https://sputniknews.uz/20260809/uzbekistan-oqish-davlat-fuqarolar-59586284.html
Ўзбекистонга ўқиш учун энг кўп қайси давлат фуқаролари келмоқда?
Ўзбекистонга ўқиш учун энг кўп қайси давлат фуқаролари келмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонга ўқиш учун келган хорижликлар сони 2,2 баробар ошди. Энг кўп талабалар Туркманистон, Ҳиндистон ва Тожикистондан келган.
2026-08-09T17:21+0500
2026-08-09T17:21+0500
2026-08-09T17:21+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
таълим
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59578658_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb56a2aaba946c1d7dfe596ab78d65d3.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-июнь ойларида 21 042 нафар чет эл фуқаролари ўқиш мақсадида Ўзбекистонга келган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 11,5 минг нафарга ёки 2,2 баробарга ошган.Маълумотларга кўра, ўқиш мақсадида Ўзбекистонга энг кўп Туркманистон, Ҳиндистон, Тожикистон, Хитой ва Қирғизистон фуқаролари келган.Шунингдек, Покистондан — 689 нафар, Мисрдан 603, Жанубий Кореядан 526, Филиппиндан 367 ва АҚШдан 302 нафар фуқаро ўқиш мақсадида келган. Бошқа давлатлар ҳиссаси 1 925 нафарни ташкил этди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59578658_179:0:1139:720_1920x0_80_0_0_991a14036286a7d0855f635882fb4ddd.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, таълим, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, таълим, инфографика
Ўзбекистонга ўқиш учун энг кўп қайси давлат фуқаролари келмоқда?
Ўқиш мақсадида Ўзбекистонга келган хорижликлар орасида Туркманистон ва Ҳиндистон фуқаролари етакчилик қилмоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-июнь ойларида 21 042 нафар чет эл фуқаролари ўқиш мақсадида Ўзбекистонга келган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 11,5 минг нафарга ёки 2,2 баробарга ошган.
Маълумотларга кўра, ўқиш мақсадида Ўзбекистонга энг кўп Туркманистон, Ҳиндистон, Тожикистон, Хитой ва Қирғизистон фуқаролари келган.
Шунингдек, Покистондан — 689 нафар, Мисрдан 603, Жанубий Кореядан 526, Филиппиндан 367 ва АҚШдан 302 нафар фуқаро ўқиш мақсадида келган. Бошқа давлатлар ҳиссаси 1 925 нафарни ташкил этди.