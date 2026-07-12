https://sputniknews.uz/20260712/jch-mojaro-tanqidlar-58995357.html
ЖЧ-2026да шов-шувга сабаб бўлган саккизта можаро — мусобақа нега танқидлар остида қолди?
ЖЧ-2026да шов-шувга сабаб бўлган саккизта можаро — мусобақа нега танқидлар остида қолди?
Sputnik Ўзбекистон
ЖЧ-2026 ҳакамлик қарорлари, сиёсий аралашув, ирқчилик, осмонўпар чипта нархлари ва реклама билан боғланган сув ичиш танаффуслари сабаб танқид қилинди. Мусобақанинг саккизта асосий можаросини жамладик.
2026-07-12T16:12+0500
2026-07-12T16:12+0500
2026-07-12T16:12+0500
жаҳон чемпионати
футбол бўйича жч-2026
футбол
лионел месси
дональд трамп
спорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/14/15824400_0:0:3505:1972_1920x0_80_0_0_d02074bdd3b9ab231d9eba6207143229.jpg
2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати нафақат кутилмаган натижалар, балки ҳакамлик, сиёсий аралашув, ирқчилик, чипталар нархи ва мусобақанинг ҳаддан ташқари тижоратлашуви билан боғлиқ баҳслар билан ҳам ёдда қолмоқда.Қуйида ЖЧ-2026 давомида энг кўп муҳокама қилинган саккизта асосий можарони жамладик.1. Трампнинг ФИФА раҳбарига қўнғироғиАҚШ ҳужумчиси Фоларин Балогун Босния ва Герцеговинага қарши ўйинда қизил карточка олди. Кейинчалик унинг автоматик бир ўйинлик дисквалификацияси бир йиллик синов муддати билан кечиктирилди ва футболчи Бельгияга қарши майдонга тушиш имконига эга бўлди.АҚШ президенти Дональд Трамп ФИФА президенти Жанни Инфантино билан гаплашиб, қарорни қайта кўриб чиқишни сўраганини тасдиқлади. Бу ҳолат сиёсатнинг футбол қарорларига таъсири ҳақидаги баҳсларни кучайтирди. УЕФА эса ФИФА қарорини кескин танқид қилди.2. Мбаппега ирқий ҳақоратФранция Парагвайни мағлуб этгач, парагвайлик сенатор Селесте Амарилья Килиан Мбаппени тери ранги ва африкалик келиб чиқиши сабаб ҳақорат қилди. У футболчини "камерунлик" деб атаб, ирқчилик руҳидаги қўпол ибораларни ишлатди.Мбаппе сенаторни лавозимига номуносиб деб атади. Франция футбол федерацияси эса судга мурожаат қилишини билдирди.3. Миср Аргентинага қарши ўйиндан кейин ФИФАга шикоят қилдиМиср нимчорак финалда Аргентинага 2:0 ҳисобида олдинда бораётган бўлса-да, якунда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Мустафо Зиконинг голи VAR орқали бекор қилинди, ўйин охирида мисрликлар талаб қилган пенальти эса белгиланмади.Миср футбол ассоциацияси ҳакамлик қарорлари ўйин натижасига бевосита таъсир қилганини айтиб, ФИФАга расмий шикоят киритди.4. Хорватия голи "ақлли тўп" туфайли бекор қилиндиХорватия — Португалия ўйинининг қўшимча дақиқаларида Йошко Гвардиол ҳисобни тенглаштирди. Бироқ тўп ичига ўрнатилган сенсор унга Игор Матанович жуда енгил текканини қайд этди ва офсайд сабаб гол бекор қилинди.Инсон кўзи билан деярли сезилмаган тегиниш қарорга асос бўлгани Хорватия томонининг норозилигига сабаб бўлди. Лука Модрич технология танлаб қўлланаётганини айтди, Хорватия футбол федерацияси эса ФИФАдан изоҳ талаб қилди.5. Мессига карточка берилмаган эпизодАргентинанинг Жазоирга қарши дастлабки учрашувида Лионель Месси рақиб ҳимоячиси Айса Мандига орқадан хавфли ҳаракат қилди. Ҳакам жарима зарбаси белгилади, аммо Мессига ҳатто сариқ карточка ҳам кўрсатилмади.Кейинроқ Балогун шунга ўхшаш вазиятда қизил карточка олгач, мухлислар ва мутахассислар юлдуз футболчиларга алоҳида муносабат бўлаётгани ҳақида гапира бошлади.6. Гананинг Англияга қарши ўйиндаги пенальти эътирозиАнглия ва Гана ўртасидаги 0:0 ҳисобида якунланган баҳсда Эзри Конса Принс Квабенага қарши ҳаводаги курашда қоида бузгани айтилди. Бироқ ҳакам пенальти белгиламади, VAR ҳам эпизодни қайта кўриб чиқмади.Гана бош мураббийи Карлуш Кейруш ФИФАни VAR тизимидан фойдаланиш тартибини қайта кўриб чиқишга чақирди. Антуан Семеньо эса футболчилар ҳакамлардан қарорни текширишни фаолроқ талаб қилиши кераклигини билдирди.7. Қиммат чипталарЖЧ-2026 чипталари нархи ҳам мухлисларнинг норозилигига сабаб бўлди. Гуруҳ босқичи чипталари 140 доллардан, финал чипталари эса 4 минг доллардан бошланди.Танқидлардан кейин ФИФА 60 долларлик чекланган миқдордаги махсус чипталарни жорий қилди. Мухлислар ташкилотлари эса нархларни асоссиз юқори деб баҳолади.8. Сув ичиш танаффуслари реклама учунми?Ўйинларнинг 22 ва 67-дақиқаларида уч дақиқалик сув ичиш танаффуслари жорий қилинди. ФИФА буни футболчилар саломатлиги билан изоҳлади.Бироқ телеканаллар танаффус вақтида реклама намойиш эта бошлагач, қарор тижорий мақсадда қабул қилингани ҳақида гумонлар пайдо бўлди. ФИФА бу иддаоларни рад этди.
https://sputniknews.uz/20260712/jch-england-norway-galaba-58988313.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/14/15824400_774:0:3505:2048_1920x0_80_0_0_b1366fd27fe104b2c8cfd1c3301db45c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жаҳон чемпионати, футбол бўйича жч-2026, футбол, лионел месси, дональд трамп, спорт
жаҳон чемпионати, футбол бўйича жч-2026, футбол, лионел месси, дональд трамп, спорт
ЖЧ-2026да шов-шувга сабаб бўлган саккизта можаро — мусобақа нега танқидлар остида қолди?
Баҳсли ҳакамлик, сиёсий аралашув, ирқчилик, қиммат чипталар ва рекламага айланган танаффуслар ЖЧ-2026нинг энг кўп муҳокама қилинган воқеалари бўлди.
2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати нафақат кутилмаган натижалар, балки ҳакамлик, сиёсий аралашув, ирқчилик, чипталар нархи ва мусобақанинг ҳаддан ташқари тижоратлашуви билан боғлиқ баҳслар билан ҳам ёдда қолмоқда.
Қуйида ЖЧ-2026 давомида энг кўп муҳокама қилинган саккизта асосий можарони жамладик.
1. Трампнинг ФИФА раҳбарига қўнғироғи
АҚШ ҳужумчиси Фоларин Балогун Босния ва Герцеговинага қарши ўйинда қизил карточка олди. Кейинчалик унинг автоматик бир ўйинлик дисквалификацияси бир йиллик синов муддати билан кечиктирилди ва футболчи Бельгияга қарши майдонга тушиш имконига эга бўлди.
АҚШ президенти Дональд Трамп ФИФА президенти Жанни Инфантино билан гаплашиб, қарорни қайта кўриб чиқишни сўраганини тасдиқлади. Бу ҳолат сиёсатнинг футбол қарорларига таъсири ҳақидаги баҳсларни кучайтирди. УЕФА эса ФИФА қарорини кескин танқид қилди.
2. Мбаппега ирқий ҳақорат
Франция Парагвайни мағлуб этгач, парагвайлик сенатор Селесте Амарилья Килиан Мбаппени тери ранги ва африкалик келиб чиқиши сабаб ҳақорат қилди. У футболчини "камерунлик" деб атаб, ирқчилик руҳидаги қўпол ибораларни ишлатди.
Мбаппе сенаторни лавозимига номуносиб деб атади. Франция футбол федерацияси эса судга мурожаат қилишини билдирди.
3. Миср Аргентинага қарши ўйиндан кейин ФИФАга шикоят қилди
Миср нимчорак финалда Аргентинага 2:0 ҳисобида олдинда бораётган бўлса-да, якунда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Мустафо Зиконинг голи VAR орқали бекор қилинди, ўйин охирида мисрликлар талаб қилган пенальти эса белгиланмади.
Миср футбол ассоциацияси ҳакамлик қарорлари ўйин натижасига бевосита таъсир қилганини айтиб, ФИФАга расмий шикоят киритди.
4. Хорватия голи "ақлли тўп" туфайли бекор қилинди
Хорватия — Португалия ўйинининг қўшимча дақиқаларида Йошко Гвардиол ҳисобни тенглаштирди. Бироқ тўп ичига ўрнатилган сенсор унга Игор Матанович жуда енгил текканини қайд этди ва офсайд сабаб гол бекор қилинди.
Инсон кўзи билан деярли сезилмаган тегиниш қарорга асос бўлгани Хорватия томонининг норозилигига сабаб бўлди. Лука Модрич технология танлаб қўлланаётганини айтди, Хорватия футбол федерацияси эса ФИФАдан изоҳ талаб қилди.
5. Мессига карточка берилмаган эпизод
Аргентинанинг Жазоирга қарши дастлабки учрашувида Лионель Месси рақиб ҳимоячиси Айса Мандига орқадан хавфли ҳаракат қилди. Ҳакам жарима зарбаси белгилади, аммо Мессига ҳатто сариқ карточка ҳам кўрсатилмади.
Кейинроқ Балогун шунга ўхшаш вазиятда қизил карточка олгач, мухлислар ва мутахассислар юлдуз футболчиларга алоҳида муносабат бўлаётгани ҳақида гапира бошлади.
6. Гананинг Англияга қарши ўйиндаги пенальти эътирози
Англия ва Гана ўртасидаги 0:0 ҳисобида якунланган баҳсда Эзри Конса Принс Квабенага қарши ҳаводаги курашда қоида бузгани айтилди. Бироқ ҳакам пенальти белгиламади, VAR ҳам эпизодни қайта кўриб чиқмади.
Гана бош мураббийи Карлуш Кейруш ФИФАни VAR тизимидан фойдаланиш тартибини қайта кўриб чиқишга чақирди. Антуан Семеньо эса футболчилар ҳакамлардан қарорни текширишни фаолроқ талаб қилиши кераклигини билдирди.
ЖЧ-2026 чипталари нархи ҳам мухлисларнинг норозилигига сабаб бўлди. Гуруҳ босқичи чипталари 140 доллардан, финал чипталари эса 4 минг доллардан бошланди.
Танқидлардан кейин ФИФА 60 долларлик чекланган миқдордаги махсус чипталарни жорий қилди. Мухлислар ташкилотлари эса нархларни асоссиз юқори деб баҳолади.
8. Сув ичиш танаффуслари реклама учунми?
Ўйинларнинг 22 ва 67-дақиқаларида уч дақиқалик сув ичиш танаффуслари жорий қилинди. ФИФА буни футболчилар саломатлиги билан изоҳлади.
Бироқ телеканаллар танаффус вақтида реклама намойиш эта бошлагач, қарор тижорий мақсадда қабул қилингани ҳақида гумонлар пайдо бўлди. ФИФА бу иддаоларни рад этди.