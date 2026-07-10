Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260710/jch-france-yarim-final-58946140.html
ЖЧ-2026: Мбаппе пенальтини уролмади, аммо Францияни ярим финалга олиб чиқди
ЖЧ-2026: Мбаппе пенальтини уролмади, аммо Францияни ярим финалга олиб чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Франция ЖЧ-2026 чорак финалида Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Мбаппе пенальтини уролмади, аммо кейин гол киритди, Дембеле эса устунликни мустаҳкамлади.
2026-07-10T06:46+0500
2026-07-10T06:51+0500
футбол бўйича жч-2026
марокаш
ақш
футбол
спорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0a/58945973_0:99:1791:1106_1920x0_80_0_0_6bf32d09e69ce85c10bb03e6c98c5667.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатида биринчи ярим финалчи номи маълум бўлди. Франция терма жамоаси чорак финалда Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақанинг кейинги босқичига йўл олди.Фоксборода ўтган баҳснинг биринчи бўлими голсиз якунланди. Франция тўпга кўпроқ эгалик қилди ва ўйинни назорат қилишга интилди, Марокаш эса асосан ҳимоядан ҳаракат қилди. 28-дақиқада Франция пенальти ишлашга муваффақ бўлди, аммо Килиан Мбаппенинг зарбасини Яссин Буну қайтарди.Биринчи бўлим охирида французлар яна ҳисобни очишга яқин келди: Люка Диннинг узоқ масофадан йўллаган кучли зарбаси тўсинга тегди. Марокаш эса танаффусгача Франция дарвозаси томон аниқ зарба йўллай олмади.Учрашувдаги интизомий ҳолатлардан бири 63-дақиқада қайд этилди. Исса Диоп Мбаппега нисбатан қўпол ўйнагани учун сариқ карточка олди. Шу эпизоддан кейин Мбаппе тўпиғидан зарба олди ва ўйин охирида захирага олинди.Франция ушбу ғалаба орқали кетма-кет учинчи бор жаҳон чемпионати ярим финалига чиқди. Дидье Дешам шогирдлари ярим финалда Испания — Бельгия жуфтлиги ғолиби билан тўқнаш келади.
https://sputniknews.uz/20260708/jch-argentina-switzerland-columbia-58890777.html
марокаш
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0a/58945973_93:0:1698:1204_1920x0_80_0_0_20d682a45fec7979f8f085c8993a1ce0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
футбол бўйича жч-2026, марокаш, ақш, футбол, спорт
футбол бўйича жч-2026, марокаш, ақш, футбол, спорт

ЖЧ-2026: Мбаппе пенальтини уролмади, аммо Францияни ярим финалга олиб чиқди

06:46 10.07.2026 (янгиланди: 06:51 10.07.2026)
© REUTERS / OMAR AZIZЧемпионат мира по футболу 2026. Франция - Марокко
Чемпионат мира по футболу 2026. Франция - Марокко - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / OMAR AZIZ
Oбуна бўлиш
Франция ЖЧ-2026 чорак финалида Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ярим финалга чиқди. Килиан Мбаппе ва Усмон Дембеле иккинчи бўлимда гол урди.
ТОШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатида биринчи ярим финалчи номи маълум бўлди. Франция терма жамоаси чорак финалда Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақанинг кейинги босқичига йўл олди.
Фоксборода ўтган баҳснинг биринчи бўлими голсиз якунланди. Франция тўпга кўпроқ эгалик қилди ва ўйинни назорат қилишга интилди, Марокаш эса асосан ҳимоядан ҳаракат қилди. 28-дақиқада Франция пенальти ишлашга муваффақ бўлди, аммо Килиан Мбаппенинг зарбасини Яссин Буну қайтарди.
Биринчи бўлим охирида французлар яна ҳисобни очишга яқин келди: Люка Диннинг узоқ масофадан йўллаган кучли зарбаси тўсинга тегди. Марокаш эса танаффусгача Франция дарвозаси томон аниқ зарба йўллай олмади.
Иккинчи таймда Франция босимни кучайтирди ва 60-дақиқада ҳисобни очди. Мбаппе жарима майдони яқинидан аниқ зарба йўллаб, биринчи бўлимдаги пенальти хатосини ювди. Орадан олти дақиқа ўтиб, Усмон Дембеле жарима майдони ташқарисидан паст зарба билан ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди.
Учрашувдаги интизомий ҳолатлардан бири 63-дақиқада қайд этилди. Исса Диоп Мбаппега нисбатан қўпол ўйнагани учун сариқ карточка олди. Шу эпизоддан кейин Мбаппе тўпиғидан зарба олди ва ўйин охирида захирага олинди.
Франция ушбу ғалаба орқали кетма-кет учинчи бор жаҳон чемпионати ярим финалига чиқди. Дидье Дешам шогирдлари ярим финалда Испания — Бельгия жуфтлиги ғолиби билан тўқнаш келади.

Ушбу баҳс икки мамлакат ўртасидаги футболдан ташқари алоқалар фонида ҳам қизиқиш уйғотди: Франция таркибида африкалик оилалардан чиққан футболчилар кўп, Марокаш сафида эса Францияда туғилиб ўсган бир қатор ўйинчилар бор эди.

КенгайтиришЙиғиштириш
Чемпионат мира по футболу 2026. Аргентина - Египет - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.07.2026
ЖЧ-2026: Аргентина камбэк қилди, Швейцария Колумбияни пенальтиларда мағлуб этди
8 Июл, 06:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0