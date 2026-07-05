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https://sputniknews.uz/20260705/jch--france-paraguay-colombia-ghana-58833888.html
ЖЧ-2026: Франция Парагвайни, Колумбия Ганани минимал ҳисобда енгди
ЖЧ-2026: Франция Парагвайни, Колумбия Ганани минимал ҳисобда енгди
Sputnik Ўзбекистон
Франция ЖЧ-2026 1/8 финалида Парагвайни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга чиқди. Колумбия эса Ганани енгиб, Швейцарияга рақиб бўлди.
2026-07-05T06:44+0500
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ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. ЖЧ-2026 плей-офф босқичида Франция чорак финалга чиқди. Шунингдек, аввалроқ Колумбия Ганани мағлуб этиб, 1/8 финалга йўл олган эди.Парагвай — Франция учрашуви кутилганидек осон кечмади. Жанубий Америка вакиллари ҳимояда тартибли ҳаракат қилиб, французларга кўп имконият бермади. Бироқ иккинчи бўлимда Франция барибир ўз мақсадига эришди.70-дақиқада Килиан Мбаппе пенальтидан гол уриб, ҳисобни очди. Бу гол учрашувда ягона бўлиб қолди. Шу тариқа Франция 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ЖЧ-2026нинг чорак финалига чиқди.Французлар кейинги босқичда Марокашга қарши майдонга тушади. Марокаш аввалроқ Канадани 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга йўл олган эди.Аввалроқ бўлиб ўтган Колумбия — Гана баҳсида ҳам тақдирни битта гол ҳал қилди. Учрашувнинг 14-дақиқасида Жон Ариас рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Колумбияни олдинга олиб чиқди. Қолган дақиқаларда ҳисоб ўзгармади.Гана ўйин давомида вазиятни ўзгартиришга ҳаракат қилди, аммо Колумбия ҳимояда ишончли ҳаракат қилиб, устунликни сақлаб қолди. Якуний ҳисоб — 1:0.Шу тариқа Колумбия 1/8 финалга йўл олди. Энди жамоа кейинги босқичда Швейцарияга қарши майдонга тушади. Гана эса ЖЧ-2026даги иштирокини якунлади.
https://sputniknews.uz/20260704/jch-2026-argentina-kape-verde-egypt-australia-58814990.html
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футбол, футбол бўйича жч-2026, спорт
футбол, футбол бўйича жч-2026, спорт

ЖЧ-2026: Франция Парагвайни, Колумбия Ганани минимал ҳисобда енгди

06:44 05.07.2026 (янгиланди: 07:01 05.07.2026)
© REUTERS / OMAR AZIZЧемпионат мира по футболу 2026
Чемпионат мира по футболу 2026 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.07.2026
© REUTERS / OMAR AZIZ
Oбуна бўлиш
Франция Парагвайни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, ЖЧ-2026 чорак финалига чиқди. Аввалроқ Колумбия Ганани минимал ҳисобда енгиб, 1/8 финалда Швейцарияга рақиб бўлган эди
ТОШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. ЖЧ-2026 плей-офф босқичида Франция чорак финалга чиқди. Шунингдек, аввалроқ Колумбия Ганани мағлуб этиб, 1/8 финалга йўл олган эди.
Парагвай — Франция учрашуви кутилганидек осон кечмади. Жанубий Америка вакиллари ҳимояда тартибли ҳаракат қилиб, французларга кўп имконият бермади. Бироқ иккинчи бўлимда Франция барибир ўз мақсадига эришди.
70-дақиқада Килиан Мбаппе пенальтидан гол уриб, ҳисобни очди. Бу гол учрашувда ягона бўлиб қолди. Шу тариқа Франция 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ЖЧ-2026нинг чорак финалига чиқди.
Французлар кейинги босқичда Марокашга қарши майдонга тушади. Марокаш аввалроқ Канадани 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, чорак финалга йўл олган эди.
Аввалроқ бўлиб ўтган Колумбия — Гана баҳсида ҳам тақдирни битта гол ҳал қилди. Учрашувнинг 14-дақиқасида Жон Ариас рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Колумбияни олдинга олиб чиқди. Қолган дақиқаларда ҳисоб ўзгармади.
© REUTERS / Claudia GrecoЧемпионат мира по футболу 2026
Чемпионат мира по футболу 2026 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.07.2026
Чемпионат мира по футболу 2026
© REUTERS / Claudia Greco
Гана ўйин давомида вазиятни ўзгартиришга ҳаракат қилди, аммо Колумбия ҳимояда ишончли ҳаракат қилиб, устунликни сақлаб қолди. Якуний ҳисоб — 1:0.
Шу тариқа Колумбия 1/8 финалга йўл олди. Энди жамоа кейинги босқичда Швейцарияга қарши майдонга тушади. Гана эса ЖЧ-2026даги иштирокини якунлади.
Чемпионат мира по футболу 2026 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.07.2026
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