https://sputniknews.uz/20260730/russia-ukraine-zarba-59377824.html
Россия Украинадаги ракета ва дрон заводларига оммавий зарба берди — нишонлар рўйхати
Россия Украинадаги ракета ва дрон заводларига оммавий зарба берди — нишонлар рўйхати
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Киев, Львов, Калуш, Ровенск ва Днепропетровск вилоятидаги ҳарбий саноат объектлари, шунингдек, Одесса портларига қурол ташиган кемалар нишонга олинганини билдирди.
2026-07-30T12:12+0500
2026-07-30T12:12+0500
2026-07-30T12:22+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
киев
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59377394_0:214:1449:1029_1920x0_80_0_0_9d43b9d85982940454f76475dbcee610.png
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Украинадаги ҳарбий саноат корхоналари, телекоммуникация ва логистика марказларига оммавий зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Вазирликка кўра, Киевда ФП-1 ва ФП-2 дронлари учун бутловчи қисмлар, жанговар қисмлар ва ўқ-дорилар ишлаб чиқарувчи "Маяк" заводи нишонга олинган. Шунингдек, ўрта масофали дронлар ва мультикоптерлар тайёрланадиган "Электротехника заводи"га зарба берилган.Львовда ФП-5 "Flamingo" ракеталари ва дронлар учун турбореактив двигателларни ишлаб чиқариш ҳамда таъмирлаш билан шуғулланувчи авиация заводи нишонга олинди. "ЛОРТА" корхонасида эса ракеталар учун борт электроникаси, "Нептун-МД" ракеталари ва ҳаво мудофаа тизимлари учун радар ускуналари ишлаб чиқарилгани айтилди.Ивано-Франковск вилоятида ракеталарни ишлаб чиқариш, сақлаш ва синовдан ўтказишга жалб этилган "СКБ ОВТ" ҳамда "Нефтемаш" корхоналарига зарба берилган.Ровно вилоятида ФП-5, ФП-7, ФП-9 ва "Гром-2" ракеталари учун бутловчи қисмлар ва ёқилғи компонентлари ишлаб чиқарувчи "Ровноазот" заводи нишонга олинган.Днепропетровск вилоятидаги "Аквапласт" корхонасида дронлар, экипажсиз катерлар ва артиллерия қуроллари ишлаб чиқарилгани ҳамда таъмирлангани билдирилди.Одесса вилоятида "Южний" портидаги бир қуруқ юк кемаси, шунингдек, Одесса ва Черноморск портларига ҳарбий юк етказиб берган яна икки кема нишонга олинган.
https://sputniknews.uz/20260726/russia-kiev-zarba-59283837.html
киев
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59377394_0:0:1449:1086_1920x0_80_0_0_0f333528fe14b75425c60dce241046a9.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, киев, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, киев, украина, россия
Россия Украинадаги ракета ва дрон заводларига оммавий зарба берди — нишонлар рўйхати
12:12 30.07.2026 (янгиланди: 12:22 30.07.2026)
Россия Мудофаа вазирлиги Киев, Львов ва бошқа ҳудудларда ҳарбий саноат ҳамда логистика объектлари нишонга олинганини билдирди.
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Украинадаги ҳарбий саноат корхоналари, телекоммуникация ва логистика марказларига оммавий зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Вазирликка кўра, Киевда ФП-1 ва ФП-2 дронлари учун бутловчи қисмлар, жанговар қисмлар ва ўқ-дорилар ишлаб чиқарувчи "Маяк" заводи нишонга олинган. Шунингдек, ўрта масофали дронлар ва мультикоптерлар тайёрланадиган "Электротехника заводи"га зарба берилган.
Львовда ФП-5 "Flamingo" ракеталари ва дронлар учун турбореактив двигателларни ишлаб чиқариш ҳамда таъмирлаш билан шуғулланувчи авиация заводи нишонга олинди. "ЛОРТА" корхонасида эса ракеталар учун борт электроникаси, "Нептун-МД" ракеталари ва ҳаво мудофаа тизимлари учун радар ускуналари ишлаб чиқарилгани айтилди.
Ивано-Франковск вилоятида ракеталарни ишлаб чиқариш, сақлаш ва синовдан ўтказишга жалб этилган "СКБ ОВТ" ҳамда "Нефтемаш" корхоналарига зарба берилган.
Ровно вилоятида ФП-5, ФП-7, ФП-9 ва "Гром-2" ракеталари учун бутловчи қисмлар ва ёқилғи компонентлари ишлаб чиқарувчи "Ровноазот" заводи нишонга олинган.
Днепропетровск вилоятидаги "Аквапласт" корхонасида дронлар, экипажсиз катерлар ва артиллерия қуроллари ишлаб чиқарилгани ҳамда таъмирлангани билдирилди.
Одесса вилоятида "Южний" портидаги бир қуруқ юк кемаси, шунингдек, Одесса ва Черноморск портларига ҳарбий юк етказиб берган яна икки кема нишонга олинган.