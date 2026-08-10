https://sputniknews.uz/20260810/rieltor-yangi-qoidalar-59602262.html
Риелторлар учун янги қоидалар: уй сотиб олувчи ва ижарачи нималарни билиши керак
Риелторлар учун янги қоидалар: уй сотиб олувчи ва ижарачи нималарни билиши керак
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда риелторлар учун янги тартиб жорий этилади. Ягона реестр пайдо бўлади, агент ва риелтор ваколатлари ажратилади, риелторлар сертификат олиши шарт бўлади.
2026-08-10T14:40+0500
2026-08-10T14:40+0500
2026-08-10T14:40+0500
янги қонун
уй
жамият
ўзбекистон
мол-мулк
сертификат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1339/51/13395172_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_23a98bccb8968ed5540f15124dc85048.jpg
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Ўзбекистонда кўчмас мулк сотиб олиш ёки ижарага олишда воситачи хизматидан фойдаланадиган фуқаролар учун янги тартиб жорий этилади. 7 августда қабул қилинган “Риелторлик фаолияти тўғрисида”ги қонун 8 ноябрдан кучга киради.Энг муҳим ўзгариш — риелторлик ташкилоти ва кўчмас мулк агенти ҳақидаги маълумотлар Ягона реестрга киритилганидан кейингина улар расман ишлай олади. Реестрда риелторлар, агентликлар ва уларнинг фаолияти ҳақида очиқ маълумотлар жойлаштирилади. Бу мижозга воситачи қонуний ишлаяптими-йўқми, текшириш имконини беради.Риелторнинг ўзи махсус ўқувдан ўтиб, имтиҳон топшириши ва штрих-кодли малака сертификати олиши керак бўлади. У фақат риелторлик ташкилоти таркибида ишлаши мумкин.Қонун, шунингдек, кўчмас мулк бўйича маълумотларни электрон алмашиш имконини берадиган мультилистинг тизимини жорий этишни назарда тутади. У хизматларни “ягона дарча” тамойили асосида кўрсатишга хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20260717/uy-joy-narxlari-59099070.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1339/51/13395172_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_45c93aec71cc22d2350a3df3f11236f1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
янги қонун, уй, жамият, ўзбекистон, мол-мулк, сертификат
янги қонун, уй, жамият, ўзбекистон, мол-мулк, сертификат
Риелторлар учун янги қоидалар: уй сотиб олувчи ва ижарачи нималарни билиши керак
Ноябрдан фуқаролар риелтор ва агентликнинг қонуний ишлаётганини Ягона реестр орқали текшириш имконига эга бўлади.
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Ўзбекистонда кўчмас мулк сотиб олиш ёки ижарага олишда воситачи хизматидан фойдаланадиган фуқаролар учун янги тартиб жорий этилади. 7 августда қабул қилинган “Риелторлик фаолияти тўғрисида”ги қонун 8 ноябрдан кучга киради
.
Энг муҳим ўзгариш — риелторлик ташкилоти ва кўчмас мулк агенти ҳақидаги маълумотлар Ягона реестрга киритилганидан кейингина улар расман ишлай олади. Реестрда риелторлар, агентликлар ва уларнинг фаолияти ҳақида очиқ маълумотлар жойлаштирилади. Бу мижозга воситачи қонуний ишлаяптими-йўқми, текшириш имконини беради.
Шунингдек, “агент” ва риелторнинг ваколати ажратилади. Кўчмас мулк агенти фақат ахборот, маслаҳат ва реклама хизматларини кўрсатиши мумкин. Квартирани сотиш, сотиб олиш ёки ижарага беришда битимга воситачилик қилиш эса риелторлик ташкилоти ваколатига киради.
Риелторнинг ўзи махсус ўқувдан ўтиб, имтиҳон топшириши ва штрих-кодли малака сертификати олиши керак бўлади. У фақат риелторлик ташкилоти таркибида ишлаши мумкин.
Қонун, шунингдек, кўчмас мулк бўйича маълумотларни электрон алмашиш имконини берадиган мультилистинг тизимини жорий этишни назарда тутади. У хизматларни “ягона дарча” тамойили асосида кўрсатишга хизмат қилади.