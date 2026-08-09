https://sputniknews.uz/20260809/uzbekistan-russia-shartnomalar-59580441.html
Ўзбекистон бизнеси Россияда 200 млн доллардан ортиқ шартномалар имзолади
Ўзбекистон бизнеси Россияда 200 млн доллардан ортиқ шартномалар имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг уч шаҳрида ўтказилган B2B учрашувларида 100 дан ортиқ ўзбекистонлик тадбиркор қатнашди. Якунда 200 млн доллардан ортиқ шартномалар имзоланди.
2026-08-09T12:24+0500
2026-08-09T12:24+0500
2026-08-09T12:24+0500
россия
қозон
савдо
савдо-саноат палатаси
экспорт
импорт
тадбиркор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59580276_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_e00682d111578d37bb17e1f635db7c83.jpg
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Ўзбекистон тадбиркорларининг Россиянинг Қозон, Уфа ва Самара шаҳарларида ўтказилган бизнес-миссияси якунида 200 млн доллардан ортиқ миқдорда шартномалар имзоланди. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси матбуот хизмати хабар берди.Кичик бизнес уюшмаси ташаббуси билан ташкил этилган миссияда 100 дан ортиқ ўзбекистонлик тадбиркор иштирок этди.Қозонда ўзбекистонлик корхоналардан бири тўқимачилик маҳсулотларини етказиб бериш бўйича 1 млн долларлик шартнома имзолади.Уфада эса “Premier Elektrotex” меҳмонхонани маиший техника билан таъминлаш бўйича 200 минг долларлик келишувга эришди. Шунингдек, компанияга Бошқирдистонда музлаткич ишлаб чиқариш корхонасини ташкил этиш учун 10 гектар ер ажратилди.Миссиянинг сўнгги манзили Самара бўлди. Бу ерда тадбиркорлар экспорт-импорт ҳажмини ошириш, янги ҳамкорлар топиш ва Ўзбекистон маҳсулотларини Россия бозорига олиб чиқиш масалаларини муҳокама қилди.Якунларга кўра, уч шаҳардаги B2B музокаралари доирасида жами 200 млн доллардан ортиқ шартномалар имзоланди.
https://sputniknews.uz/20260806/ufa-uzbekistan-savdo-uy-59514781.html
қозон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59580276_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_4705516adc073cc54151877247cd91af.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, қозон, савдо, савдо-саноат палатаси, экспорт, импорт, тадбиркор
россия, қозон, савдо, савдо-саноат палатаси, экспорт, импорт, тадбиркор
Ўзбекистон бизнеси Россияда 200 млн доллардан ортиқ шартномалар имзолади
Қозон, Уфа ва Самарадаги бизнес-миссия якунида ўзбекистонлик тадбиркорлар 200 млн доллардан ортиқ келишувларга эришди.
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Ўзбекистон тадбиркорларининг Россиянинг Қозон, Уфа ва Самара шаҳарларида ўтказилган бизнес-миссияси якунида 200 млн доллардан ортиқ миқдорда шартномалар имзоланди. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси матбуот хизмати хабар берди
.
Кичик бизнес уюшмаси ташаббуси билан ташкил этилган миссияда 100 дан ортиқ ўзбекистонлик тадбиркор иштирок этди.
Учрашувларда тўқимачилик, чарм-пойабзал, озиқ-овқат, кимё, машинасозлик, қурилиш, логистика ва бошқа соҳаларда ҳамкорлик муҳокама қилинди.
Қозонда ўзбекистонлик корхоналардан бири тўқимачилик маҳсулотларини етказиб бериш бўйича 1 млн долларлик шартнома имзолади.
Уфада эса “Premier Elektrotex” меҳмонхонани маиший техника билан таъминлаш бўйича 200 минг долларлик келишувга эришди. Шунингдек, компанияга Бошқирдистонда музлаткич ишлаб чиқариш корхонасини ташкил этиш учун 10 гектар ер ажратилди.
Миссиянинг сўнгги манзили Самара бўлди. Бу ерда тадбиркорлар экспорт-импорт ҳажмини ошириш, янги ҳамкорлар топиш ва Ўзбекистон маҳсулотларини Россия бозорига олиб чиқиш масалаларини муҳокама қилди.
Якунларга кўра, уч шаҳардаги B2B музокаралари доирасида жами 200 млн доллардан ортиқ шартномалар имзоланди.