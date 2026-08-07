Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260807/global-chaqiriqlarga-qaramasdan-eoiining-asosiy-korsatgichlari-osdi-mishustin-59547770.html
Глобал чақириқларга қарамасдан ЕОИИнинг асосий кўрсатгичлари ўсди — Мишустин
Глобал чақириқларга қарамасдан ЕОИИнинг асосий кўрсатгичлари ўсди — Мишустин
Sputnik Ўзбекистон
Россия бош вазири тўхталиб ўтган асосий мавзулар: транспорт ва логистика соҳасини рақамлаштириш, озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаш ва электрон тижоратни... 07.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-07T12:10+0500
2026-08-07T12:10+0500
еоии
россия
михаил мишустин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58388758_0:205:2911:1842_1920x0_80_0_0_351d78ce7e51b14bf05e8365f84904d2.jpg
ТОШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Россия бош вазири Михаил Мишустин бугун Чулпон Отада бўлиб ўтаётган ЕОИИ бош вазирлари учрашувида бир қатор муҳим баёнотлар билан чиқди. Асосий фикрлар:Маълумот учун, 6-7 август кунлари Чолпон-Отада Евроосиё ҳукумат раҳбарлари йиғилиши бўлиб ўтмоқда. Бу ЕОИИ ташкил этилганидан бери 47чи ва 2026 йилдаги иккинчи йиғилишдир. Олдинги йиғилиш 26-27 март кунлари Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрида бўлиб ўтган эди.
https://sputniknews.uz/20260807/sadir-japarov-eoii-bosh-vazirlari-bilan-uchrashdi-59546257.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58388758_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_c0ccb53769d12b9ff5ddf7f598ebfcef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, россия, михаил мишустин
еоии, россия, михаил мишустин

Глобал чақириқларга қарамасдан ЕОИИнинг асосий кўрсатгичлари ўсди — Мишустин

12:10 07.08.2026
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Медиабанкка ўтишМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.08.2026
© Sputnik / Дмитрий Астахов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия бош вазири тўхталиб ўтган асосий мавзулар: транспорт ва логистика соҳасини рақамлаштириш, озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаш ва электрон тижоратни ривожлантириш.
ТОШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Россия бош вазири Михаил Мишустин бугун Чулпон Отада бўлиб ўтаётган ЕОИИ бош вазирлари учрашувида бир қатор муҳим баёнотлар билан чиқди.

Асосий фикрлар:
Глобал чақириқларга қарамасдан 2026 йилнинг биринчи яримида ЕОИИнинг асосий иқтисодий кўрсатгичлари ўсди.
ЕОИИда логистика соҳасида рақамли технологияларнинг жорий этилиши савдо айланмасининг ошишига ёрдам беради.
Ўтган йили Россия ва Беларус ўртасидаги деярли барча темир йўл юк ташишлари электрон ҳужжатлар ёрдамида амалга оширилди. Қозоғистон билан бу кўрсаткич - 81%ни ташкил қилди;
Бу соҳада ишлар иттифоқ ичида ҳам, Хитой ва Эрон каби бошқа дўстона давлатлар билан ҳам савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлашда давом этиши керак;
Озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлашда давом этиш муҳимдир. ЕОИИ дон, чўчқа гўшти, парранда гўшти, сут, шакар, тухум ва ёғларга бўлган ички эҳтиёжни тўлиқ қоплайди;
Бу рўйхатни кенгайтириш керак. Фермерлар уруғлар ва самарали ўғитлар билан, чорвачилик ишлаб чиқарувчилари эса хавфсиз озиқ-овқат ва озуқа қўшимчалари билан таъминланиши керак;
ЕОИИ, умумий молия бозорини шакллантириш доирасида, брокерларга "бешлик": Россия, Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон ва Арманистон ўртасидаги савдоларда иштирок этиш имконини беради;
Академик даражалар аъзо давлатлар ўртасида ўзаро тан олинади. Одамлар қўшимча равишда ўз малакаларини исботлашлари шарт эмас;
Кенгаш ички иттифоқ бозорида товарларнинг электрон тижорати тўғрисидаги битимни тасдиқлайди. Бизнеслар ягона қоидаларга бўйсунади ва жисмоний шахслар бозорларда кенг турдаги маҳсулотлардан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар.
Маълумот учун, 6-7 август кунлари Чолпон-Отада Евроосиё ҳукумат раҳбарлари йиғилиши бўлиб ўтмоқда. Бу ЕОИИ ташкил этилганидан бери 47чи ва 2026 йилдаги иккинчи йиғилишдир. Олдинги йиғилиш 26-27 март кунлари Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрида бўлиб ўтган эди.
Садыр Жапаров наградил министра культуры Узбекистана Озодбека Назарбекова почетным званием Народный артист Кыргызской Республики - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.08.2026
Садир Жапаров ЕОИИ бош вазирлари билан учрашди
7 Август, 10:29
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0