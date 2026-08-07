Глобал чақириқларга қарамасдан ЕОИИнинг асосий кўрсатгичлари ўсди — Мишустин
© Sputnik / Дмитрий Астахов/
Oбуна бўлиш
Россия бош вазири тўхталиб ўтган асосий мавзулар: транспорт ва логистика соҳасини рақамлаштириш, озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаш ва электрон тижоратни ривожлантириш.
ТОШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Россия бош вазири Михаил Мишустин бугун Чулпон Отада бўлиб ўтаётган ЕОИИ бош вазирлари учрашувида бир қатор муҳим баёнотлар билан чиқди.
Асосий фикрлар:
Асосий фикрлар:
Глобал чақириқларга қарамасдан 2026 йилнинг биринчи яримида ЕОИИнинг асосий иқтисодий кўрсатгичлари ўсди.
ЕОИИда логистика соҳасида рақамли технологияларнинг жорий этилиши савдо айланмасининг ошишига ёрдам беради.
Ўтган йили Россия ва Беларус ўртасидаги деярли барча темир йўл юк ташишлари электрон ҳужжатлар ёрдамида амалга оширилди. Қозоғистон билан бу кўрсаткич - 81%ни ташкил қилди;
Бу соҳада ишлар иттифоқ ичида ҳам, Хитой ва Эрон каби бошқа дўстона давлатлар билан ҳам савдо-иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлашда давом этиши керак;
Озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлашда давом этиш муҳимдир. ЕОИИ дон, чўчқа гўшти, парранда гўшти, сут, шакар, тухум ва ёғларга бўлган ички эҳтиёжни тўлиқ қоплайди;
Бу рўйхатни кенгайтириш керак. Фермерлар уруғлар ва самарали ўғитлар билан, чорвачилик ишлаб чиқарувчилари эса хавфсиз озиқ-овқат ва озуқа қўшимчалари билан таъминланиши керак;
ЕОИИ, умумий молия бозорини шакллантириш доирасида, брокерларга "бешлик": Россия, Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон ва Арманистон ўртасидаги савдоларда иштирок этиш имконини беради;
Академик даражалар аъзо давлатлар ўртасида ўзаро тан олинади. Одамлар қўшимча равишда ўз малакаларини исботлашлари шарт эмас;
Кенгаш ички иттифоқ бозорида товарларнинг электрон тижорати тўғрисидаги битимни тасдиқлайди. Бизнеслар ягона қоидаларга бўйсунади ва жисмоний шахслар бозорларда кенг турдаги маҳсулотлардан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар.
Маълумот учун, 6-7 август кунлари Чолпон-Отада Евроосиё ҳукумат раҳбарлари йиғилиши бўлиб ўтмоқда. Бу ЕОИИ ташкил этилганидан бери 47чи ва 2026 йилдаги иккинчи йиғилишдир. Олдинги йиғилиш 26-27 март кунлари Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрида бўлиб ўтган эди.
7 Август, 10:29