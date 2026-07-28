Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260728/milliy-investitsiya-jamgarma-59325268.html
Бир ойда 8,5% ўсиш: Миллий инвестиция жамғармаси активлари 2,63 млрд долларга етди
Бир ойда 8,5% ўсиш: Миллий инвестиция жамғармаси активлари 2,63 млрд долларга етди
Sputnik Ўзбекистон
UzNIFнинг соф активлари июнда 8,5 фоизга ўсиб, $2,63 млрдга етди. Ўсиш янги пул тушуми эмас, портфелдаги компаниялар қийматини қайта баҳолаш билан боғлиқ. NAV ва акция нархи ўртасидаги фарқ нимани англатади?
2026-07-28T12:11+0500
2026-07-28T12:11+0500
биржа
нарх-наво
ўзбекистон
лондон
энергетика
тошкент
компания
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45572531_0:72:1346:829_1920x0_80_0_0_420f3d3c8691e3534588a5a18d9e1379.jpg
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Ўзбекистон Миллий инвестиция жамғармаси — UzNIF июнь ойи якунлари бўйича соф активлар қиймати ҳақидаги ҳисоботини эълон қилди.30 июнь ҳолатига кўра, жамғарманинг соф активлар қиймати 31,67 трлн сўм ёки 2,63 млрд долларни ташкил этди. Бу 31 майдаги кўрсаткичга нисбатан 8,5 фоизга кўп. UzNIF портфелидаги 13 та компания улушларининг умумий қиймати эса 2,66 млрд долларга баҳоланган.NAV нима?NAV — жамғарманинг барча активлари қийматидан мажбуриятлари айирилгандан кейин қоладиган соф қиймат. Унинг ўсиши жамғармага шунча янги пул келиб тушгани ёки акциялар ҳам айнан 8,5 фоизга қимматлаганини англатмайди.UzNIF маълумотига кўра, ўсиш асосан портфелдаги биржада рўйхатга олинмаган ёки кам савдо қилинадиган компанияларни қайта баҳолаш ҳисобига юз берган. Бунда уларнинг молиявий натижалари ва келгуси фаолиятига оид прогнозлар янгиланган."Ўзбектелеком" қиймати тушум ва рентабелликнинг яхшиланиши ҳисобига ошган. Энергетика компанияларига эса янги тариф модели ва янгиланган молиявий прогнозлар ижобий таъсир қилган.UzNIF портфелида Ўзбекистоннинг 13 та йирик компаниясидаги улушлар жамланган. Бешта энг йирик актив жамғарма NAVнинг 71,59 фоизини ташкил қилади.
https://sputniknews.uz/20260518/uzbekistan-kompaniyalar-ulushlar-investorlar-taklif-57652694.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45572531_72:0:1272:900_1920x0_80_0_0_53453f48255131015f4641b38a5ffd74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
биржа, нарх-наво, ўзбекистон, лондон, энергетика, тошкент, компания, иқтисод
биржа, нарх-наво, ўзбекистон, лондон, энергетика, тошкент, компания, иқтисод

Бир ойда 8,5% ўсиш: Миллий инвестиция жамғармаси активлари 2,63 млрд долларга етди

12:11 28.07.2026
© AP Photo / Michael ProbstБрокеры на бирже Франкфурта
Брокеры на бирже Франкфурта - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Michael Probst
Oбуна бўлиш
Миллий инвестиция жамғармасининг соф активлари бир ойда 8,5 фоизга ўсиб, 2,63 млрд долларга етди, бунга қайта баҳолаш туртки берди.
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Ўзбекистон Миллий инвестиция жамғармаси — UzNIF июнь ойи якунлари бўйича соф активлар қиймати ҳақидаги ҳисоботини эълон қилди.
30 июнь ҳолатига кўра, жамғарманинг соф активлар қиймати 31,67 трлн сўм ёки 2,63 млрд долларни ташкил этди. Бу 31 майдаги кўрсаткичга нисбатан 8,5 фоизга кўп. UzNIF портфелидаги 13 та компания улушларининг умумий қиймати эса 2,66 млрд долларга баҳоланган.
NAV нима?
NAV — жамғарманинг барча активлари қийматидан мажбуриятлари айирилгандан кейин қоладиган соф қиймат. Унинг ўсиши жамғармага шунча янги пул келиб тушгани ёки акциялар ҳам айнан 8,5 фоизга қимматлаганини англатмайди.
UzNIF маълумотига кўра, ўсиш асосан портфелдаги биржада рўйхатга олинмаган ёки кам савдо қилинадиган компанияларни қайта баҳолаш ҳисобига юз берган. Бунда уларнинг молиявий натижалари ва келгуси фаолиятига оид прогнозлар янгиланган.
Энг катта ижобий таъсирни "Ўзбекистон миллий электр тармоқлари" — 5,2 фоиз, "Ўзбектелеком" — 4,5 фоиз, "Иссиқлик электр станциялари" — 3,5 фоиз, "Ўзсаноатқурилишбанк" — 1,2 фоиз ва "Ҳудудий электр тармоқлари" — 1 фоиз билан кўрсатган.
"Ўзбектелеком" қиймати тушум ва рентабелликнинг яхшиланиши ҳисобига ошган. Энергетика компанияларига эса янги тариф модели ва янгиланган молиявий прогнозлар ижобий таъсир қилган.
UzNIF портфелида Ўзбекистоннинг 13 та йирик компаниясидаги улушлар жамланган. Бешта энг йирик актив жамғарма NAVнинг 71,59 фоизини ташкил қилади.

Маълумот учун: UzNIF йирик давлат компанияларидаги 25–40 фоизлик улушларни бошқаради. Унинг ишончли бошқарувчиси — Franklin Templeton. Жамғарма акциялари Тошкент, GDRлари эса Лондон фонд биржасида савдо қилинади.

КенгайтиришЙиғиштириш
Государственные активы Узбекистана открыты для инвесторов через Лондонскую биржу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.05.2026
Ўзбекистоннинг йирик давлат компанияларидаги улушлар инвесторларга таклиф этилмоқда
18 Май, 10:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0