https://sputniknews.uz/20260810/ukraine-patriot-litsenziya-59601700.html
Украинага "Patriot" лицензияси: АҚШ технологиялар “қора бозор”га тушишидан хавотирда
Украинага "Patriot" лицензияси: АҚШ технологиялар “қора бозор”га тушишидан хавотирда
Sputnik Ўзбекистон
Вашингтон Украинага Patriot ишлаб чиқариш лицензиясини беришни муҳокама қилмоқда. Аммо АҚШ компаниялари технологиялар хавфсизлигидан хавотирда, янги ишлаб чиқариш эса тез натижа бермайди.
2026-08-10T13:49+0500
2026-08-10T13:49+0500
2026-08-10T13:49+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
patriot
ҳаво мудофаа тизими
украина
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1444/38/14443841_0:0:2859:1608_1920x0_80_0_0_819e4553084b6eec8f0c1b5f70cc710a.jpg
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. АҚШ Украинага "Patriot" ракеталарини ишлаб чиқариш лицензиясини бериш масаласида технологияларнинг назоратдан чиқиб кетишидан хавотирда. Бу ҳақда РИА Новости "The Telegraph" нашрига таянган ҳолда хабар берди.Нашр манбасига кўра, Вашингтон Украинага унинг иттифоқчилари томонидан етказиб берилган айрим қуролларнинг “қора бозор”га тушиб қолган ҳолатларидан хабардор. Шу сабабли "Patriot" каби мураккаб ҳарбий технологияларни узатиш масаласида қўшимча хавотирлар мавжуд.Бундан ташқари, "Patriot" тизимини ишлаб чиқарувчи "Raytheon" ва "Lockheed Martin" ҳам Украинага лицензия беришга эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. Қуролларнинг ноқонуний айланиши хавфи Европа тузилмалари томонидан ҳам аввалдан қайд этилган. Европол Украинада қурол ва ўқ-дориларнинг кўпайиши уларнинг мавжуд контрабанда йўллари ёки интернет орқали ЕИ ҳудудига чиқиб кетиш хавфини оширишидан огоҳлантирган. Айни пайтда "Patriot" лицензияси масаласи бўйича Вашингтоннинг якуний позицияси ҳали аниқ эмас. Дональд Трамп 31 июлда келишув ҳали имзоланмаганини, музокаралар давом этаётганини айтган. Москва бир неча бор Украинага Ғарб қуролларини етказиб бериш можаронинг боришини ўзгартира олмаслигини, бироқ унинг чўзилишига олиб келишини ва сиёсий-дипломатик ечимга эришишга тўсқинлик қилишини таъкидлаган.
https://sputniknews.uz/20260802/ukraine-raketa-59440800.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1444/38/14443841_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_148ebea9efdd9bd40992a3740d599ff7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, patriot, ҳаво мудофаа тизими, украина, ақш
дунё янгиликлари, дунёда, patriot, ҳаво мудофаа тизими, украина, ақш
Украинага "Patriot" лицензияси: АҚШ технологиялар “қора бозор”га тушишидан хавотирда
АҚШ компаниялари технологиялар хавфсизлигидан хавотирда, лицензия берилган тақдирда ҳам ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш йиллар талаб қилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
АҚШ Украинага "Patriot" ракеталарини ишлаб чиқариш лицензиясини бериш масаласида технологияларнинг назоратдан чиқиб кетишидан хавотирда. Бу ҳақда РИА Новости "The Telegraph" нашрига таянган ҳолда хабар берди
.
Нашр манбасига кўра, Вашингтон Украинага унинг иттифоқчилари томонидан етказиб берилган айрим қуролларнинг “қора бозор”га тушиб қолган ҳолатларидан хабардор. Шу сабабли "Patriot" каби мураккаб ҳарбий технологияларни узатиш масаласида қўшимча хавотирлар мавжуд.
Бундан ташқари, "Patriot" тизимини ишлаб чиқарувчи "Raytheon" ва "Lockheed Martin" ҳам Украинага лицензия беришга эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда.
"The Atlantic" маълумотига кўра, компаниялар расман интеллектуал мулк ва технологиялар узатилиши билан боғлиқ хавфларни кўрсатмоқда.
Қуролларнинг ноқонуний айланиши хавфи Европа тузилмалари томонидан ҳам аввалдан қайд этилган. Европол Украинада қурол ва ўқ-дориларнинг кўпайиши уларнинг мавжуд контрабанда йўллари ёки интернет орқали ЕИ ҳудудига чиқиб кетиш хавфини оширишидан огоҳлантирган.
Айни пайтда "Patriot" лицензияси масаласи бўйича Вашингтоннинг якуний позицияси ҳали аниқ эмас. Дональд Трамп 31 июлда келишув ҳали имзоланмаганини, музокаралар давом этаётганини айтган.
"Reuters" маълумотига кўра, лицензия берилганидан кейин ҳам янги ишлаб чиқариш қувватларини йўлга қўйиш одатда 3–7 йил вақт олиши мумкин.
Москва бир неча бор Украинага Ғарб қуролларини етказиб бериш можаронинг боришини ўзгартира олмаслигини, бироқ унинг чўзилишига олиб келишини ва сиёсий-дипломатик ечимга эришишга тўсқинлик қилишини таъкидлаган.