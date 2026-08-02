https://sputniknews.uz/20260802/ukraine-raketa-59440800.html
Patriot бор, ракеталари йўқ: Украина 27та баллистик ракетадан фақат биттасини уриб туширди
Patriot бор, ракеталари йўқ: Украина 27та баллистик ракетадан фақат биттасини уриб туширди
Sputnik Ўзбекистон
Украинада Patriot тизимлари учун тутиб қолувчи ракеталар етишмаяпти. Зеленскийга кўра, сўнгги ҳужумда 27 та баллистик ракетадан фақат биттаси уриб туширилган.
2026-08-02T14:01+0500
2026-08-02T14:01+0500
2026-08-02T14:01+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
владимир зеленский
дунёда
дунё янгиликлари
зенит-ракета комплекслари
ақш – эрон можароси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0a/42865691_0:0:600:337_1920x0_80_0_0_3ca299518074c1698ff117af4b0f06c2.jpg
ТОШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Украина баллистик ракеталарни уриб тушириш учун зарур воситалар танқислигига дуч келмоқда. Владимир Зеленскийнинг маълум қилишича, тунги ҳужумда учирилган 27 та баллистик ракетадан фақат биттаси ушлаб қолинган.У буни Украинадаги Patriot мажмуалари учун тутиб қолувчи ракеталар деярли қолмагани билан изоҳлади. Мазкур тизимлар Украина ихтиёридаги баллистик ракеталарга қарши асосий самарали восита ҳисобланади. Июль бошида ҳам Украина 23 та баллистик ракетанинг бирортасини уриб тушира олмаган эди. Кейинги ҳужумларда ҳам тутиб қолиш кўрсаткичи паст бўлиб қолмоқда. Бу Киевни мавжуд ракеталарни фақат энг муҳим шаҳарлар ва объектларни ҳимоя қилиш учун сақлашга мажбур этмоқда.Украинанинг муаммоси АҚШ ва Европадан етказиб беришга боғлиқлиги билан ҳам мураккаблашмоқда. Шу тариқа, Украинада ҳаво мудофаа тизимлари мавжуд, аммо уларни ишлатиш учун ракеталар етишмаслиги баллистик ҳужумларга қарши имкониятларни кескин чекламоқда.Зеленскийнинг баёноти Россия 1 августга ўтар кечаси Киев ва Киев вилоятидаги Украина ҳарбий-саноат объектларига зарба берганидан кейин янгради. Россия Мудофаа вазирлигига кўра, зарбалар “Радиоизмеритель”, “Буревестник”, Fire Point корхоналари ва бошқа объектларга берилган. Вазирлик ушбу корхоналарда “Нептун-МД” ва “Фламинго” ракеталари, учувчисиз аппаратлар ҳамда радиоэлектрон кураш воситалари учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқарилганини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260730/russia-ukraine-zarba-59377824.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0a/42865691_69:0:518:337_1920x0_80_0_0_0b5e0830b6a3e8cd0d35bb61d9e24cde.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир зеленский, дунёда, дунё янгиликлари, зенит-ракета комплекслари, ақш – эрон можароси
владимир зеленский, дунёда, дунё янгиликлари, зенит-ракета комплекслари, ақш – эрон можароси
Patriot бор, ракеталари йўқ: Украина 27та баллистик ракетадан фақат биттасини уриб туширди
Украина 27 та баллистик ракетадан фақат биттасини уриб туширди — Киев Patriot ракеталари танқислигига дуч келмоқда.
ТОШКЕНТ, 2 авг - Sputnik.
Украина баллистик ракеталарни уриб тушириш учун зарур воситалар танқислигига дуч келмоқда. Владимир Зеленскийнинг маълум қилишича, тунги ҳужумда учирилган 27 та баллистик ракетадан фақат биттаси ушлаб қолинган
.
У буни Украинадаги Patriot мажмуалари учун тутиб қолувчи ракеталар деярли қолмагани билан изоҳлади. Мазкур тизимлар Украина ихтиёридаги баллистик ракеталарга қарши асосий самарали восита ҳисобланади.
Шу сабаб улар учун ўқ-дорилар етишмаслиги мамлакат ҳаво мудофаасида жиддий бўшлиқ пайдо қилмоқда.
Июль бошида ҳам Украина 23 та баллистик ракетанинг бирортасини уриб тушира олмаган эди. Кейинги ҳужумларда ҳам тутиб қолиш кўрсаткичи паст бўлиб қолмоқда. Бу Киевни мавжуд ракеталарни фақат энг муҳим шаҳарлар ва объектларни ҳимоя қилиш учун сақлашга мажбур этмоқда.
Украинанинг муаммоси АҚШ ва Европадан етказиб беришга боғлиқлиги билан ҳам мураккаблашмоқда.
Patriot ракеталарига дунё бўйича талаб юқори, Эрон атрофидаги можаро эса АҚШ захираларига қўшимча босим ўтказди. Ишлаб чиқаришни кенгайтириш режалаштирилган бўлса-да, янги ракеталарни кўпайтириш вақт талаб қилади.
Шу тариқа, Украинада ҳаво мудофаа тизимлари мавжуд, аммо уларни ишлатиш учун ракеталар етишмаслиги баллистик ҳужумларга қарши имкониятларни кескин чекламоқда.
Зеленскийнинг баёноти Россия 1 августга ўтар кечаси Киев ва Киев вилоятидаги Украина ҳарбий-саноат объектларига зарба берганидан кейин янгради. Россия Мудофаа вазирлигига кўра, зарбалар “Радиоизмеритель”, “Буревестник”, Fire Point корхоналари ва бошқа объектларга берилган.
Вазирлик ушбу корхоналарда “Нептун-МД” ва “Фламинго” ракеталари, учувчисиз аппаратлар ҳамда радиоэлектрон кураш воситалари учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқарилганини маълум қилди.