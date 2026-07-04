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ЖЧ-2026: Аргентина Кабо-Вердени, Миср Австралияни мағлуб этди
ЖЧ-2026: Аргентина Кабо-Вердени, Миср Австралияни мағлуб этди
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ЖЧ-2026 1/16 финалида Аргентина Кабо-Вердени 3:2 ҳисобида мағлуб этди. Миср Австралияни пенальтилар сериясида енгди. Колумбия — Гана баҳси давом этмоқда.
2026-07-04T07:03+0500
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2026-07-04T07:05+0500
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ТОШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. ЖЧ-2026 плей-офф босқичида навбатдаги 1/8 финал иштирокчилари номи маълум бўлмоқда.Аргентина терма жамоаси 1/16 финалда Кабо-Вердени қийинчилик билан мағлуб этди. Асосий вақтда кескин кураш кечган учрашув қўшимча бўлимларгача етиб борди. Якунда амалдаги жаҳон чемпионлари 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, кейинги босқичга йўл олди.Яна бир баҳсда Миср Австралияни пенальтилар сериясида енгди. Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланди. Пенальтилар сериясида эса мисрликлар 4:2 ҳисобида устун келиб, тарихида илк бор жаҳон чемпионати плей-оффида ғалаба қозонди.Шу тариқа, 1/8 финалда Аргентина ва Миср ўзаро тўқнаш келади.Колумбия ва Гана ўртасидаги баҳс эса давом этмоқда. Ҳозирча Колумбия 1:0 ҳисобида олдинда бормоқда. Бу жуфтлик ғолиби кейинги босқичда Швейцарияга қарши майдонга тушади.
https://sputniknews.uz/20260703/jch-spain-austria-portugal-croatia-58781270.html
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футбол бўйича жч-2026, футбол, спорт
футбол бўйича жч-2026, футбол, спорт
ЖЧ-2026: Аргентина Кабо-Вердени, Миср Австралияни мағлуб этди
07:03 04.07.2026 (янгиланди: 07:05 04.07.2026)
ЖЧ-2026 1/16 финалида Аргентина Кабо-Вердени, Миср эса Австралияни мағлуб этди. Колумбия — Гана баҳсида ҳисоб 1:0.
ТОШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. ЖЧ-2026 плей-офф босқичида навбатдаги 1/8 финал иштирокчилари номи маълум бўлмоқда.
Аргентина терма жамоаси 1/16 финалда Кабо-Вердени қийинчилик билан мағлуб этди. Асосий вақтда кескин кураш кечган учрашув қўшимча бўлимларгача етиб борди. Якунда амалдаги жаҳон чемпионлари 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, кейинги босқичга йўл олди.
Яна бир баҳсда Миср Австралияни пенальтилар сериясида енгди. Асосий ва қўшимча вақт 1:1 ҳисобида якунланди. Пенальтилар сериясида эса мисрликлар 4:2 ҳисобида устун келиб, тарихида илк бор жаҳон чемпионати плей-оффида ғалаба қозонди.
Шу тариқа, 1/8 финалда Аргентина ва Миср ўзаро тўқнаш келади.
Колумбия ва Гана ўртасидаги баҳс эса давом этмоқда. Ҳозирча Колумбия 1:0 ҳисобида олдинда бормоқда. Бу жуфтлик ғолиби кейинги босқичда Швейцарияга қарши майдонга тушади.