https://sputniknews.uz/20260708/jch-argentina-switzerland-columbia-58890777.html
ЖЧ-2026: Аргентина камбэк қилди, Швейцария Колумбияни пенальтиларда мағлуб этди
ЖЧ-2026: Аргентина камбэк қилди, Швейцария Колумбияни пенальтиларда мағлуб этди
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Аргентина Мисрга қарши 0:2 ҳисобидан қайтиб, 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Швейцария эса Колумбияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, ЖЧ-2026 чорак финалига чиқди.
2026-07-08T06:42+0500
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ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатида чорак финалнинг яна бир жуфтлиги маълум бўлди. Аргентина Мисрни драматик баҳсда 3:2 ҳисобида мағлуб этди, Швейцария эса Колумбиядан пенальтилар сериясида устун келди.Атлантада ўтган Аргентина — Миср баҳси кутилмаган сценарий асосида кечди. Миср терма жамоаси Яссер Иброҳим ва Мустафо Зико голларидан сўнг 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Бироқ амалдаги жаҳон чемпионлари ўйин охирида вазиятни ўзгартиришга муваффақ бўлди.Куннинг яна бир баҳсида Швейцария ва Колумбия 120 дақиқа давомида дарвозаларни ишғол қила олмади. Пенальтилар сериясида швейцарияликлар 4:3 ҳисобида ғалаба қозонди. Ҳал қилувчи зарбани Рубен Варгас аниқ амалга оширди, дарвозабон Грегор Кобель эса жамоасининг ғалабасида муҳим роль ўйнади.Шу тариқа, чорак финалда Аргентина ва Швейцария ўзаро куч синашади.
https://sputniknews.uz/20260707/jch-belgium-usa-spain-portugal-58866174.html
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футбол, футбол бўйича жч-2026, лионел месси, спорт, миср
футбол, футбол бўйича жч-2026, лионел месси, спорт, миср
ЖЧ-2026: Аргентина камбэк қилди, Швейцария Колумбияни пенальтиларда мағлуб этди
06:42 08.07.2026 (янгиланди: 06:44 08.07.2026)
ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентина Мисрга қарши 0:2 ҳисобини 3:2 га айлантирди, Швейцария эса Колумбияни пенальтилар сериясида мағлуб этди. Чорак финалда Аргентина ва Швейцария ўзаро куч синашади
ТОШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатида чорак финалнинг яна бир жуфтлиги маълум бўлди. Аргентина Мисрни драматик баҳсда 3:2 ҳисобида мағлуб этди, Швейцария эса Колумбиядан пенальтилар сериясида устун келди.
Атлантада ўтган Аргентина — Миср баҳси кутилмаган сценарий асосида кечди. Миср терма жамоаси Яссер Иброҳим ва Мустафо Зико голларидан сўнг 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Бироқ амалдаги жаҳон чемпионлари ўйин охирида вазиятни ўзгартиришга муваффақ бўлди.
79-дақиқада Кристиан Ромеро ҳисобни қисқартирди, 83-дақиқада Лионель Месси мувозанатни тиклади. Компенсация вақтида эса Энцо Фернандес ғалаба голини уриб, Аргентинани чорак финалга олиб чиқди.
Куннинг яна бир баҳсида Швейцария ва Колумбия 120 дақиқа давомида дарвозаларни ишғол қила олмади. Пенальтилар сериясида швейцарияликлар 4:3 ҳисобида ғалаба қозонди. Ҳал қилувчи зарбани Рубен Варгас аниқ амалга оширди, дарвозабон Грегор Кобель эса жамоасининг ғалабасида муҳим роль ўйнади.
Шу тариқа, чорак финалда Аргентина ва Швейцария ўзаро куч синашади.