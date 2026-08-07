Россия Харьков вилоятидаги Анискинони озод қилди
18:31 07.08.2026 (янгиланди: 11:22 08.08.2026)
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишБоевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск "Запад"
© Sputnik / Евгений Биятов/
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Ҳафта давомида Россия армияси Харьков ва Суми вилоятларида саккизта аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди.
ТОШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. "Шимол" кучлар гуруҳи Харков вилоятидаги Анискинони озод қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
"Қишлоқни тозалаш жараёнида <...> Россия қўшинлари украин миллатчиларини ўз истеҳкомларидан сиқиб чиқариш учун артиллерия ўқлари ва ҳужум дронларидан фойдаланган. УҚК катта йўқотишларга дуч келиб қишлоқни тарк этишга мажбур бўлишди, баъзи жангарилар таслим бўлишди", - деб таъкидлади вазирлик.
© SputnikОсвобождение Анискино
Освобождение Анискино
© Sputnik
Бир ҳафта ичида Россия армияси Харков вилоятидаги Белый Колодез, Устиновка, Ольговка, Бакшеевка ва Анискинони, шунингдек, Суми вилоятидаги Рыжевка ва Запорожье вилоятида Любицкое ва Зарница аҳоли пунктлари устидан назорат ўрнатди, деб эслатди вазирлик.
Анискинонинг озод қилиниши Белгород вилояти билан чегара бўйлаб хавфсизлик зонасини кенгайтириш имконини беради. Яқин келажакдаги мақсадлар Широкое, Ивашчино, Водяное ва Олкҳоватка қишлоқларидир. Бу қишлоқларни назорат қилиш кўприк бошини душман ҳудудига сезиларли даражада кенгайтириш имконини беради.
1-7 август давомида Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбий ва логистика инфратузилмасига узоқ масофали юқори аниқликдаги қуроллар билан 12та гуруҳли зарбалар берди. Зарбалар натижасида Киев ва Одессадаги ҳарбий саноат объектлари, УҚК фойдаланган логистика марказлари ва 34та юк кемаси вайрон қилинди.
Ўтган ҳафта давомида Украина Қуролли кучларининг жами йўқотишлари 9600 нафар ҳарбий хизматчилар, 98 зирҳли жанговар машиналар, 77та дала артиллерия қуроллари, 668та автомобил, 91та бошқариладиган авиация бомбаси, 5та экипажсиз катер ва 6575та учувчисиз аппаратларни ташкил қилди.
1-7 август давомида Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбий ва логистика инфратузилмасига узоқ масофали юқори аниқликдаги қуроллар билан 12та гуруҳли зарбалар берди. Зарбалар натижасида Киев ва Одессадаги ҳарбий саноат объектлари, УҚК фойдаланган логистика марказлари ва 34та юк кемаси вайрон қилинди.
Ўтган ҳафта давомида Украина Қуролли кучларининг жами йўқотишлари 9600 нафар ҳарбий хизматчилар, 98 зирҳли жанговар машиналар, 77та дала артиллерия қуроллари, 668та автомобил, 91та бошқариладиган авиация бомбаси, 5та экипажсиз катер ва 6575та учувчисиз аппаратларни ташкил қилди.