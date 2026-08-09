https://sputniknews.uz/20260809/samdtu-oqituvchilar-malaka-oshirish-59583457.html
СамДТУ ўқитувчилари Санкт-Петербург давлат университетида малака оширмоқда
СамДТУ ўқитувчилари Санкт-Петербург давлат университетида малака оширмоқда
Sputnik Ўзбекистон
СПбДУдаги IV ёзги мактабда 23 давлатдан 80 дан ортиқ рус тили ўқитувчиси иштирок этмоқда. Улар орасида Самарқанд давлат тиббиёт университети вакиллари ҳам бор.
2026-08-09T14:38+0500
2026-08-09T14:38+0500
2026-08-09T14:38+0500
рус тили
санкт-петербург
россия
таълим
россотрудничество
отм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59583291_232:0:1050:460_1920x0_80_0_0_9bc5cd371be881690b35f806df9c0ff1.jpg
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Самарқанд давлат тиббиёт университети ўқитувчилари Санкт-Петербург давлат университетида рус тили ўқитувчилари учун ташкил этилган IV ёзги мактабда малака оширмоқда.Дастурда СамДТУнинг ўзбек ва рус тиллари кафедраси доценти Шаҳло Жамалдинова ҳамда стажёр-ассистент Замира Холиқова иштирок этмоқда.Малака ошириш дастури 144 академик соатга мўлжалланган. Бу йил ёзги мактабда Ўзбекистон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Хитой, Ҳиндистон, Сербия, Германия, Польша ва бошқа давлатлардан 80 дан ортиқ ўқитувчи қатнашмоқда. Жами 23 мамлакат вакиллари жалб этилган.Шунингдек, машғулотларда ўйин технологиялари, сунъий интеллект воситалари, видеоматериаллар, подкастлар ва интеллектуал хариталардан таълим жараёнида фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилган.Лойиҳа Санкт-Петербург давлат университетида 2023 йилдан буён ўтказиб келинади. У “Русский мир” жамғармаси, Россотрудничество ва Санкт-Петербург ташқи алоқалар қўмитаси кўмагида ташкил этилган.Якуний аттестациядан муваффақиятли ўтган иштирокчилар СПбДУнинг малака ошириш гувоҳномасини олади.
https://sputniknews.uz/20260715/samarkand-tashkent-oqituvchi-moscow-tanlov-golib-59040164.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59583291_334:0:947:460_1920x0_80_0_0_5a9b91fec9cc8c776b5d814105873dbb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рус тили, санкт-петербург, россия, таълим, россотрудничество, отм
рус тили, санкт-петербург, россия, таълим, россотрудничество, отм
СамДТУ ўқитувчилари Санкт-Петербург давлат университетида малака оширмоқда
Самарқанд давлат тиббиёт университети ўқитувчилари 23 давлат вакиллари қатнашayotgan халқаро ёзги мактабда таҳсил олмоқда.
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Самарқанд давлат тиббиёт университети ўқитувчилари Санкт-Петербург давлат университетида рус тили ўқитувчилари учун ташкил этилган IV ёзги мактабда малака оширмоқда.
Дастурда СамДТУнинг ўзбек ва рус тиллари кафедраси доценти Шаҳло Жамалдинова ҳамда стажёр-ассистент Замира Холиқова иштирок этмоқда.
Малака ошириш дастури 144 академик соатга мўлжалланган. Бу йил ёзги мактабда Ўзбекистон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Хитой, Ҳиндистон, Сербия, Германия, Польша ва бошқа давлатлардан 80 дан ортиқ ўқитувчи қатнашмоқда. Жами 23 мамлакат вакиллари жалб этилган.
Дастур доирасида иштирокчилар рус тили ва адабиётини ўқитишнинг замонавий усуллари, рақамли таълим ресурслари, рус тилини чет тили сифатида ўқитиш, икки тилли болалар билан ишлаш методикаси билан танишмоқда.
Шунингдек, машғулотларда ўйин технологиялари, сунъий интеллект воситалари, видеоматериаллар, подкастлар ва интеллектуал хариталардан таълим жараёнида фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилган.
Лойиҳа Санкт-Петербург давлат университетида 2023 йилдан буён ўтказиб келинади. У “Русский мир” жамғармаси, Россотрудничество ва Санкт-Петербург ташқи алоқалар қўмитаси кўмагида ташкил этилган.
Якуний аттестациядан муваффақиятли ўтган иштирокчилар СПбДУнинг малака ошириш гувоҳномасини олади.