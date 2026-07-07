https://sputniknews.uz/20260707/jch-belgium-usa-spain-portugal-58866174.html
Трамп қўнғироғи ёрдам бермади: ЖЧ-2026 да Бельгия АҚШни, Испания Португалияни мағлуб этди
Трамп қўнғироғи ёрдам бермади: ЖЧ-2026 да Бельгия АҚШни, Испания Португалияни мағлуб этди
Sputnik Ўзбекистон
ЖЧ-2026 1/8 финалида Бельгия АҚШни 4:1 ҳисобида мағлуб этди, Испания эса Португалиядан 1:0 ҳисобида устун келди. Шу тариқа Бельгия ва Испания чорак финалга йўл... 07.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида Испания терма жамоаси Португалияни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди.Далласда ўтган Португалия — Испания баҳси узоқ вақт голсиз давом этди. Учрашув тақдирини ўйинга захирадан қўшилган Микель Мерино ҳал қилди — у 90+1-дақиқада гол уриб, Испанияга ғалаба келтирди. Шу тариқа Португалия мундиалдаги иштирокини якунлади.Куннинг яна бир 1/8 финал баҳсида АҚШ ва Бельгия терма жамоалари майдонга тушди. Айни вақтда Бельгия 3:1 ҳисобида олдинда бормоқда. Бельгияликлар сафида Шарль де Кетеларе 9 ва 33-дақиқаларда дубль қайд этди, Ханс Ванакен эса 57-дақиқада учинчи голни урди. АҚШнинг ягона голига 31-дақиқада Малик Тиллман муаллифлик қилди.Мазкур ўйин атрофидаги асосий воқеалардан бири АҚШ ҳужумчиси Фоларин Балоган билан боғлиқ бўлди. У аввалги баҳсда қизил карточка олгани учун дисквалификация қилиниши керак эди, бироқ FIFA кейинчалик жазони тўхтатиб, футболчига Бельгияга қарши майдонга тушишга рухсат берди. Бу қарор Дональд Трампнинг FIFA президенти Жанни Инфантино билан мулоқоти ортидан қабул қилингани ҳақида хабарлар тарқалди.Шу тариқа, чорак финалда Бельгия ва Испания ўзаро куч синашади.
https://sputniknews.uz/20260706/jch-2026-norway-brazil-58844226.html
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футбол бўйича жч-2026, футбол, спорт, дональд трамп
футбол бўйича жч-2026, футбол, спорт, дональд трамп
Трамп қўнғироғи ёрдам бермади: ЖЧ-2026 да Бельгия АҚШни, Испания Португалияни мағлуб этди
07:05 07.07.2026 (янгиланди: 07:09 07.07.2026)
ЖЧ-2026 1/8 финалида Бельгия АҚШни 4:1 ҳисобида мағлуб этди, Испания эса Португалиядан 1:0 ҳисобида устун келди. Шу тариқа Бельгия ва Испания чорак финалга йўл олди.
ТОШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида Испания терма жамоаси Португалияни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди.
Далласда ўтган Португалия — Испания баҳси узоқ вақт голсиз давом этди. Учрашув тақдирини ўйинга захирадан қўшилган Микель Мерино ҳал қилди — у 90+1-дақиқада гол уриб, Испанияга ғалаба келтирди. Шу тариқа Португалия мундиалдаги иштирокини якунлади.
Куннинг яна бир 1/8 финал баҳсида АҚШ ва Бельгия терма жамоалари майдонга тушди. Айни вақтда Бельгия 3:1 ҳисобида олдинда бормоқда. Бельгияликлар сафида Шарль де Кетеларе 9 ва 33-дақиқаларда дубль қайд этди, Ханс Ванакен эса 57-дақиқада учинчи голни урди. АҚШнинг ягона голига 31-дақиқада Малик Тиллман муаллифлик қилди.
Мазкур ўйин атрофидаги асосий воқеалардан бири АҚШ ҳужумчиси Фоларин Балоган билан боғлиқ бўлди. У аввалги баҳсда қизил карточка олгани учун дисквалификация қилиниши керак эди, бироқ FIFA кейинчалик жазони тўхтатиб, футболчига Бельгияга қарши майдонга тушишга рухсат берди. Бу қарор Дональд Трампнинг FIFA президенти Жанни Инфантино билан мулоқоти ортидан қабул қилингани ҳақида хабарлар тарқалди.
Шу тариқа, чорак финалда Бельгия ва Испания ўзаро куч синашади.