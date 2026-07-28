Бир ойда 8,5% ўсиш: Миллий инвестиция жамғармаси активлари 2,63 млрд долларга етди
Бир ойда 8,5% ўсиш: Миллий инвестиция жамғармаси активлари 2,63 млрд долларга етди
Sputnik Ўзбекистон
UzNIFнинг соф активлари июнда 8,5 фоизга ўсиб, $2,63 млрдга етди. Ўсиш янги пул тушуми эмас, портфелдаги компаниялар қийматини қайта баҳолаш билан боғлиқ. NAV ва акция нархи ўртасидаги фарқ нимани англатади?
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Ўзбекистон Миллий инвестиция жамғармаси — UzNIF июнь ойи якунлари бўйича соф активлар қиймати ҳақидаги ҳисоботини эълон қилди.30 июнь ҳолатига кўра, жамғарманинг соф активлар қиймати 31,67 трлн сўм ёки 2,63 млрд долларни ташкил этди. Бу 31 майдаги кўрсаткичга нисбатан 8,5 фоизга кўп. UzNIF портфелидаги 13 та компания улушларининг умумий қиймати эса 2,66 млрд долларга баҳоланган.NAV нима?NAV — жамғарманинг барча активлари қийматидан мажбуриятлари айирилгандан кейин қоладиган соф қиймат. Унинг ўсиши жамғармага шунча янги пул келиб тушгани ёки акциялар ҳам айнан 8,5 фоизга қимматлаганини англатмайди.UzNIF маълумотига кўра, ўсиш асосан портфелдаги биржада рўйхатга олинмаган ёки кам савдо қилинадиган компанияларни қайта баҳолаш ҳисобига юз берган. Бунда уларнинг молиявий натижалари ва келгуси фаолиятига оид прогнозлар янгиланган."Ўзбектелеком" қиймати тушум ва рентабелликнинг яхшиланиши ҳисобига ошган. Энергетика компанияларига эса янги тариф модели ва янгиланган молиявий прогнозлар ижобий таъсир қилган.UzNIF портфелида Ўзбекистоннинг 13 та йирик компаниясидаги улушлар жамланган. Бешта энг йирик актив жамғарма NAVнинг 71,59 фоизини ташкил қилади.
Миллий инвестиция жамғармасининг соф активлари бир ойда 8,5 фоизга ўсиб, 2,63 млрд долларга етди, бунга қайта баҳолаш туртки берди.
ТОШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Ўзбекистон Миллий инвестиция жамғармаси — UzNIF июнь ойи якунлари бўйича соф активлар қиймати ҳақидаги ҳисоботини эълон қилди.
30 июнь ҳолатига кўра, жамғарманинг соф активлар қиймати 31,67 трлн сўм ёки 2,63 млрд долларни ташкил этди. Бу 31 майдаги кўрсаткичга нисбатан 8,5 фоизга кўп. UzNIF портфелидаги 13 та компания улушларининг умумий қиймати эса 2,66 млрд долларга баҳоланган.
NAV нима?
NAV — жамғарманинг барча активлари қийматидан мажбуриятлари айирилгандан кейин қоладиган соф қиймат. Унинг ўсиши жамғармага шунча янги пул келиб тушгани ёки акциялар ҳам айнан 8,5 фоизга қимматлаганини англатмайди.
UzNIF маълумотига кўра, ўсиш асосан портфелдаги биржада рўйхатга олинмаган ёки кам савдо қилинадиган компанияларни қайта баҳолаш ҳисобига юз берган. Бунда уларнинг молиявий натижалари ва келгуси фаолиятига оид прогнозлар янгиланган.
Энг катта ижобий таъсирни "Ўзбекистон миллий электр тармоқлари" — 5,2 фоиз, "Ўзбектелеком" — 4,5 фоиз, "Иссиқлик электр станциялари" — 3,5 фоиз, "Ўзсаноатқурилишбанк" — 1,2 фоиз ва "Ҳудудий электр тармоқлари" — 1 фоиз билан кўрсатган.
"Ўзбектелеком" қиймати тушум ва рентабелликнинг яхшиланиши ҳисобига ошган. Энергетика компанияларига эса янги тариф модели ва янгиланган молиявий прогнозлар ижобий таъсир қилган.
UzNIF портфелида Ўзбекистоннинг 13 та йирик компаниясидаги улушлар жамланган. Бешта энг йирик актив жамғарма NAVнинг 71,59 фоизини ташкил қилади.
Маълумот учун: UzNIF йирик давлат компанияларидаги 25–40 фоизлик улушларни бошқаради. Унинг ишончли бошқарувчиси — Franklin Templeton. Жамғарма акциялари Тошкент, GDRлари эса Лондон фонд биржасида савдо қилинади.