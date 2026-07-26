https://sputniknews.uz/20260726/russia-kiev-zarba-59283837.html
Россия қўшинлари Киевдаги дрон корхоналари ва Черноморск портига зарба берди
Россия қўшинлари Киевдаги дрон корхоналари ва Черноморск портига зарба берди
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Россия Мудофаа вазирлиги Киевдаги дрон ишлаб чиқарувчи корхона ва йиғиш жойи, шунингдек, Черноморск портида ҳарбий юклар ҳамда ёқилғини сақлашда фойдаланилган объектлар зарарланганини билдирди.
2026-07-26T12:57+0500
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2026-07-26T12:57+0500
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ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Россия армияси тунги гуруҳли зарба давомида Киевдаги дрон ишлаб чиқариш, йиғиш ва сақлаш объектлари ҳамда Одесса вилоятидаги Черноморск порти инфратузилмасини нишонга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, Киевдаги “Smart Intelligent Systems” саноат корхонасига зарба берилган. У ерда турли модификациядаги учувчисиз учиш аппаратлари ва уларнинг бутловчи қисмлари ишлаб чиқарилгани айтилмоқда.Хусусан, корхонада узоқ ва ўрта масофага учувчи дронлар учун корпуслар, электрон компонентлар, навигация асбоблари, оптика ва аккумуляторлар тайёрланган.Улар орасида AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet ва RQ-100 Scout аппаратлари борлиги қайд этилди.Бундан ташқари, Черноморск портида ҳарбий юклар ва ёқилғи-мойлаш материалларини етказиб бериш ҳамда сақлаш учун фойдаланилган инфратузилма объектларига зарба берилган.Россия Мудофаа вазирлигига кўра, гуруҳли зарба юқори аниқликдаги қуруқлик ва ҳаво базасидаги қуроллар билан амалга оширилган
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дунёда, дунё янгиликлари, украина, мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, украина, мудофаа вазирлиги
Россия қўшинлари Киевдаги дрон корхоналари ва Черноморск портига зарба берди
Россия Мудофаа вазирлиги тунги гуруҳли зарбада Киевдаги дрон ишлаб чиқариш, йиғиш ва сақлаш объектлари ҳамда Черноморск порти инфратузилмаси нишонга олинганини маълум қилди
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Россия армияси тунги гуруҳли зарба давомида Киевдаги дрон ишлаб чиқариш, йиғиш ва сақлаш объектлари ҳамда Одесса вилоятидаги Черноморск порти инфратузилмасини нишонга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Вазирлик маълумотига кўра, Киевдаги “Smart Intelligent Systems” саноат корхонасига зарба берилган. У ерда турли модификациядаги учувчисиз учиш аппаратлари ва уларнинг бутловчи қисмлари ишлаб чиқарилгани айтилмоқда.
Хусусан, корхонада узоқ ва ўрта масофага учувчи дронлар учун корпуслар, электрон компонентлар, навигация асбоблари, оптика ва аккумуляторлар тайёрланган.
Шунингдек, Киевнинг жануби-ғарбидаги дронларни йиғиш ва сақлаш жойи зарарлангани билдирилди. Россия томони маълумотига кўра, у ерда Украина–Америка компанияси мутахассислари иштирокида ойига мингтагача турли дронлар ишлаб чиқарилган.
Улар орасида AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet ва RQ-100 Scout аппаратлари борлиги қайд этилди.
Бундан ташқари, Черноморск портида ҳарбий юклар ва ёқилғи-мойлаш материалларини етказиб бериш ҳамда сақлаш учун фойдаланилган инфратузилма объектларига зарба берилган.
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, гуруҳли зарба юқори аниқликдаги қуруқлик ва ҳаво базасидаги қуроллар билан амалга оширилган