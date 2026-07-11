https://sputniknews.uz/20260711/spain-belgium-maglub-jch-58970576.html
Испания Бельгияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 ярим финалига чиқди
Испания Бельгияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 ярим финалига чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Испания ЖЧ-2026 чорак финалида Бельгияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Голларга Фабиан Руис, Шарль Де Кетеларе ва Микель Мерино муаллифлик қилди. Энди испанияликлар ярим финалда Францияга қарши ўйнайди.
2026-07-11T07:21+0500
2026-07-11T07:21+0500
2026-07-11T07:38+0500
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ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Испания терма жамоаси футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионати чорак финалида Бельгия устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.Учрашувда ҳисоб 30-дақиқада Фабиан Руис томонидан очилди. Бельгия 41-дақиқада Шарль Де Кетеларе голи эвазига мувозанатни тиклади.Ўйин тақдирини эса 88-дақиқада Микель Мерино ҳал қилди. Унинг голи Испанияни ярим финалга олиб чиқди.Шу тариқа, Испания ЖЧ-2026 ярим финалига йўл олди. Энди испанияликлар финалга чиқиш учун Франция терма жамоаси билан куч синашади. Французлар чорак финалда Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этган эди.
https://sputniknews.uz/20260710/jch-france-yarim-final-58946140.html
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футбол бўйича жч-2026, футбол, спорт, бельгия
футбол бўйича жч-2026, футбол, спорт, бельгия
Испания Бельгияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026 ярим финалига чиқди
07:21 11.07.2026 (янгиланди: 07:38 11.07.2026)
Испания терма жамоаси ЖЧ-2026 чорак финалида Бельгия устидан ғалаба қозонди. Энди испанияликлар финал йўлланмаси учун Франция билан баҳслашади.
ТОШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Испания терма жамоаси футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионати чорак финалида Бельгия устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Учрашувда ҳисоб 30-дақиқада Фабиан Руис томонидан очилди. Бельгия 41-дақиқада Шарль Де Кетеларе голи эвазига мувозанатни тиклади.
Ўйин тақдирини эса 88-дақиқада Микель Мерино ҳал қилди. Унинг голи Испанияни ярим финалга олиб чиқди.
Шу тариқа, Испания ЖЧ-2026 ярим финалига йўл олди. Энди испанияликлар финалга чиқиш учун Франция терма жамоаси билан куч синашади. Французлар чорак финалда Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этган эди.