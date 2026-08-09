https://sputniknews.uz/20260809/jahon-futbol-infantino-59579388.html
Жаҳон футболида “тахт” учун талаш бошландими — Инфантино атрофида нима бўляпти?
Жаҳон футболида “тахт” учун талаш бошландими — Инфантино атрофида нима бўляпти?
Sputnik Ўзбекистон
4,2 млрд долларлик баҳсли лойиҳа Жанни Инфантино учун катта сиёсий инқирозга айланди. UEFA ишончини қайтариб олди, Норвегия истеъфони талаб қилди, Африка ва қатор федерациялар эса FIFA президентини ҳимоя қилмоқда.
2026-08-09T11:22+0500
2026-08-09T11:22+0500
2026-08-09T11:23+0500
футбол
халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (фифа)
спорт
европа
африка
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59579207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d012f0220cfc051b13e319c8943c19de.jpg
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Жаҳон футболида FIFA президенти Жанни Инфантино атрофида жиддий раҳбарлик инқирози юзага келмоқда. Европанинг қатор футбол федерациялари уни 2027 йилги сайловда қўллаб-қувватлашдан воз кечди, UEFA унга ишонч қолмаганини билдирди, Норвегия футбол федерацияси эса истеъфога чақирди.Шу билан бирга, Африка ва айрим бошқа федерациялар Инфантино томонида қолмоқда.Можарога июль охирида эълон қилинган FIFA Forward Enterprise лойиҳаси туртки берди. FIFA Жаҳон чемпионати ва бошқа мусобақаларнинг тижорий фаолиятини янги компанияга ўтказиб, унинг қарийб 20 фоизини инвесторларга сотиш орқали 4,2 млрд долларгача маблағ жалб қилишни режалаштирган эди. Компания 20 млрд доллар атрофида баҳоланган.Бироқ режа UEFA, CONCACAF ва Осиё футбол конфедерациясининг кескин қаршилигига учради. UEFA ҳатто FIFA мусобақаларини бойкот қилиш имкониятини ҳам муҳокама қилди. Натижада Инфантино бир неча кун ичида режадан воз кечди, FIFA эса 211 аъзо федерациядан лойиҳани тайёрлаш ва тушунтиришдаги хатолар учун узр сўради.FIFA ичида ҳам якдиллик бўлмади. Арсен Венгер лойиҳа ҳақида ОАВдан билганини айтиб, уни бекор қилишни тўғри қарор деб баҳолади.Энг жиддий қаршилик Европадан келмоқда. Reuters маълумотига кўра, камида бешта Европа федерацияси, жумладан Англия, Инфантинонинг қайта сайланишини қўллаб-қувватламайди. Бироқ Инфантино ҳали ҳам кучли таянчга эга. Африка футбол конфедерацияси уни бир овоздан қўллаб-қувватлади, Аргентина ва Мексика федерациялари ҳам унинг тарафида. Осиёда эса позициялар бўлинган.Асосий кураш 2027 йил 18 мартда Марокашнинг Работ шаҳрида ўтадиган FIFA президенти сайловида кечиши мумкин. Инфантино FIFAни 2016 йилдан бери бошқариб келмоқда ва 2027 йилда яна ғалаба қозонса, 2031 йилгача лавозимда қолиши мумкин.Бир неча ой аввал бу сайлов Инфантино учун деярли формал жараён бўлиб кўринаётган эди. Энди эса жаҳон футболида “тахт” учун ҳақиқий кураш бошланиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260712/jch-mojaro-tanqidlar-58995357.html
европа
африка
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/09/59579207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27b0afa9e924053f1ccbbeba4fd1be21.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (фифа), спорт, европа, африка
футбол, халқаро футбол ассоциациялари федерацияси (фифа), спорт, европа, африка
Жаҳон футболида “тахт” учун талаш бошландими — Инфантино атрофида нима бўляпти?
11:22 09.08.2026 (янгиланди: 11:23 09.08.2026)
Жанни Инфантино атрофидаги можаро кучаймоқда: UEFA унга ишончини йўқотганини билдирди, Норвегия истеъфосини талаб қилмоқда, Африка ва қатор бошқа федерациялар эса уни қўллаб-қувватлаяпти
ТОШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Жаҳон футболида FIFA президенти Жанни Инфантино атрофида жиддий раҳбарлик инқирози юзага келмоқда. Европанинг қатор футбол федерациялари уни 2027 йилги сайловда қўллаб-қувватлашдан воз кечди, UEFA унга ишонч қолмаганини билдирди, Норвегия футбол федерацияси эса истеъфога чақирди.
Шу билан бирга, Африка ва айрим бошқа федерациялар Инфантино томонида қолмоқда.
8 август куни FIFA Инфантино ва ташкилотга қарши “мувофиқлаштирилган ва давом этаётган уриниш” борлигини маълум қилди.
Можарога июль охирида эълон қилинган FIFA Forward Enterprise лойиҳаси туртки берди. FIFA Жаҳон чемпионати ва бошқа мусобақаларнинг тижорий фаолиятини янги компанияга ўтказиб, унинг қарийб 20 фоизини инвесторларга сотиш орқали 4,2 млрд долларгача маблағ жалб қилишни режалаштирган эди. Компания 20 млрд доллар атрофида баҳоланган.
Бироқ режа UEFA, CONCACAF ва Осиё футбол конфедерациясининг кескин қаршилигига учради. UEFA ҳатто FIFA мусобақаларини бойкот қилиш имкониятини ҳам муҳокама қилди. Натижада Инфантино бир неча кун ичида режадан воз кечди, FIFA эса 211 аъзо федерациядан лойиҳани тайёрлаш ва тушунтиришдаги хатолар учун узр сўради.
FIFA ичида ҳам якдиллик бўлмади. Арсен Венгер лойиҳа ҳақида ОАВдан билганини айтиб, уни бекор қилишни тўғри қарор деб баҳолади.
Энг жиддий қаршилик Европадан келмоқда. Reuters маълумотига кўра, камида бешта Европа федерацияси, жумладан Англия, Инфантинонинг қайта сайланишини қўллаб-қувватламайди.
Германия ҳам уни қўлламаслигини, Нидерландия эса овоз бермаслигини билдирган. Норвегия футбол федерацияси президенти Лисе Клавенесс Инфантино институционал ишончни йўқотганини айтиб, уни истеъфога чақирди.
Бироқ Инфантино ҳали ҳам кучли таянчга эга. Африка футбол конфедерацияси уни бир овоздан қўллаб-қувватлади, Аргентина ва Мексика федерациялари ҳам унинг тарафида. Осиёда эса позициялар бўлинган.
Асосий кураш 2027 йил 18 мартда Марокашнинг Работ шаҳрида ўтадиган FIFA президенти сайловида кечиши мумкин. Инфантино FIFAни 2016 йилдан бери бошқариб келмоқда ва 2027 йилда яна ғалаба қозонса, 2031 йилгача лавозимда қолиши мумкин.
Бир неча ой аввал бу сайлов Инфантино учун деярли формал жараён бўлиб кўринаётган эди. Энди эса жаҳон футболида “тахт” учун ҳақиқий кураш бошланиши мумкин.