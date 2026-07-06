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ЖЧ-2026: Норвегия Бразилияни сенсацион тарзда мағлуб этди
ЖЧ-2026: Норвегия Бразилияни сенсацион тарзда мағлуб этди
Sputnik Ўзбекистон
Норвегия Бразилияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, жаҳон чемпионати чорак финалига чиқди. Англия эса Мексика билан ўйиннинг биринчи бўлимидан сўнг 2:1 ҳисобида... 06.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида навбатдаги сенсация қайд этилди. Норвегия терма жамоаси Бразилияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, турнирнинг чорак финалига йўл олди.Учрашув қаҳрамони Эрлинг Холанд бўлди. Норвегиялик ҳужумчи дубль қайд этиб, жамоасига тарихий ғалаба келтирди. Бразилия эса ўйин сўнггида босимни кучайтиргани ва ҳисобни қисқартирганига қарамай, турнирдаги иштирокини 1/8 финалда якунлади.Айни вақтда Мексика ва Англия ўртасидаги учрашувда биринчи бўлим якунланди. Англия терма жамоаси танаффусга 2:1 ҳисобида устунлик билан йўл олди. Жуд Беллингем 36 ва 38-дақиқаларда гол уриб, дубль қайд этди. Мексикаликлар сафида эса Хулиан Киньонес 42-дақиқада ҳисобни қисқартирди.1/8 финалнинг кейинги ўйинларида Португалия Испания билан, АҚШ Бельгия билан куч синашади. Шунингдек, Аргентина — Миср ва Швейцария — Колумбия баҳслари ҳам чорак финал йўлланмаси учун ўтади.
https://sputniknews.uz/20260705/jch--france-paraguay-colombia-ghana-58833888.html
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спорт, футбол, футбол бўйича жч-2026, мексика, буюк британия
спорт, футбол, футбол бўйича жч-2026, мексика, буюк британия
ЖЧ-2026: Норвегия Бразилияни сенсацион тарзда мағлуб этди
06:44 06.07.2026 (янгиланди: 06:52 06.07.2026)
Норвегия Бразилияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, жаҳон чемпионати чорак финалига чиқди. Англия эса Мексика билан ўйиннинг биринчи бўлимидан сўнг 2:1 ҳисобида олдинда бормоқда.
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида навбатдаги сенсация қайд этилди. Норвегия терма жамоаси Бразилияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, турнирнинг чорак финалига йўл олди.
Учрашув қаҳрамони Эрлинг Холанд бўлди. Норвегиялик ҳужумчи дубль қайд этиб, жамоасига тарихий ғалаба келтирди. Бразилия эса ўйин сўнггида босимни кучайтиргани ва ҳисобни қисқартирганига қарамай, турнирдаги иштирокини 1/8 финалда якунлади.
Бу натижа жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичидаги энг катта кутилмаган воқеалардан бири бўлди. Норвегия илк бор мундиал чорак финалига чиқди ва энди Мексика — Англия жуфтлиги ғолиби билан тўқнаш келади.
Айни вақтда Мексика ва Англия ўртасидаги учрашувда биринчи бўлим якунланди. Англия терма жамоаси танаффусга 2:1 ҳисобида устунлик билан йўл олди. Жуд Беллингем 36 ва 38-дақиқаларда гол уриб, дубль қайд этди. Мексикаликлар сафида эса Хулиан Киньонес 42-дақиқада ҳисобни қисқартирди.
1/8 финалнинг кейинги ўйинларида Португалия Испания билан, АҚШ Бельгия билан куч синашади. Шунингдек, Аргентина — Миср ва Швейцария — Колумбия баҳслари ҳам чорак финал йўлланмаси учун ўтади.