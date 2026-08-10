https://sputniknews.uz/20260810/davlat-idoralar-ozbek-til-59601095.html
Давлат идораларида ўзбек тили: раҳбарлар шахсан жавобгар бўлади
Давлат идораларида ўзбек тили: раҳбарлар шахсан жавобгар бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Давлат тилида иш юритиш бўйича янги тартиб белгиланди. Маслаҳатчилар Департаментга ҳам ҳисобдор бўлади, ташкилот раҳбари эса қонун талабларига риоя қилиниши учун шахсан жавоб беради.
2026-08-10T12:57+0500
2026-08-10T12:57+0500
2026-08-10T12:57+0500
ўзбек тили
янги қонун
ўзбекистон
жамият
идора
ҳужжатлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0a/59600927_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_83d6b19bea4dccdf3281270fe5510813.png
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Ўзбекистонда давлат органлари ва ташкилотларида давлат тилида иш юритиш тартибига оид янги қоидалар белгиланди. Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарори билан раҳбарларнинг маънавият ва давлат тили масалалари бўйича маслаҳатчилари фаолиятини тартибга солувчи низом тасдиқланди.Нима ўзгарди?— давлат тили бўйича маслаҳатчини лавозимга тайинлаш ва озод этиш Вазирлар Маҳкамасининг Давлат тилини ривожлантириш департаменти билан келишилади;— маслаҳатчи энди нафақат ташкилот раҳбарига, балки Давлат тилини ривожлантириш департаментига ҳам ҳисобдор бўлади;— маслаҳатчилар фаолиятини Департамент мувофиқлаштиради ва уларга услубий раҳбарлик қилади;— энг муҳим янгиликлардан бири — давлат тили тўғрисидаги қонунчилик талабларига риоя қилиниши, жумладан ҳужжатларнинг давлат тилида юритилиши учун ташкилот раҳбари масъул ва шахсан жавобгар этиб белгиланди.Маслаҳатчилар давлат тили қоидаларига риоя этилиши билан бирга географик объектларга ном бериш ва маънавий-маърифий соҳага оид қонунчилик ижросини ҳам назорат қилади. Айни пайтда лингвистик экспертизанинг ўзи янги тартиб эмас. Бундай экспертиза 2023 йилдан норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари учун жорий этилган. Янги низом бу вазифани маслаҳатчилар фаолияти доирасида мустаҳкамлаб қўймоқда.Маънавият ва давлат тили масалалари бўйича маслаҳатчи лавозимларини жорий этиш 2025 йил октябрда белгиланган ва 2026 йил 1 январдан амал қила бошлаган. 7 августдаги қарор эса уларнинг ишлаш механизмини аниқ белгилаб берди.
https://sputniknews.uz/20260518/alisher-navoiy-ozbek-til-olimpiada-57665276.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0a/59600927_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_aaa2fcd91d6c643b27dcf357e1037f39.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбек тили, янги қонун, ўзбекистон, жамият, идора, ҳужжатлар
ўзбек тили, янги қонун, ўзбекистон, жамият, идора, ҳужжатлар
Давлат идораларида ўзбек тили: раҳбарлар шахсан жавобгар бўлади
Янги қарор маслаҳатчиларни тайинлаш ва ҳисобдорлик тартибини белгилаб, ташкилот раҳбарларининг масъулиятини кучайтирди.
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Ўзбекистонда давлат органлари ва ташкилотларида давлат тилида иш юритиш тартибига оид янги қоидалар белгиланди. Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарори билан раҳбарларнинг маънавият ва давлат тили масалалари бўйича маслаҳатчилари фаолиятини тартибга солувчи низом тасдиқланди.
— давлат тили бўйича маслаҳатчини лавозимга тайинлаш ва озод этиш Вазирлар Маҳкамасининг Давлат тилини ривожлантириш департаменти билан келишилади;
— маслаҳатчи энди нафақат ташкилот раҳбарига, балки Давлат тилини ривожлантириш департаментига ҳам ҳисобдор бўлади;
— маслаҳатчилар фаолиятини Департамент мувофиқлаштиради ва уларга услубий раҳбарлик қилади;
— энг муҳим янгиликлардан бири — давлат тили тўғрисидаги қонунчилик талабларига риоя қилиниши, жумладан ҳужжатларнинг давлат тилида юритилиши учун ташкилот раҳбари масъул ва шахсан жавобгар этиб белгиланди.
Маслаҳатчилар давлат тили қоидаларига риоя этилиши билан бирга географик объектларга ном бериш ва маънавий-маърифий соҳага оид қонунчилик ижросини ҳам назорат қилади.
Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини лингвистик экспертизадан ўтказиш чораларини кўриш ҳам уларнинг вазифалари қаторига киритилган.
Айни пайтда лингвистик экспертизанинг ўзи янги тартиб эмас. Бундай экспертиза 2023 йилдан норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари учун жорий этилган. Янги низом бу вазифани маслаҳатчилар фаолияти доирасида мустаҳкамлаб қўймоқда.
Маънавият ва давлат тили масалалари бўйича маслаҳатчи лавозимларини жорий этиш 2025 йил октябрда белгиланган ва 2026 йил 1 январдан амал қила бошлаган. 7 августдаги қарор эса уларнинг ишлаш механизмини аниқ белгилаб берди.