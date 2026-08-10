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"Etihad Airways" Абу-Даби — Тошкент йўналишида илк рейсни амалга оширди
"Etihad Airways" Абу-Даби — Тошкент йўналишида илк рейсни амалга оширди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент аэропорти Etihad Airways’нинг Абу-Дабидан илк рейсини қабул қилди. Янги йўналиш бўйича парвозлар ҳар куни Airbus A320 самолётларида амалга оширилади.
2026-08-10T09:19+0500
2026-08-10T09:19+0500
2026-08-10T10:35+0500
авиапарвозлар
авиарейс
ўзбекистон
баа
самолёт
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тошкент
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ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Тошкент халқаро аэропортида "Etihad Airways" авиакомпаниясининг Абу-Даби — Тошкент йўналишидаги илк мунтазам рейси кутиб олинди, дея хабар берди "Uzbekistan Airports".Airbus A320 самолёти Тошкентга соат 01:35 да қўнди. Авиация анъанасига кўра, ҳаво кемаси сув аркаси билан кутиб олинди. Аэропортда "Etihad Airways", "Uzbekistan Airports" ва БААнинг Ўзбекистондаги элчихонаси вакиллари иштирокида маросим ўтказилди.Янги йўналиш бўйича рейслар ҳар куни Airbus A320 самолётларида амалга оширилади. "Etihad" расмий жадвалига кўра, EY830 рейси Абу-Дабидан соат 21:10 да учиб, Тошкентга эртаси куни 01:35 да етиб келади. Қайтиш рейси Тошкентдан 03:50 да жўнайди ва Абу-Дабига 06:35 да етиб боради."Etihad Airways" — Бирлашган Араб Амирликларининг миллий авиакомпанияси. Унинг асосий хаби Абу-Дабидаги Zayed International Airport ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20260722/finland-uzbekistan-reyslar-59198274.html
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авиапарвозлар, авиарейс, ўзбекистон, баа, самолёт, жамият, тошкент
авиапарвозлар, авиарейс, ўзбекистон, баа, самолёт, жамият, тошкент
"Etihad Airways" Абу-Даби — Тошкент йўналишида илк рейсни амалга оширди
09:19 10.08.2026 (янгиланди: 10:35 10.08.2026)
БАА авиакомпанияси Абу-Даби — Тошкент йўналишида ҳар кунлик тўғридан-тўғри парвозларни йўлга қўйди.
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Тошкент халқаро аэропортида "Etihad Airways" авиакомпаниясининг Абу-Даби — Тошкент йўналишидаги илк мунтазам рейси кутиб олинди, дея хабар берди
"Uzbekistan Airports".
Airbus A320 самолёти Тошкентга соат 01:35 да қўнди. Авиация анъанасига кўра, ҳаво кемаси сув аркаси билан кутиб олинди. Аэропортда "Etihad Airways", "Uzbekistan Airports" ва БААнинг Ўзбекистондаги элчихонаси вакиллари иштирокида маросим ўтказилди.
Янги йўналиш бўйича рейслар ҳар куни Airbus A320 самолётларида амалга оширилади. "Etihad" расмий жадвалига кўра, EY830 рейси Абу-Дабидан соат 21:10 да учиб, Тошкентга эртаси куни 01:35 да етиб келади. Қайтиш рейси Тошкентдан 03:50 да жўнайди ва Абу-Дабига 06:35 да етиб боради.
Бундан ташқари, "Etihad Airways" ва "Uzbekistan Airways" ўртасида кодшеринг келишуви амал қилмоқда. У орқали авиакомпания йўловчилари Тошкентдан Самарқанд, Бухоро, Урганч, Нукус, Термиз, Фарғона, Наманган ва Андижонга ягона чипта асосида сафар қилиш имконига эга.
"Etihad Airways" — Бирлашган Араб Амирликларининг миллий авиакомпанияси. Унинг асосий хаби Абу-Дабидаги Zayed International Airport ҳисобланади.