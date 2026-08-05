https://sputniknews.uz/20260805/russia-zarba-ukraine-59504502.html
Россия Киевдаги объектларга зарба берди — Украина ҲҲК бирорта ракетани ҳам ура олмади
Россия Киевдаги объектларга зарба берди — Украина ҲҲК бирорта ракетани ҳам ура олмади
Sputnik Ўзбекистон
Россия Киев ва вилоятдаги логистика марказларига зарба берганини маълум қилди. Украина ҲҲК учирилган 28 ракетанинг бирортаси уриб туширилмаганини тан олди. Харьковда икки аҳоли пункти назоратга олинди.
2026-08-05T15:42+0500
2026-08-05T15:42+0500
2026-08-05T15:42+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
киев
россия мудофаа вазирлиги
одесса
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/17/56456135_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_26f1c2c79ebeb0aedcc4141cb8393a1b.jpg
Россия Қуролли кучлари Киев ва Киев вилоятидаги транспорт-логистика ҳамда тақсимлаш марказларига кенг кўламли зарба берди. Ҳужумда қуруқликда жойлашган юқори аниқликдаги қуроллар ва узоқ масофали зарба берувчи учувчисиз аппаратлар қўлланилди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.Вазирлик маълумотига кўра, Киевда "МЛП-Чайка", "Новая почта", "Транс-логистик" ва "Эпицентр" логистика мажмуалари нишонга олинган.Россия томони ушбу объектлар ҳарбий юклар, узоқ ва ўрта масофали дронлар учун бутловчи қисмлар, роботлаштирилган мажмуалар ҳамда радиоэлектрон кураш воситаларини сақлаш ва тақсимлашда ишлатилганини билдирди.Украина Ҳарбий-ҳаво кучлари маълумотига кўра, тунги ҳужумда тўртта "Циркон" ёки "Оникс" кемаларга қарши ракетаси ҳамда 24 та "Искандер-М" ёки С-400 баллистик ракетаси учирилган.Украина ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари 28 та ракетанинг бирортасини ҳам уриб тушира олмаган. Шу билан бирга, 98 та учувчисиз аппарат уриб туширилган ёки радиоэлектрон воситалар ёрдамида бостирилгани маълум қилинди.Қора денгизда, Одесса жанубида ҳарбий юк ташиган яна бир қуруқ юк кемасига зарба берилган. Очаковдан жануби-шарқда эса Украина ҚКнинг иккита экипажсиз катери йўқ қилингани айтилди.
https://sputniknews.uz/20260804/ukraine-portlar-zarba-59480884.html
киев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/17/56456135_41:0:1481:1080_1920x0_80_0_0_70fe43199deb4f31fa2fa1e0bd78f923.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, киев, россия мудофаа вазирлиги, одесса
дунё янгиликлари, дунёда, киев, россия мудофаа вазирлиги, одесса
Россия Киевдаги объектларга зарба берди — Украина ҲҲК бирорта ракетани ҳам ура олмади
Россия Киевдаги ҳарбий логистика марказларига зарба берди, Украина ҲҲК 28 ракетанинг бирортасини ура олмаганини билдирди.
Россия Қуролли кучлари Киев ва Киев вилоятидаги транспорт-логистика ҳамда тақсимлаш марказларига кенг кўламли зарба берди. Ҳужумда қуруқликда жойлашган юқори аниқликдаги қуроллар ва узоқ масофали зарба берувчи учувчисиз аппаратлар қўлланилди, деб хабар қилди
Россия Мудофаа вазирлиги.
Вазирлик маълумотига кўра, Киевда "МЛП-Чайка", "Новая почта", "Транс-логистик" ва "Эпицентр" логистика мажмуалари нишонга олинган.
Киев вилоятида эса "Бровари терминали", "Рабен Украина" транспорт-логистика маркази ва "Новая почта"нинг Броваридаги саралаш мажмуасига зарба берилган.
Россия томони ушбу объектлар ҳарбий юклар, узоқ ва ўрта масофали дронлар учун бутловчи қисмлар, роботлаштирилган мажмуалар ҳамда радиоэлектрон кураш воситаларини сақлаш ва тақсимлашда ишлатилганини билдирди.
Украина Ҳарбий-ҳаво кучлари маълумотига кўра, тунги ҳужумда тўртта "Циркон" ёки "Оникс" кемаларга қарши ракетаси ҳамда 24 та "Искандер-М" ёки С-400 баллистик ракетаси учирилган.
Украина ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари 28 та ракетанинг бирортасини ҳам уриб тушира олмаган. Шу билан бирга, 98 та учувчисиз аппарат уриб туширилган ёки радиоэлектрон воситалар ёрдамида бостирилгани маълум қилинди.
Россия Мудофаа вазирлиги денгиз ва порт инфратузилмасига берилган зарбалар ҳақида ҳам маълумот берди. Унга кўра, Николаев портида учта қуруқ юк кемаси, Черноморскда ҳарбий юклар сақланган контейнер терминали ва FP-2 дронлари омбори зарарланган.
Қора денгизда, Одесса жанубида ҳарбий юк ташиган яна бир қуруқ юк кемасига зарба берилган. Очаковдан жануби-шарқда эса Украина ҚКнинг иккита экипажсиз катери йўқ қилингани айтилди.