Абдулла Арипов ЕОИИ кенгашида бир неча ташаббусларни илгари сурди
© ЕАЭСАбдулла Арипов
© ЕАЭС
Oбуна бўлиш
Бош вазир ўзаро савдо ва қўшма саноат саноат лойиҳаларини, "яшил иқтисодиёт", бандлик ва туризм соҳаларида ҳамкорликни янада ривожлантиришни таклиф қилди.
ТОШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Бугун Чолпон Ота шаҳрида бўлиб ўтган ЕОИИ Ҳукуматлараро кенгашида Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов ўзаро ҳамкорликни янада ривожлантиришга қаратилган қатор ташаббусларни илгари сурди.
1.Ягона рақамли макон ва тўсиқсиз савдони шакллантириш. Концепциялардан аниқ лойиҳаларга, рақамли ўзаро таъсирга, электрон ҳужжатларни ўзаро тан олишга ва ақлли транспорт ва божхона йўлагини ишга туширишга ўтиш муҳимдир.
2.Саноат ҳамкорлигини янги босқичга кўтариш. Биз қўшма саноат ҳамкорлиги дастурини ишлаб чиқишни таклиф қиламиз. Ҳужжатда истиқболли лойиҳалар, ишлаб чиқариш майдончалари ва аниқ молиялаштириш манбалари рўйхати кўзда тутилган. Ўзбекистон қўшма ташаббусларни амалий қўллаб-қувватлаш учун ҳамкорлик лойиҳаси офисини очишга тайёр.
3.Яшил саноат трансформацияси бўйича қўшма дастурни қабул қилиш. Биринчи босқичда энергияни бошқариш учун сунъий интеллектга асосланган ечимларни ўз ичига олган энг кўп энергия сарфлайдиган соҳалардаги лойиҳалар портфелини шакллантириш мақсадга мувофиқдир.
4.Биз Ўзбекистон Республикасининг Миллий рақамли бандлик платформасини Евроосиё “Чегарасиз иш” тизими билан интеграциялаш тарафдоримиз. Рақамли бандлик платформасини яратиш.
5.Туризм соҳасида ҳамкорликни кенгайтириш. Биз қўшма трансчегаравий маршрутларни, тадбирлар ва пакетли турларнинг ягона тақвимини ишлаб чиқиш ва уларни умумий рақамли платформаларда тарғиб қилишдан манфаатдормиз.
Маълумот учун, 6-7 август кунлари Чолпон-Отада Евроосиё ҳукумат раҳбарлари йиғилиши бўлиб ўтмоқда. Бу ЕОИИ ташкил этилганидан бери 47чи ва 2026 йилдаги иккинчи йиғилишдир. Олдинги йиғилиш 26-27 март кунлари Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрида бўлиб ўтган эди.