https://sputniknews.uz/20260810/bank-nazorat-operatsiyalar-59591437.html
Банк карталари, йирик операциялар ва валюта айирбошлашда ўзгаришлар бўлди
Банк карталари, йирик операциялар ва валюта айирбошлашда ўзгаришлар бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда банк назоратининг янги қоидалари кучга кирди. 16 ёшгача мижозларнинг 16,48 млн сўмдан ортиқ айрим операциялари гумонли операция мезонига киритилди.
2026-08-10T10:02+0500
2026-08-10T10:02+0500
2026-08-10T10:31+0500
пластик карта
янги қонун
банк
валюта
марказий банк
иқтисод
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55118341_0:28:1134:666_1920x0_80_0_0_c46cfa124735f41b2a976b4c7cbb8fe3.jpg
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Ўзбекистонда 9 августдан тижорат банкларида жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши ички назоратнинг янгиланган қоидалари кучга кирди. Янги тартибга кўра, 16 ёшга тўлмаган шахснинг ҳисобварағида икки иш куни давомида 40 БҲМ (16 млн 480 минг сўм)дан ортиқ маблағни кирим ёки чиқим қилиш ёхуд нақд ечиб олиш билан боғлиқ операциялар гумонли операция мезонларидан бири ҳисобланади.Яна бир янги мезон — FATF томонидан кучайтирилган мониторинг остига олинган давлатлар билан йирик операциялар. Бундай давлатлардан 30 кун ичида ҳисобвараққа 1000 БҲМ (412 млн сўм) ёки ундан ортиқ маблағ келиб тушиши ёхуд уларга шунча маблағ ўтказилиши шубҳали операция сифатида баҳоланади.Шу билан бирга, айрим талаблар юмшатилди. Илгари жисмоний шахс 100 доллардан ортиқ валюта сотиб олганда мижозни лозим даражада текшириш талаб этилган бўлса, энди бу чегара 500 долларга оширилди.Миқдорий чегара белгиланмаган шубҳали операциялар бўйича эса банклар 10 иш куни ичида маблағ манбаси, иштирокчилар, уларнинг ишчанлик обрўси, ўзаро боғлиқлиги ва операциянинг ҳақиқий мақсадини комплекс таҳлил қилиши шарт.
https://sputniknews.uz/20260513/soliq-qomita-karta-mablaglar-tekshiruv-57525582.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55118341_126:0:1134:756_1920x0_80_0_0_4f0bef90b87682d3ab82c4ed45c7e2a2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
пластик карта, янги қонун, банк, валюта, марказий банк, иқтисод, ўзбекистон
пластик карта, янги қонун, банк, валюта, марказий банк, иқтисод, ўзбекистон
Банк карталари, йирик операциялар ва валюта айирбошлашда ўзгаришлар бўлди
10:02 10.08.2026 (янгиланди: 10:31 10.08.2026)
9 августдан банкларда болалар ҳисобварақлари, йирик пул ўтказмалари ва айрим халқаро операцияларни назорат қилиш қоидалари ўзгарди.
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Ўзбекистонда 9 августдан тижорат банкларида жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши ички назоратнинг янгиланган қоидалари кучга кирди
.
Янги тартибга кўра, 16 ёшга тўлмаган шахснинг ҳисобварағида икки иш куни давомида 40 БҲМ (16 млн 480 минг сўм)дан ортиқ маблағни кирим ёки чиқим қилиш ёхуд нақд ечиб олиш билан боғлиқ операциялар гумонли операция мезонларидан бири ҳисобланади.
Гумонли аломат аниқланганда банкнинг ички назорат хизмати мижоз ва операция ҳақидаги маълумотларни ўрганади, шубҳали деб тан олиш эса ҳар бир ҳолат бўйича комплекс таҳлил асосида амалга оширилади.
Яна бир янги мезон — FATF томонидан кучайтирилган мониторинг остига олинган давлатлар билан йирик операциялар. Бундай давлатлардан 30 кун ичида ҳисобвараққа 1000 БҲМ (412 млн сўм) ёки ундан ортиқ маблағ келиб тушиши ёхуд уларга шунча маблағ ўтказилиши шубҳали операция сифатида баҳоланади.
Шу билан бирга, айрим талаблар юмшатилди. Илгари жисмоний шахс 100 доллардан ортиқ валюта сотиб олганда мижозни лозим даражада текшириш талаб этилган бўлса, энди бу чегара 500 долларга оширилди.
Банк ҳисобварағини очмасдан амалга ошириладиган бир марталик операциялар учун эса аввалги 500 БҲМ ўрнига 175 млн сўмлик чегара белгиланди. Бундан ташқари, банклар карта орқали тўловларни жўнатувчи молиявий муассасадан қабул қилувчигача кузатиш имконини таъминлаши керак.
Миқдорий чегара белгиланмаган шубҳали операциялар бўйича эса банклар 10 иш куни ичида маблағ манбаси, иштирокчилар, уларнинг ишчанлик обрўси, ўзаро боғлиқлиги ва операциянинг ҳақиқий мақсадини комплекс таҳлил қилиши шарт.