https://sputniknews.uz/20260804/ukraine-portlar-zarba-59480884.html
Россия қўшинлари Украина портларидаги объектларга зарба берди
Россия қўшинлари Украина портларидаги объектларга зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Черноморск, Николаев ва Южний портларидаги объектлар ҳамда Украинага қурол-яроғ ва ҳарбий юк етказган тўртта қуруқ юк кемасига зарба берилганини билдирди.
2026-08-04T12:12+0500
2026-08-04T12:12+0500
2026-08-04T12:12+0500
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ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Россия қўшинлари 3 август куни Украина портлари, порт инфратузилмаси ва ҳарбий юк ташишда фойдаланилган кемаларга зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Вазирлик маълумотига кўра, зарбалар юқори аниқликдаги қуруқликда базаланувчи қуроллар ва учувчисиз аппаратлар ёрдамида амалга оширилган.Шунингдек, қуйидаги тўртта қуруқ юк ташувчи кемага зарба берилган:— Николаев портида ҳарбий юк ортилган битта кема;— Южний портида ҳарбий юкларни тушираётган битта кема;— Одессадан жанубда денгиз орқали Украина портларига қурол-яроғ ва ҳарбий мол-мулк етказиб бораётган иккита кема.Кейинроқ Россия Мудофаа вазирлиги Николаев порти ва Қора денгиз операцион зонасида Украина Қуролли кучлари учун юк ташиган еттита қуруқ юк кемасига "Геран-4 Сикер" дронлари зарба бергани акс этган кадрларни эълон қилди.
https://sputniknews.uz/20260730/russia-ukraine-zarba-59377824.html
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одесса, россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, украина
одесса, россия мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, украина
Россия қўшинлари Украина портларидаги объектларга зарба берди
Россия Мудофаа вазирлиги Украина портлари ва ҳарбий юк ташиган тўртта қуруқ юк кемасига зарба берилганини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Россия қўшинлари 3 август куни Украина портлари, порт инфратузилмаси ва ҳарбий юк ташишда фойдаланилган кемаларга зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Вазирлик маълумотига кўра, зарбалар юқори аниқликдаги қуруқликда базаланувчи қуроллар ва учувчисиз аппаратлар ёрдамида амалга оширилган.
Черноморск портида Черноморск автомобиль агрегатлари заводи ва порт терминали нишонга олинган. Ушбу объектларда Украина ҳарбий автомобиль техникаси таъмирлангани, ўқ-дорилар ва ёқилғи-мойлаш материаллари сақланган.
Шунингдек, қуйидаги тўртта қуруқ юк ташувчи кемага зарба берилган:
— Николаев портида ҳарбий юк ортилган битта кема;
— Южний портида ҳарбий юкларни тушираётган битта кема;
— Одессадан жанубда денгиз орқали Украина портларига қурол-яроғ ва ҳарбий мол-мулк етказиб бораётган иккита кема.
Кейинроқ Россия Мудофаа вазирлиги Николаев порти ва Қора денгиз операцион зонасида Украина Қуролли кучлари учун юк ташиган еттита қуруқ юк кемасига "Геран-4 Сикер" дронлари зарба бергани акс этган кадрларни эълон қилди.