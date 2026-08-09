https://sputniknews.uz/20260809/yangi-ozbekiston-bunyodkorlar-goliblar-59576253.html
Президент “Янги Ўзбекистон бунёдкорлари” ғолибларини WorldSkills’га тайёрлашни айтди
Президент “Янги Ўзбекистон бунёдкорлари” ғолибларини WorldSkills’га тайёрлашни айтди
Sputnik Ўзбекистон
Президент соврини учун “Янги Ўзбекистон бунёдкорлари” танловида 124 мингдан зиёд ёш қатнашди. 120 нафар ғолиб ва совриндор орасидан WorldSkills халқаро чемпионати учун Ўзбекистон терма жамоаси шакллантирилади.
2026-08-09T09:24+0500
2026-08-09T09:24+0500
2026-08-09T09:24+0500
шавкат мирзиёев
табрик
танлов
тошкент
ўзбекистон
мусобақа
ёшлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59575905_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_1720b5fe54525432ef36a9aa1b3d23ec.jpg
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. 8 август куни “Ҳумо Арена” мажмуасида Президент соврини учун мамлакатда илк бор ўтказилган “Янги Ўзбекистон бунёдкорлари” касбий маҳорат миллий танлови ғолибларини тақдирлаш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Тадбирда Президент Шавкат Мирзиёевнинг танлов ғолибларига табриги ўқиб эшиттирилди.Танлов доирасида қарийб 22 минг нафар ёшга ишлаш, таълим олиш ёки меҳнат бозорида ўз ўрнини топиш имконияти яратилди.Президент табригида ғолиблар ва юқори натижа кўрсатган иштирокчилар орасидан Ўзбекистон терма жамоасини шакллантириб, уларни WorldSkills International халқаро касбий маҳорат мусобақасига тайёрлаш зарурлиги таъкидланди.Бунинг учун маҳаллий ва хорижий мутахассисларни жалб қилиш, жамоани замонавий ускуналар ва ўқув-машқ базаси билан таъминлаш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260808/shavkat-mirziyoev-quruvchilarni-kasb-bayrami-bilan-tabrikladi-59573093.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59575905_90:0:2365:1706_1920x0_80_0_0_6ce103a56857c92f979016a71bec43bd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, табрик, танлов, тошкент, ўзбекистон, мусобақа, ёшлар
шавкат мирзиёев, табрик, танлов, тошкент, ўзбекистон, мусобақа, ёшлар
Президент “Янги Ўзбекистон бунёдкорлари” ғолибларини WorldSkills’га тайёрлашни айтди
“Янги Ўзбекистон бунёдкорлари” танлови ғолиблари орасидан терма жамоа шакллантирилиб, WorldSkills чемпионатига тайёрланади.
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
8 август куни “Ҳумо Арена” мажмуасида Президент соврини учун мамлакатда илк бор ўтказилган “Янги Ўзбекистон бунёдкорлари” касбий маҳорат миллий танлови ғолибларини тақдирлаш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Тадбирда Президент Шавкат Мирзиёевнинг танлов ғолибларига табриги ўқиб эшиттирилди.
Танлов 16 ёшдан 30 ёшгача бўлган ёшлар ўртасида 10 та касб йўналиши бўйича ташкил этилди. Туман ва шаҳар босқичларида 124 минг нафардан ортиқ ёш иштирок этди. Якунларга кўра, 120 нафар иштирокчи ғолиб ва совриндор деб топилди.
Танлов доирасида қарийб 22 минг нафар ёшга ишлаш, таълим олиш ёки меҳнат бозорида ўз ўрнини топиш имконияти яратилди.
Президент табригида ғолиблар ва юқори натижа кўрсатган иштирокчилар орасидан Ўзбекистон терма жамоасини шакллантириб, уларни WorldSkills International халқаро касбий маҳорат мусобақасига тайёрлаш зарурлиги таъкидланди.
Бунинг учун маҳаллий ва хорижий мутахассисларни жалб қилиш, жамоани замонавий ускуналар ва ўқув-машқ базаси билан таъминлаш режалаштирилган.