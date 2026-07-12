https://sputniknews.uz/20260712/jch-england-norway-galaba-58988313.html
ЖЧ-2026: Англия ва Аргентина ярим финалда тўқнашади
ЖЧ-2026: Англия ва Аргентина ярим финалда тўқнашади
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Англия Норвегияни қўшимча вақтда 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, ЖЧ-2026 ярим финалига чиқди. Жуд Беллингем дубль қайд этди, Норвегиянинг бир голи VARдан кейин бекор қилинди. Энди рақиб Аргентина ёки Швейцария бўлади.
2026-07-12T05:50+0500
2026-07-12T05:50+0500
2026-07-12T09:29+0500
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ТОШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Англия Норвегияни 2:1, Аргентина эса Швейцарияни 3:1 ҳисобида қўшимча вақтда мағлуб этди. Энди икки жамоа ЖЧ-2026 финали йўлланмаси учун ўзаро баҳслашади.Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг чорак финалида Англия ва Аргентина терма жамоалари ғалаба қозониб, ярим финалга йўл олди.Майамида ўтган баҳсда Норвегия 36-дақиқада Андреас Шельдерупнинг голи эвазига ҳисобни очди. Биринчи бўлимга қўшиб берилган иккинчи дақиқада Жуд Беллингем мувозанатни тиклади.Асосий вақт 1:1 ҳисобида якунлангач, жамоалар қўшимча бўлимларда курашни давом эттирди. 93-дақиқада Беллингем иккинчи бор тўп киритиб, Англияга 2:1 ҳисобидаги ғалабани келтирди.Канзас-Ситида ўтган Аргентина — Швейцария учрашувида эса Алексис Макаллистер 10-дақиқада Лионель Мессининг бурчак зарбасидан узатган тўпини дарвозага йўллаб, ҳисобни очди. Дан Ндойе 67-дақиқада Швейцариянинг жавоб голини урди.Шундан сўнг швейцариялик Бреэль Эмболо иккинчи сариқ карточкани олиб, майдондан четлатилди. Асосий вақт 1:1 ҳисобида якунланди.Қўшимча вақтнинг 112-дақиқасида Хулиан Альварес Аргентинани олдинга олиб чиқди. Учрашувнинг сўнгги сонияларида Лаутаро Мартинес якуний ҳисобни ўрнатди — 3:1.Шу тариқа, Англия ва амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина ярим финалда ўзаро тўқнашади. Иккинчи ярим финал жуфтлигини Франция ва Испания ташкил этган.
https://sputniknews.uz/20260711/spain-belgium-maglub-jch-58970576.html
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спорт, жаҳон чемпионати, футбол бўйича жч-2026, футбол, буюк британия
спорт, жаҳон чемпионати, футбол бўйича жч-2026, футбол, буюк британия
ЖЧ-2026: Англия ва Аргентина ярим финалда тўқнашади
05:50 12.07.2026 (янгиланди: 09:29 12.07.2026)
Англия Норвегияни қўшимча вақтда 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Жуд Беллингем дубль қайд этиб, жамоасини ЖЧ-2026 ярим финалига олиб чиқди.
ТОШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Англия Норвегияни 2:1, Аргентина эса Швейцарияни 3:1 ҳисобида қўшимча вақтда мағлуб этди. Энди икки жамоа ЖЧ-2026 финали йўлланмаси учун ўзаро баҳслашади.
Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг чорак финалида Англия ва Аргентина терма жамоалари ғалаба қозониб, ярим финалга йўл олди.
Майамида ўтган баҳсда Норвегия 36-дақиқада Андреас Шельдерупнинг голи эвазига ҳисобни очди. Биринчи бўлимга қўшиб берилган иккинчи дақиқада Жуд Беллингем мувозанатни тиклади.
Асосий вақт 1:1 ҳисобида якунлангач, жамоалар қўшимча бўлимларда курашни давом эттирди. 93-дақиқада Беллингем иккинчи бор тўп киритиб, Англияга 2:1 ҳисобидаги ғалабани келтирди.
Канзас-Ситида ўтган Аргентина — Швейцария учрашувида эса Алексис Макаллистер 10-дақиқада Лионель Мессининг бурчак зарбасидан узатган тўпини дарвозага йўллаб, ҳисобни очди. Дан Ндойе 67-дақиқада Швейцариянинг жавоб голини урди.
Шундан сўнг швейцариялик Бреэль Эмболо иккинчи сариқ карточкани олиб, майдондан четлатилди. Асосий вақт 1:1 ҳисобида якунланди.
Қўшимча вақтнинг 112-дақиқасида Хулиан Альварес Аргентинани олдинга олиб чиқди. Учрашувнинг сўнгги сонияларида Лаутаро Мартинес якуний ҳисобни ўрнатди — 3:1.
Шу тариқа, Англия ва амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина ярим финалда ўзаро тўқнашади. Иккинчи ярим финал жуфтлигини Франция ва Испания ташкил этган.