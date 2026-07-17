Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260717/uy-joy-narxlari-59099070.html
Ўзбекистонда уй-жой нархлари бир йилда қанчага ошгани маълум қилинди
Ўзбекистонда уй-жой нархлари бир йилда қанчага ошгани маълум қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси уй-жой нархларини янги усулда ҳисоблай бошлади. 17.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-17T16:01+0500
2026-07-17T16:01+0500
иқтисод
ўзбекистон
уй-жойлар нархи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55169673_0:20:1106:642_1920x0_80_0_0_9b185d8b622ab77b189cf568d937922c.jpg
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. 2026 йилнинг II чорагида Ўзбекистонда турар жой кўчмас мулки нархлари ўтган чоракка нисбатан 1,3 фоизга, 2025 йилнинг мос даврига нисбатан эса 4 фоизга ошди. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.Квартиралар нархи бир йил давомида 5,5 фоизга, жумладан:Якка тартибдаги уйлар нархи эса 2025 йилнинг II чорагига нисбатан 2 фоизга ошган.Тошкент шаҳрида квартиралар нархи бир йилда 3,9 фоизга, республиканинг қолган ҳудудларида эса 7 фоизга кўтарилган.2026 йилнинг II чорагидан бошлаб уй-жой нархлари индекслари янгиланган методология — гедоник регрессия усули асосида ҳисобланмоқда. Мазкур усул уй-жойнинг майдони, жойлашуви, қавати ва бошқа хусусиятларини ҳисобга олиб, бозордаги нархлар динамикасини янада аниқроқ баҳолаш имконини беради.Ҳисоб-китоблар учун асосан OLX.uz платформасидаги эълонлар, ҳудудларда риелторлар ва кўчмас мулк каналларидаги маълумотлардан фойдаланилади. 2026 йилнинг биринчи ярмида ҳар чоракда республика бўйича қарийб 150 мингта нарх маълумоти қайд этилган.
https://sputniknews.uz/20260706/uy-joy-bitimlar-kopayish-58849894.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55169673_88:0:1071:737_1920x0_80_0_0_072f4cbdb139d7818251945abe323dbb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, ўзбекистон, уй-жойлар нархи
иқтисод, ўзбекистон, уй-жойлар нархи

Ўзбекистонда уй-жой нархлари бир йилда қанчага ошгани маълум қилинди

16:01 17.07.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовСтроительство многоэтажки
Строительство многоэтажки - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.07.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Миллий статистика қўмитаси уй-жой нархларини янги усулда ҳисоблай бошлади.
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. 2026 йилнинг II чорагида Ўзбекистонда турар жой кўчмас мулки нархлари ўтган чоракка нисбатан 1,3 фоизга, 2025 йилнинг мос даврига нисбатан эса 4 фоизга ошди. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.
Квартиралар нархи бир йил давомида 5,5 фоизга, жумладан:
бирламчи бозорда — 7,1 фоизга;
иккиламчи бозорда — 4,2 фоизга қимматлашган.
Якка тартибдаги уйлар нархи эса 2025 йилнинг II чорагига нисбатан 2 фоизга ошган.

Тошкент шаҳрида квартиралар нархи бир йилда 3,9 фоизга, республиканинг қолган ҳудудларида эса 7 фоизга кўтарилган.
2026 йилнинг II чорагидан бошлаб уй-жой нархлари индекслари янгиланган методология — гедоник регрессия усули асосида ҳисобланмоқда. Мазкур усул уй-жойнинг майдони, жойлашуви, қавати ва бошқа хусусиятларини ҳисобга олиб, бозордаги нархлар динамикасини янада аниқроқ баҳолаш имконини беради.
Ҳисоб-китоблар учун асосан OLX.uz платформасидаги эълонлар, ҳудудларда риелторлар ва кўчмас мулк каналларидаги маълумотлардан фойдаланилади. 2026 йилнинг биринчи ярмида ҳар чоракда республика бўйича қарийб 150 мингта нарх маълумоти қайд этилган.
Жилой дом для переселения по программе реновации в Москве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.07.2026
Уй-жой нархлари ошмоқда: эскроу тизими олдидан битимлар қарийб 50 фоизга кўпайди
6 Июл, 11:28
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0