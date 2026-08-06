Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260806/uzbekistan-russia-olchov-etalonlar-59519740.html
Ўзбекистон Россия билан юқори аниқликдаги ўлчов эталонларини яратишни муҳокама қилди
Ўзбекистон Россия билан юқори аниқликдаги ўлчов эталонларини яратишни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия квант метрологияси, миллий эталонлар яратиш ва мутахассислар тайёрлаш бўйича қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди. Ўзбекистон эталонлар базасини яна 19 тага кенгайтиришни режалаштирган.
2026-08-06T13:57+0500
2026-08-06T13:57+0500
илм-фан
ҳамкорлик
россия
ўзбекистон
учрашув
отм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/06/59519140_0:237:1280:957_1920x0_80_0_0_0be709b86639ba0b1a2d346dbb50b783.jpg
ТОШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия квант метрологияси соҳасида юқори аниқликдаги миллий эталонларни яратиш ҳамда қўшма илмий лойиҳаларни амалга ошириш имкониятларини муҳокама қилди. Бу масалалар Техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги директори Акмал Жуманазаров ва Россия Фанлар академияси академиги Владислав Хомич ўртасидаги учрашувда кўриб чиқилди.Миллий эталон — муайян ўлчов бирлигининг мамлакатдаги энг аниқ таянч намунасидир. У лабораториялар ва корхоналардаги ўлчаш воситаларини калибрлаш, натижаларни ягона тизимга боғлаш ва уларнинг халқаро миқёсда тан олиниши учун асос бўлади.Квант метрологиясида эса вақт, масса, электр кучланиши ва бошқа катталикларни ўлчашда квант ҳодисалари ҳамда фундаментал физик доимийлардан фойдаланилади. Бу усуллар ўлчовларнинг юқори аниқлиги, барқарорлиги ва турли давлатларда бир хил натижа беришини таъминлашга хизмат қилади.Агентликнинг аввалги маълумотига кўра, Ўзбекистонда миллий эталонлар сони 42 тага етказилган. Базани яна 19 та эталонга кенгайтириш бўйича техник топшириқлар тайёрланган, тўртта техника олийгоҳи билан ҳамкорликда эса еттита эталон ва юқори аниқликдаги ўлчаш воситаларини яратиш ишлари бошланган.
https://sputniknews.uz/20260410/ozfa-va-rossiya-fanlar-akademiyasi-56823982.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/06/59519140_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d2a6585c29b30f56c531d27440499cac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
илм-фан, ҳамкорлик, россия, ўзбекистон, учрашув, отм
илм-фан, ҳамкорлик, россия, ўзбекистон, учрашув, отм

Ўзбекистон Россия билан юқори аниқликдаги ўлчов эталонларини яратишни муҳокама қилди

13:57 06.08.2026
© Агентство по техническому регулированиюУзбекистан и РАН обсудили совместные проекты в области квантовой метрологии
Узбекистан и РАН обсудили совместные проекты в области квантовой метрологии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.08.2026
© Агентство по техническому регулированию
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ва Россия миллий эталонлар, квант метрологияси ва мутахассислар тайёрлаш соҳасида ҳамкорликни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия квант метрологияси соҳасида юқори аниқликдаги миллий эталонларни яратиш ҳамда қўшма илмий лойиҳаларни амалга ошириш имкониятларини муҳокама қилди.
Бу масалалар Техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги директори Акмал Жуманазаров ва Россия Фанлар академияси академиги Владислав Хомич ўртасидаги учрашувда кўриб чиқилди.
Миллий эталон — муайян ўлчов бирлигининг мамлакатдаги энг аниқ таянч намунасидир. У лабораториялар ва корхоналардаги ўлчаш воситаларини калибрлаш, натижаларни ягона тизимга боғлаш ва уларнинг халқаро миқёсда тан олиниши учун асос бўлади.
Квант метрологиясида эса вақт, масса, электр кучланиши ва бошқа катталикларни ўлчашда квант ҳодисалари ҳамда фундаментал физик доимийлардан фойдаланилади. Бу усуллар ўлчовларнинг юқори аниқлиги, барқарорлиги ва турли давлатларда бир хил натижа беришини таъминлашга хизмат қилади.
Томонлар миллий эталонлар базасини такомиллаштириш, мутахассислар малакасини ошириш, қўшма илмий-инновацион лойиҳаларни амалга ошириш ва тадқиқотларни қўллаб-қувватлаш масалаларини ҳам муҳокама қилди.
Агентликнинг аввалги маълумотига кўра, Ўзбекистонда миллий эталонлар сони 42 тага етказилган. Базани яна 19 та эталонга кенгайтириш бўйича техник топшириқлар тайёрланган, тўртта техника олийгоҳи билан ҳамкорликда эса еттита эталон ва юқори аниқликдаги ўлчаш воситаларини яратиш ишлари бошланган.
Академия наук Узбекистана и уральское отделение РАН будут обмениваться научными данными - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.04.2026
ЎзФА ва Россия Фанлар академияси Урал филиали илмий маълумотларни ўзаро алмашади
10 Апрел, 14:47
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0