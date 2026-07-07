Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260707/jch-belgium-usa-spain-portugal-58866174.html
Трамп қўнғироғи ёрдам бермади: ЖЧ-2026 да Бельгия АҚШни, Испания Португалияни мағлуб этди
Трамп қўнғироғи ёрдам бермади: ЖЧ-2026 да Бельгия АҚШни, Испания Португалияни мағлуб этди
Sputnik Ўзбекистон
ЖЧ-2026 1/8 финалида Бельгия АҚШни 4:1 ҳисобида мағлуб этди, Испания эса Португалиядан 1:0 ҳисобида устун келди. Шу тариқа Бельгия ва Испания чорак финалга йўл... 07.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-07T07:05+0500
2026-07-07T07:09+0500
футбол бўйича жч-2026
футбол
спорт
дональд трамп
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58865708_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_18902a1bdfc010efc9c96f21a87e0881.jpg
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида Испания терма жамоаси Португалияни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди.Далласда ўтган Португалия — Испания баҳси узоқ вақт голсиз давом этди. Учрашув тақдирини ўйинга захирадан қўшилган Микель Мерино ҳал қилди — у 90+1-дақиқада гол уриб, Испанияга ғалаба келтирди. Шу тариқа Португалия мундиалдаги иштирокини якунлади.Куннинг яна бир 1/8 финал баҳсида АҚШ ва Бельгия терма жамоалари майдонга тушди. Айни вақтда Бельгия 3:1 ҳисобида олдинда бормоқда. Бельгияликлар сафида Шарль де Кетеларе 9 ва 33-дақиқаларда дубль қайд этди, Ханс Ванакен эса 57-дақиқада учинчи голни урди. АҚШнинг ягона голига 31-дақиқада Малик Тиллман муаллифлик қилди.Мазкур ўйин атрофидаги асосий воқеалардан бири АҚШ ҳужумчиси Фоларин Балоган билан боғлиқ бўлди. У аввалги баҳсда қизил карточка олгани учун дисквалификация қилиниши керак эди, бироқ FIFA кейинчалик жазони тўхтатиб, футболчига Бельгияга қарши майдонга тушишга рухсат берди. Бу қарор Дональд Трампнинг FIFA президенти Жанни Инфантино билан мулоқоти ортидан қабул қилингани ҳақида хабарлар тарқалди.Шу тариқа, чорак финалда Бельгия ва Испания ўзаро куч синашади.
https://sputniknews.uz/20260706/jch-2026-norway-brazil-58844226.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/07/58865708_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_2027a61e037699204c79d1725b1c2d6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
футбол бўйича жч-2026, футбол, спорт, дональд трамп
футбол бўйича жч-2026, футбол, спорт, дональд трамп

Трамп қўнғироғи ёрдам бермади: ЖЧ-2026 да Бельгия АҚШни, Испания Португалияни мағлуб этди

07:05 07.07.2026 (янгиланди: 07:09 07.07.2026)
© REUTERS / JEROME MIRONЧемпионат мира по футболу Испания - Португалия, США -Бельгия
Чемпионат мира по футболу Испания - Португалия, США -Бельгия - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / JEROME MIRON
Oбуна бўлиш
ЖЧ-2026 1/8 финалида Бельгия АҚШни 4:1 ҳисобида мағлуб этди, Испания эса Португалиядан 1:0 ҳисобида устун келди. Шу тариқа Бельгия ва Испания чорак финалга йўл олди.
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида Испания терма жамоаси Португалияни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди.
Далласда ўтган Португалия — Испания баҳси узоқ вақт голсиз давом этди. Учрашув тақдирини ўйинга захирадан қўшилган Микель Мерино ҳал қилди — у 90+1-дақиқада гол уриб, Испанияга ғалаба келтирди. Шу тариқа Португалия мундиалдаги иштирокини якунлади.
© REUTERS / JEROME MIRONЧемпионат мира по футболу Испания - Португалия, США -Бельгия
Чемпионат мира по футболу Испания - Португалия, США -Бельгия - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.07.2026
Чемпионат мира по футболу Испания - Португалия, США -Бельгия
© REUTERS / JEROME MIRON
Куннинг яна бир 1/8 финал баҳсида АҚШ ва Бельгия терма жамоалари майдонга тушди. Айни вақтда Бельгия 3:1 ҳисобида олдинда бормоқда. Бельгияликлар сафида Шарль де Кетеларе 9 ва 33-дақиқаларда дубль қайд этди, Ханс Ванакен эса 57-дақиқада учинчи голни урди. АҚШнинг ягона голига 31-дақиқада Малик Тиллман муаллифлик қилди.
© REUTERS / BLAKE DAHLINЧемпионат мира по футболу Испания - Португалия, США -Бельгия
Чемпионат мира по футболу Испания - Португалия, США -Бельгия - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.07.2026
Чемпионат мира по футболу Испания - Португалия, США -Бельгия
© REUTERS / BLAKE DAHLIN
Мазкур ўйин атрофидаги асосий воқеалардан бири АҚШ ҳужумчиси Фоларин Балоган билан боғлиқ бўлди. У аввалги баҳсда қизил карточка олгани учун дисквалификация қилиниши керак эди, бироқ FIFA кейинчалик жазони тўхтатиб, футболчига Бельгияга қарши майдонга тушишга рухсат берди. Бу қарор Дональд Трампнинг FIFA президенти Жанни Инфантино билан мулоқоти ортидан қабул қилингани ҳақида хабарлар тарқалди.
Шу тариқа, чорак финалда Бельгия ва Испания ўзаро куч синашади.
Чемпионат мира по футбол 2026. Норвегия Бразилия - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.07.2026
ЖЧ-2026: Норвегия Бразилияни сенсацион тарзда мағлуб этди, Мексика ҳам юришини тўхтатди
Кеча, 06:44
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0