https://sputniknews.uz/20260722/finland-uzbekistan-reyslar-59198274.html
Финляндия ОАВ: Ўзбекистондан Санта-Клаус ўлкасига тўғридан-тўғри рейслар режалаштирилмоқда
Финляндия ОАВ: Ўзбекистондан Санта-Клаус ўлкасига тўғридан-тўғри рейслар режалаштирилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Centrum Air 26 декабрдан 9 январгача Тошкент — Киттиля йўналишида ҳафтада бир марта парвоз қилишни режалаштирмоқда. Бу Ўзбекистондан Шимолий Европага ягона тўғридан-тўғри йўналиш бўлиши мумкин.
2026-07-22T18:44+0500
2026-07-22T18:44+0500
2026-07-22T18:44+0500
авиайўналиш
авиарейс
самолёт
тошкент
финляндия
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1006/72/10067231_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aeafb81ede7d3483d015abccfd2a6f8d.jpg
ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Ўзбекистоннинг "Centrum Air" авиакомпанияси Тошкентдан Финляндиянинг Лапландия минтақасидаги Киттиля шаҳрига тўғридан-тўғри рейсларни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Финляндиянинг Yle телерадиокомпанияси "AeroRoutes" маълумотларига таянган ҳолда хабар берди.Парвозлар ҳафтада бир марта — 2026 йил 26 декабрдан 2027 йил 9 январгача амалга оширилиши режалаштирилган. Шу тариқа, Янги йил байрамлари даврида жами учта рейс бажарилиши мумкин.Лапландия бутун дунёда Санта-Клаус ўлкаси сифатида машҳур. Санта-Клауснинг расмий ватани ҳисобланган Рованиеми шаҳри ҳам ушбу минтақада, Қутб доирасида жойлашган.Yle маълумотига кўра, Тошкент — Киттиля йўналиши Россия ҳаво ҳудуди орқали ўтиши кутилмоқда.Шу билан бирга, Финляндия аэропортлари оператори Finavia ҳозирча Centrum Airдан рейслар очилиши бўйича расмий тасдиқ олмаган.
https://sputniknews.uz/20260709/uzbekistan-medina-chechnya-aviareys-58929447.html
финляндия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1006/72/10067231_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b8df7b8db871f9921ef0793b590f7c3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
авиайўналиш, авиарейс, самолёт, тошкент, финляндия, жамият
авиайўналиш, авиарейс, самолёт, тошкент, финляндия, жамият
Финляндия ОАВ: Ўзбекистондан Санта-Клаус ўлкасига тўғридан-тўғри рейслар режалаштирилмоқда
"Centrum Air" ушбу йўналишда Янги йил даврида учта рейсни режалаштирмоқда
ТОШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Ўзбекистоннинг "Centrum Air" авиакомпанияси Тошкентдан Финляндиянинг Лапландия минтақасидаги Киттиля шаҳрига тўғридан-тўғри рейсларни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Финляндиянинг Yle телерадиокомпанияси "AeroRoutes" маълумотларига таянган ҳолда хабар берди
.
Парвозлар ҳафтада бир марта — 2026 йил 26 декабрдан 2027 йил 9 январгача амалга оширилиши режалаштирилган. Шу тариқа, Янги йил байрамлари даврида жами учта рейс бажарилиши мумкин.
Йўналишда 186 нафар йўловчига мўлжалланган Airbus A320neo самолётидан фойдаланиш кўзда тутилган. Агар рейслар йўлга қўйилса, Киттиля Ўзбекистондан тўғридан-тўғри бориш мумкин бўлган Шимолий Европадаги ягона манзилга айланади.
Лапландия бутун дунёда Санта-Клаус ўлкаси сифатида машҳур. Санта-Клауснинг расмий ватани ҳисобланган Рованиеми шаҳри ҳам ушбу минтақада, Қутб доирасида жойлашган.
Yle маълумотига кўра, Тошкент — Киттиля йўналиши Россия ҳаво ҳудуди орқали ўтиши кутилмоқда.
Шу билан бирга, Финляндия аэропортлари оператори Finavia ҳозирча Centrum Airдан рейслар очилиши бўйича расмий тасдиқ олмаган.