https://sputniknews.uz/20260717/uy-joy-narxlari-59099070.html
Ўзбекистонда уй-жой нархлари бир йилда қанчага ошгани маълум қилинди
Ўзбекистонда уй-жой нархлари бир йилда қанчага ошгани маълум қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси уй-жой нархларини янги усулда ҳисоблай бошлади. 17.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-17T16:01+0500
2026-07-17T16:01+0500
2026-07-17T16:01+0500
иқтисод
ўзбекистон
уй-жойлар нархи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55169673_0:20:1106:642_1920x0_80_0_0_9b185d8b622ab77b189cf568d937922c.jpg
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. 2026 йилнинг II чорагида Ўзбекистонда турар жой кўчмас мулки нархлари ўтган чоракка нисбатан 1,3 фоизга, 2025 йилнинг мос даврига нисбатан эса 4 фоизга ошди. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.Квартиралар нархи бир йил давомида 5,5 фоизга, жумладан:Якка тартибдаги уйлар нархи эса 2025 йилнинг II чорагига нисбатан 2 фоизга ошган.Тошкент шаҳрида квартиралар нархи бир йилда 3,9 фоизга, республиканинг қолган ҳудудларида эса 7 фоизга кўтарилган.2026 йилнинг II чорагидан бошлаб уй-жой нархлари индекслари янгиланган методология — гедоник регрессия усули асосида ҳисобланмоқда. Мазкур усул уй-жойнинг майдони, жойлашуви, қавати ва бошқа хусусиятларини ҳисобга олиб, бозордаги нархлар динамикасини янада аниқроқ баҳолаш имконини беради.Ҳисоб-китоблар учун асосан OLX.uz платформасидаги эълонлар, ҳудудларда риелторлар ва кўчмас мулк каналларидаги маълумотлардан фойдаланилади. 2026 йилнинг биринчи ярмида ҳар чоракда республика бўйича қарийб 150 мингта нарх маълумоти қайд этилган.
https://sputniknews.uz/20260706/uy-joy-bitimlar-kopayish-58849894.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55169673_88:0:1071:737_1920x0_80_0_0_072f4cbdb139d7818251945abe323dbb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, ўзбекистон, уй-жойлар нархи
иқтисод, ўзбекистон, уй-жойлар нархи
Ўзбекистонда уй-жой нархлари бир йилда қанчага ошгани маълум қилинди
Миллий статистика қўмитаси уй-жой нархларини янги усулда ҳисоблай бошлади.
ТОШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. 2026 йилнинг II чорагида Ўзбекистонда турар жой кўчмас мулки нархлари ўтган чоракка нисбатан 1,3 фоизга, 2025 йилнинг мос даврига нисбатан эса 4 фоизга ошди. Бундан Миллий статистика қўмитаси маълумотлари дарак бермоқда.
Квартиралар нархи бир йил давомида 5,5 фоизга, жумладан:
бирламчи бозорда — 7,1 фоизга;
иккиламчи бозорда — 4,2 фоизга қимматлашган.
Якка тартибдаги уйлар нархи эса 2025 йилнинг II чорагига нисбатан 2 фоизга ошган.
Тошкент шаҳрида квартиралар нархи бир йилда 3,9 фоизга, республиканинг қолган ҳудудларида эса 7 фоизга кўтарилган.
2026 йилнинг II чорагидан бошлаб уй-жой нархлари индекслари янгиланган методология — гедоник регрессия усули асосида ҳисобланмоқда. Мазкур усул уй-жойнинг майдони, жойлашуви, қавати ва бошқа хусусиятларини ҳисобга олиб, бозордаги нархлар динамикасини янада аниқроқ баҳолаш имконини беради.
Ҳисоб-китоблар учун асосан OLX.uz платформасидаги эълонлар, ҳудудларда риелторлар ва кўчмас мулк каналларидаги маълумотлардан фойдаланилади. 2026 йилнинг биринчи ярмида ҳар чоракда республика бўйича қарийб 150 мингта нарх маълумоти қайд этилган.