ўйинлари — 2026” 29 июлдан 9 августгача давом этди. 12 кунлик мусобақаларда 800 нафардан зиёд иштирокчи саккиз йўналишда беллашди. Умумий соврин жамғармаси 4,65 млн долларни ташкил этди.Турнирда саккизта чемпион аниқланди:— фижитал футбол — NS Team (Аргентина);— фижитал баскетбол — Wilders (Арманистон);— фижитал shooter — Team KZ (Қозоғистон);— фижитал рақс — Franco Vitali (Аргентина);— фижитал жанг — Archangel Michael;— Dota 2 — PlayTime (Перу);— Mobile Legends: Bang Bang — Bigetron by Vitality (Индонезия);— PUBG: Battlegrounds — 17 Gaming (Хитой)
https://sputniknews.uz/20260729/mirziyoev-kelajak-oyinlar-marosim-59363993.html
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спорт, киберспорт , футбол, компьютер ўйини, мусобақа, ўзбекистон
спорт, киберспорт , футбол, компьютер ўйини, мусобақа, ўзбекистон

PUBG, Dota 2 ва футбол: Ўзбекистон “Келажак ўйинлари”да учинчи бўлди

12:11 10.08.2026
© Министерство спортаКоманда Узбекистана завоевала бронзовую медаль на "Играх будущего - 2026"
Команда Узбекистана завоевала бронзовую медаль на Играх будущего - 2026 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.08.2026
© Министерство спорта
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Остонада 12 кун давом этган мусобақалар якунланди. Ўзбекистоннинг энг яхши натижаси фижитал футболда қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Ўзбекистоннинг FC OLYMPIC PHYGITAL жамоаси Остонада бўлиб ўтган “Келажак ўйинлари — 2026” мусобақасининг фижитал футбол йўналишида бронза медалини қўлга киритди. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Ўзбекистон жамоаси чорак финалда Россиянинг FFK ROTOR CISS GROUP жамоасини 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
Ярим финалда Аргентинанинг NS Team жамоаси билан асосий баҳс 1:1 ҳисобида якунланди, пенальтилар сериясида эса ўзбекистонликлар 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди.

Бронза учун баҳсда жамоа Гватемаланинг Club Holcattes жамоасини 1:0 ҳисобида енгди. Ғалаба голи учрашувнинг жисмоний босқичида киритилди. Жамоа 3-ўрин билан бирга 50 минг доллар мукофот ҳам олди.

Ўзбекистон бошқа йўналишларда ҳам иштирок этди. Суғдиёна Абдухолиқова (Sagdi) фижитал рақс бўйича чорак финалгача етиб борди. Фижитал shooter йўналишида эса Ўзбекистоннинг MIRAGE TEAM жамоаси қатнашди, бироқ гуруҳ босқичидан кейинги босқичга чиқа олмади.
“Келажак ўйинлари — 2026” 29 июлдан 9 августгача давом этди. 12 кунлик мусобақаларда 800 нафардан зиёд иштирокчи саккиз йўналишда беллашди. Умумий соврин жамғармаси 4,65 млн долларни ташкил этди.
Турнирда саккизта чемпион аниқланди:
— фижитал футбол — NS Team (Аргентина);
— фижитал баскетбол — Wilders (Арманистон);
— фижитал shooter — Team KZ (Қозоғистон);
— фижитал рақс — Franco Vitali (Аргентина);
— фижитал жанг — Archangel Michael;
— Dota 2 — PlayTime (Перу);
— Mobile Legends: Bang Bang — Bigetron by Vitality (Индонезия);
— PUBG: Battlegrounds — 17 Gaming (Хитой)
Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия Игр будущего - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.07.2026
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