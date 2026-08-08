https://sputniknews.uz/20260808/rossiya-qurolli-kuchlari-kievga-yana-guruhli-zarba-berdi-59566712.html
Россия Қуролли кучлари Киевга яна гуруҳли зарба берди
Россия Қуролли кучлари Киевга яна гуруҳли зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Зарбада ракета компонентлари ишлаб чиқарувчи завод ва ёқилғи-мойлаш омбори нишонга олинди. 08.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-08T11:12+0500
2026-08-08T11:12+0500
2026-08-08T11:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Россия Қуролл кучлари ўтган тунда Киевдаги нишонларга узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар билан гуруҳли зарба берди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Зарба берилган нишонлар орасида:Украина Қуролли кучларидан фарқли ўлароқ, Россия армияси фақат душман ҳарбий-саноат комплекси объектларини нишонга олади. Зарбалар Киевда ва бутун Украина ҳудудига бериладиган зарбаларда узоқ масофали аниқ бошқариладиган ракета ва дронлардан фойдаланадилар.
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россия, украина, қуролли кучлар, киев, одесса, ҳарбий техника
россия, украина, қуролли кучлар, киев, одесса, ҳарбий техника
Россия Қуролли кучлари Киевга яна гуруҳли зарба берди
Зарбада ракета компонентлари ишлаб чиқарувчи завод ва ёқилғи-мойлаш омбори нишонга олинди.
ТОШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Россия Қуролл кучлари ўтган тунда Киевдаги нишонларга узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар билан гуруҳли зарба берди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
Зарба берилган нишонлар орасида:
ФП-5 "Фламинго" ракеталари учун компонентлар ва жанговар каллаклар ишлаб чиқарадиган "Киев-111" заводи. Қаттиқ ёқилғи кучайтиргичларини ишлаб чиқариш учун компонентлар ҳам шу ерда сақланади;
Новоград-Волинский линияси операциялари диспетчерлик станциясидан нефть маҳсулотларини етказиб берувчи "Киев-3" ёқилғи-мойлаш материаллари омбори. У Украина Қуролли Кучлари кучлари учун цистерналарни ҳар куни ёқилғи билан тўлдирилади.
Бундан ташқари, Россия дронлари Одессанинг жануби ва шарқида қурол ва ҳарбий техника ташийдиган иккита юк кемасига ҳужум қилди.
Украина Қуролли кучларидан фарқли ўлароқ, Россия армияси фақат душман ҳарбий-саноат комплекси объектларини нишонга олади. Зарбалар Киевда ва бутун Украина ҳудудига бериладиган зарбаларда узоқ масофали аниқ бошқариладиган ракета ва дронлардан фойдаланадилар.