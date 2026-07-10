ЖЧ-2026: Мбаппе пенальтини уролмади, аммо Францияни ярим финалга олиб чиқди

ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатида биринчи ярим финалчи номи маълум бўлди. Франция терма жамоаси чорак финалда Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақанинг кейинги босқичига йўл олди.Фоксборода ўтган баҳснинг биринчи бўлими голсиз якунланди. Франция тўпга кўпроқ эгалик қилди ва ўйинни назорат қилишга интилди, Марокаш эса асосан ҳимоядан ҳаракат қилди. 28-дақиқада Франция пенальти ишлашга муваффақ бўлди, аммо Килиан Мбаппенинг зарбасини Яссин Буну қайтарди.Биринчи бўлим охирида французлар яна ҳисобни очишга яқин келди: Люка Диннинг узоқ масофадан йўллаган кучли зарбаси тўсинга тегди. Марокаш эса танаффусгача Франция дарвозаси томон аниқ зарба йўллай олмади.Учрашувдаги интизомий ҳолатлардан бири 63-дақиқада қайд этилди. Исса Диоп Мбаппега нисбатан қўпол ўйнагани учун сариқ карточка олди. Шу эпизоддан кейин Мбаппе тўпиғидан зарба олди ва ўйин охирида захирага олинди.Франция ушбу ғалаба орқали кетма-кет учинчи бор жаҳон чемпионати ярим финалига чиқди. Дидье Дешам шогирдлари ярим финалда Испания — Бельгия жуфтлиги ғолиби билан тўқнаш келади.
Франция ЖЧ-2026 чорак финалида Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ярим финалга чиқди. Килиан Мбаппе ва Усмон Дембеле иккинчи бўлимда гол урди.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатида биринчи ярим финалчи номи маълум бўлди. Франция терма жамоаси чорак финалда Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақанинг кейинги босқичига йўл олди.
Фоксборода ўтган баҳснинг биринчи бўлими голсиз якунланди. Франция тўпга кўпроқ эгалик қилди ва ўйинни назорат қилишга интилди, Марокаш эса асосан ҳимоядан ҳаракат қилди. 28-дақиқада Франция пенальти ишлашга муваффақ бўлди, аммо Килиан Мбаппенинг зарбасини Яссин Буну қайтарди.
Биринчи бўлим охирида французлар яна ҳисобни очишга яқин келди: Люка Диннинг узоқ масофадан йўллаган кучли зарбаси тўсинга тегди. Марокаш эса танаффусгача Франция дарвозаси томон аниқ зарба йўллай олмади.
Иккинчи таймда Франция босимни кучайтирди ва 60-дақиқада ҳисобни очди. Мбаппе жарима майдони яқинидан аниқ зарба йўллаб, биринчи бўлимдаги пенальти хатосини ювди. Орадан олти дақиқа ўтиб, Усмон Дембеле жарима майдони ташқарисидан паст зарба билан ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.
Учрашувдаги интизомий ҳолатлардан бири 63-дақиқада қайд этилди. Исса Диоп Мбаппега нисбатан қўпол ўйнагани учун сариқ карточка олди. Шу эпизоддан кейин Мбаппе тўпиғидан зарба олди ва ўйин охирида захирага олинди.
Франция ушбу ғалаба орқали кетма-кет учинчи бор жаҳон чемпионати ярим финалига чиқди. Дидье Дешам шогирдлари ярим финалда Испания — Бельгия жуфтлиги ғолиби билан тўқнаш келади.
Ушбу баҳс икки мамлакат ўртасидаги футболдан ташқари алоқалар фонида ҳам қизиқиш уйғотди: Франция таркибида африкалик оилалардан чиққан футболчилар кўп, Марокаш сафида эса Францияда туғилиб ўсган бир қатор ўйинчилар бор эди.