https://sputniknews.uz/20260809/russia-ukraine-raketa-zarba-59588508.html
Зеленский: Россия бир ҳафтада Украинага 61 та ракета билан зарба берди
Зеленский: Россия бир ҳафтада Украинага 61 та ракета билан зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Зеленский Россия бир ҳафтада 61 та ракета, 1 560 дан ортиқ дрон ва 1 540 авиабомба қўллаганини билдирди. Украина сўнгги йирик ҳужумларда баллистик ракеталарни тўхтатишда қийналмоқда.
2026-08-09T18:19+0500
2026-08-09T18:19+0500
2026-08-09T18:19+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
владимир зеленский
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/17/44003566_108:100:1609:944_1920x0_80_0_0_67cbfb6b98b1e745292aec75e2d15d99.jpg
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Украина президенти Владимир Зеленский сўнгги бир ҳафтада Россия Украинага қарши 61 та турли хил ракета қўллаганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, уларнинг 56 таси баллистик траектория бўйлаб учган. Шунингдек, 1 560 дан ортиқ зарба берувчи дрон ва 1 540 та бошқарилувчи авиабомба қўлланган.Украина ҲҲМ тизимининг айниқса баллистик ракеталарга қарши имкониятлари чеклангани сўнгги ҳужумларда ҳам кўринди. Reuters маълумотига кўра, Украина июль ойида учирилган 195 та баллистик ракетадан 29 тасини уриб туширганини билдирган. Киев маълумотига кўра, 2026 йилда Ғарбдан ракета-тутиб қолувчилар етказиб бериш ҳажми ўтган йилги даражанинг қарийб учдан бирига тушган.Муаммо сўнгги ҳужумларда яққол кўринди. 1 августда Зеленский Россия учирган 27 та баллистик ракетадан фақат биттаси уриб туширилганини Patriot учун тутиб қолувчи ракеталар қолмагани билан изоҳлади.Киев муаммони Patriot ракеталарини ўзида ишлаб чиқариш орқали ҳал қилишга ҳам уринмоқда. Дональд Трамп июль бошида Украинага тегишли лицензия беришини айтган эди, аммо 31 июлда бундай келишув ҳали йўқлигини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260805/russia-zarba-ukraine-59504502.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/17/44003566_247:0:1506:944_1920x0_80_0_0_a73bc6122ac6b91ab999db1103f5eb70.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, украина, владимир зеленский, ақш
дунё янгиликлари, дунёда, украина, владимир зеленский, ақш
Зеленский: Россия бир ҳафтада Украинага 61 та ракета билан зарба берди
Украина ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари учун ракеталар етишмовчилигини бошдан кечирмоқда, бу эса Россия баллистик ракеталарини ушлаб қолишни қийинлаштирмоқда
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Украина президенти Владимир Зеленский сўнгги бир ҳафтада Россия Украинага қарши 61 та турли хил ракета қўллаганини маълум қилди
.
Унинг сўзларига кўра, уларнинг 56 таси баллистик траектория бўйлаб учган. Шунингдек, 1 560 дан ортиқ зарба берувчи дрон ва 1 540 та бошқарилувчи авиабомба қўлланган.
Украина ҲҲМ тизимининг айниқса баллистик ракеталарга қарши имкониятлари чеклангани сўнгги ҳужумларда ҳам кўринди.
5 августда Украина Ҳарбий-ҳаво кучлари 24 та баллистик ва тўртта “Циркон” ракетасидан бирортасини ҳам ура олмаганини маълум қилди. 8 августга ўтар кечаси учирилган яна олтита баллистик ракета ҳам тўхтатилмаган.
Reuters маълумотига кўра, Украина июль ойида учирилган 195 та баллистик ракетадан 29 тасини уриб туширганини билдирган.
Киев маълумотига кўра, 2026 йилда Ғарбдан ракета-тутиб қолувчилар етказиб бериш ҳажми ўтган йилги даражанинг қарийб учдан бирига тушган.
Муаммо сўнгги ҳужумларда яққол кўринди. 1 августда Зеленский Россия учирган 27 та баллистик ракетадан фақат биттаси уриб туширилганини Patriot учун тутиб қолувчи ракеталар қолмагани билан изоҳлади.
Reuters маълумотига кўра, Яқин Шарқдаги можаро ҳам таъминотга таъсир қилган: Украина учун мўлжалланган айрим Patriot ракеталари АҚШ ва Форс кўрфазидаги иттифоқчилар эҳтиёжларига йўналтирилган.
Киев муаммони Patriot ракеталарини ўзида ишлаб чиқариш орқали ҳал қилишга ҳам уринмоқда. Дональд Трамп июль бошида Украинага тегишли лицензия беришини айтган эди, аммо 31 июлда бундай келишув ҳали йўқлигини маълум қилди.