Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260809/uzbekistan-russia-shartnomalar-59580441.html
Ўзбекистон бизнеси Россияда 200 млн доллардан ортиқ шартномалар имзолади
Ўзбекистон бизнеси Россияда 200 млн доллардан ортиқ шартномалар имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг уч шаҳрида ўтказилган B2B учрашувларида 100 дан ортиқ ўзбекистонлик тадбиркор қатнашди. Якунда 200 млн доллардан ортиқ шартномалар имзоланди.
2026-08-09T12:24+0500
2026-08-09T12:24+0500
россия
қозон
савдо
савдо-саноат палатаси
экспорт
импорт
тадбиркор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59580276_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_e00682d111578d37bb17e1f635db7c83.jpg
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Ўзбекистон тадбиркорларининг Россиянинг Қозон, Уфа ва Самара шаҳарларида ўтказилган бизнес-миссияси якунида 200 млн доллардан ортиқ миқдорда шартномалар имзоланди. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси матбуот хизмати хабар берди.Кичик бизнес уюшмаси ташаббуси билан ташкил этилган миссияда 100 дан ортиқ ўзбекистонлик тадбиркор иштирок этди.Қозонда ўзбекистонлик корхоналардан бири тўқимачилик маҳсулотларини етказиб бериш бўйича 1 млн долларлик шартнома имзолади.Уфада эса “Premier Elektrotex” меҳмонхонани маиший техника билан таъминлаш бўйича 200 минг долларлик келишувга эришди. Шунингдек, компанияга Бошқирдистонда музлаткич ишлаб чиқариш корхонасини ташкил этиш учун 10 гектар ер ажратилди.Миссиянинг сўнгги манзили Самара бўлди. Бу ерда тадбиркорлар экспорт-импорт ҳажмини ошириш, янги ҳамкорлар топиш ва Ўзбекистон маҳсулотларини Россия бозорига олиб чиқиш масалаларини муҳокама қилди.Якунларга кўра, уч шаҳардаги B2B музокаралари доирасида жами 200 млн доллардан ортиқ шартномалар имзоланди.
https://sputniknews.uz/20260806/ufa-uzbekistan-savdo-uy-59514781.html
қозон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59580276_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_4705516adc073cc54151877247cd91af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, қозон, савдо, савдо-саноат палатаси, экспорт, импорт, тадбиркор
россия, қозон, савдо, савдо-саноат палатаси, экспорт, импорт, тадбиркор

Ўзбекистон бизнеси Россияда 200 млн доллардан ортиқ шартномалар имзолади

12:24 09.08.2026
© Торгово-промышленная палатаВ Самаре состоялся бизнес-форум Узбекистан-Самарская область
В Самаре состоялся бизнес-форум Узбекистан-Самарская область - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2026
© Торгово-промышленная палата
Oбуна бўлиш
Қозон, Уфа ва Самарадаги бизнес-миссия якунида ўзбекистонлик тадбиркорлар 200 млн доллардан ортиқ келишувларга эришди.
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Ўзбекистон тадбиркорларининг Россиянинг Қозон, Уфа ва Самара шаҳарларида ўтказилган бизнес-миссияси якунида 200 млн доллардан ортиқ миқдорда шартномалар имзоланди. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси матбуот хизмати хабар берди.
Кичик бизнес уюшмаси ташаббуси билан ташкил этилган миссияда 100 дан ортиқ ўзбекистонлик тадбиркор иштирок этди.
Учрашувларда тўқимачилик, чарм-пойабзал, озиқ-овқат, кимё, машинасозлик, қурилиш, логистика ва бошқа соҳаларда ҳамкорлик муҳокама қилинди.
Қозонда ўзбекистонлик корхоналардан бири тўқимачилик маҳсулотларини етказиб бериш бўйича 1 млн долларлик шартнома имзолади.
Уфада эса “Premier Elektrotex” меҳмонхонани маиший техника билан таъминлаш бўйича 200 минг долларлик келишувга эришди. Шунингдек, компанияга Бошқирдистонда музлаткич ишлаб чиқариш корхонасини ташкил этиш учун 10 гектар ер ажратилди.
Миссиянинг сўнгги манзили Самара бўлди. Бу ерда тадбиркорлар экспорт-импорт ҳажмини ошириш, янги ҳамкорлар топиш ва Ўзбекистон маҳсулотларини Россия бозорига олиб чиқиш масалаларини муҳокама қилди.
Якунларга кўра, уч шаҳардаги B2B музокаралари доирасида жами 200 млн доллардан ортиқ шартномалар имзоланди.
В Уфе состоялся узбекско-башкирский бизнес-форум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.08.2026
Уфада Ўзбекистон Савдо уйини очиш бўйича келишувга эришилди
6 Август, 09:25
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0