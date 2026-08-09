https://sputniknews.uz/20260809/uzbekistan-obligatsiyalar-jp-morgan-indeks-59577152.html
Ўзбекистон облигациялари JP Morgan индексига киритилади — бу нима беради?
Ўзбекистон облигациялари JP Morgan индексига киритилади — бу нима беради?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг сўмдаги суверен облигациялари JP Morgan банкининг GBI-EM индексига киритилади. Бу хорижий инвесторлар доирасини кенгайтириб, давлат учун қарз жалб қилиш харажатларини пасайтириш имконини бериши мумкин.
2026-08-09T10:19+0500
2026-08-09T10:19+0500
2026-08-09T10:19+0500
иқтисодиёт ва молия вазирлиги
молиялаштириш
кредит
сўм
валюта
инвестиция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59576986_0:302:2901:1933_1920x0_80_0_0_089c0c865655d20fac8a230e90e235cd.jpg
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Ўзбекистоннинг сўмдаги суверен халқаро облигациялари 30 сентябрдан "JP Morgan"нинг Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM) индекси таркибига киритилади. Бу ҳақда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Оддий қилиб айтганда, GBI-EM — халқаро инвесторлар ривожланаётган мамлакатларнинг миллий валютадаги давлат облигацияларига сармоя киритишда йўналиш сифатида фойдаланадиган индекс. Уни кузатувчи инвесторлар 300 млрд доллардан ортиқ активларни бошқаради.Бу бюджет учун ҳам аҳамиятли. Давлат қарзни қанчалик арзон жалб қилса, унга хизмат кўрсатиш учун бюджетдан шунчалик кам харажат талаб этилади. Бироқ индексга кириш аҳоли учун кредит ставкалари дарҳол пасаяди ёки сўм курси мустаҳкамланади, дегани эмас. Таъсир асосан молия бозори орқали ва узоқроқ муддатда намоён бўлади.Ўзбекистон апрель ойида 1 млрд доллар эквивалентидаги — 12,2 трлн сўмлик уч йиллик облигацияларни 12,25 фоиз ставкада жойлаштирган эди. Хорижий инвесторлардан тушган буюртмалар эса таклиф ҳажмидан қарийб тўрт баравар кўп бўлган.GBI-EM ривожланаётган мамлакатларнинг миллий валютадаги давлат қарз қоғозларини қамраб олади ва жаҳондаги йирик облигация индексларидан бири ҳисобланади.Шундай қилиб, Ўзбекистон учун асосий фойда — сўмда қарз олиш имкониятларининг кенгайиши. Бу ташқи қарзни фақат доллар ёки бошқа хорижий валютада олишга қарамликни ва валюта курси ўзгаришидан келиб чиқадиган хатарларни камайтиришга хизмат қилиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260728/milliy-investitsiya-jamgarma-59325268.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59576986_84:0:2661:1933_1920x0_80_0_0_62340dddb1d1097ce39e76e9764fd51d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисодиёт ва молия вазирлиги, молиялаштириш, кредит, сўм, валюта, инвестиция
иқтисодиёт ва молия вазирлиги, молиялаштириш, кредит, сўм, валюта, инвестиция
Ўзбекистон облигациялари JP Morgan индексига киритилади — бу нима беради?
30 сентябрдан Ўзбекистоннинг сўмдаги суверен облигациялари йирик халқаро инвесторлар кузатадиган GBI-EM индексига киритилади.
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Ўзбекистоннинг сўмдаги суверен халқаро облигациялари 30 сентябрдан "JP Morgan"нинг Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM) индекси таркибига киритилади. Бу ҳақда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Оддий қилиб айтганда, GBI-EM — халқаро инвесторлар ривожланаётган мамлакатларнинг миллий валютадаги давлат облигацияларига сармоя киритишда йўналиш сифатида фойдаланадиган индекс. Уни кузатувчи инвесторлар 300 млрд доллардан ортиқ активларни бошқаради.
Шу боис индексга кириш Ўзбекистон облигацияларига янги хорижий инвесторларни жалб қилиши ва уларга талабни ошириши мумкин. Талаб ортиши эса келгусида давлатнинг маблағ жалб қилиш учун тўлайдиган фоизларини пасайтириш имконини беради.
Бу бюджет учун ҳам аҳамиятли. Давлат қарзни қанчалик арзон жалб қилса, унга хизмат кўрсатиш учун бюджетдан шунчалик кам харажат талаб этилади. Бироқ индексга кириш аҳоли учун кредит ставкалари дарҳол пасаяди ёки сўм курси мустаҳкамланади, дегани эмас. Таъсир асосан молия бозори орқали ва узоқроқ муддатда намоён бўлади.
Ўзбекистон апрель ойида 1 млрд доллар эквивалентидаги — 12,2 трлн сўмлик уч йиллик облигацияларни 12,25 фоиз ставкада жойлаштирган эди. Хорижий инвесторлардан тушган буюртмалар эса таклиф ҳажмидан қарийб тўрт баравар кўп бўлган.
Молия вазирлиги маълумотига кўра, бу Марказий ва Шарқий Европа, Яқин Шарқ ва Африка минтақасида сўнгги 15 йилда миллий валютада амалга оширилган энг йирик шундай битим бўлган.
GBI-EM ривожланаётган мамлакатларнинг миллий валютадаги давлат қарз қоғозларини қамраб олади ва жаҳондаги йирик облигация индексларидан бири ҳисобланади.
Шундай қилиб, Ўзбекистон учун асосий фойда — сўмда қарз олиш имкониятларининг кенгайиши. Бу ташқи қарзни фақат доллар ёки бошқа хорижий валютада олишга қарамликни ва валюта курси ўзгаришидан келиб чиқадиган хатарларни камайтиришга хизмат қилиши мумкин.