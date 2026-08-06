https://sputniknews.uz/20260806/uzbekistan-russia-olchov-etalonlar-59519740.html
Ўзбекистон Россия билан юқори аниқликдаги ўлчов эталонларини яратишни муҳокама қилди
Ўзбекистон Россия билан юқори аниқликдаги ўлчов эталонларини яратишни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия квант метрологияси, миллий эталонлар яратиш ва мутахассислар тайёрлаш бўйича қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди. Ўзбекистон эталонлар базасини яна 19 тага кенгайтиришни режалаштирган.
2026-08-06T13:57+0500
2026-08-06T13:57+0500
2026-08-06T13:57+0500
илм-фан
ҳамкорлик
россия
ўзбекистон
учрашув
отм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/06/59519140_0:237:1280:957_1920x0_80_0_0_0be709b86639ba0b1a2d346dbb50b783.jpg
ТОШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Ўзбекистон ва Россия квант метрологияси соҳасида юқори аниқликдаги миллий эталонларни яратиш ҳамда қўшма илмий лойиҳаларни амалга ошириш имкониятларини муҳокама қилди. Бу масалалар Техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги директори Акмал Жуманазаров ва Россия Фанлар академияси академиги Владислав Хомич ўртасидаги учрашувда кўриб чиқилди.Миллий эталон — муайян ўлчов бирлигининг мамлакатдаги энг аниқ таянч намунасидир. У лабораториялар ва корхоналардаги ўлчаш воситаларини калибрлаш, натижаларни ягона тизимга боғлаш ва уларнинг халқаро миқёсда тан олиниши учун асос бўлади.Квант метрологиясида эса вақт, масса, электр кучланиши ва бошқа катталикларни ўлчашда квант ҳодисалари ҳамда фундаментал физик доимийлардан фойдаланилади. Бу усуллар ўлчовларнинг юқори аниқлиги, барқарорлиги ва турли давлатларда бир хил натижа беришини таъминлашга хизмат қилади.Агентликнинг аввалги маълумотига кўра, Ўзбекистонда миллий эталонлар сони 42 тага етказилган. Базани яна 19 та эталонга кенгайтириш бўйича техник топшириқлар тайёрланган, тўртта техника олийгоҳи билан ҳамкорликда эса еттита эталон ва юқори аниқликдаги ўлчаш воситаларини яратиш ишлари бошланган.
https://sputniknews.uz/20260410/ozfa-va-rossiya-fanlar-akademiyasi-56823982.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/06/59519140_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d2a6585c29b30f56c531d27440499cac.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
илм-фан, ҳамкорлик, россия, ўзбекистон, учрашув, отм
илм-фан, ҳамкорлик, россия, ўзбекистон, учрашув, отм
Ўзбекистон Россия билан юқори аниқликдаги ўлчов эталонларини яратишни муҳокама қилди
Ўзбекистон ва Россия миллий эталонлар, квант метрологияси ва мутахассислар тайёрлаш соҳасида ҳамкорликни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 6 авг — Sputnik.
Ўзбекистон ва Россия квант метрологияси соҳасида юқори аниқликдаги миллий эталонларни яратиш ҳамда қўшма илмий лойиҳаларни амалга ошириш имкониятларини муҳокама қилди
.
Бу масалалар Техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги директори Акмал Жуманазаров ва Россия Фанлар академияси академиги Владислав Хомич ўртасидаги учрашувда кўриб чиқилди.
Миллий эталон — муайян ўлчов бирлигининг мамлакатдаги энг аниқ таянч намунасидир. У лабораториялар ва корхоналардаги ўлчаш воситаларини калибрлаш, натижаларни ягона тизимга боғлаш ва уларнинг халқаро миқёсда тан олиниши учун асос бўлади.
Квант метрологиясида эса вақт, масса, электр кучланиши ва бошқа катталикларни ўлчашда квант ҳодисалари ҳамда фундаментал физик доимийлардан фойдаланилади. Бу усуллар ўлчовларнинг юқори аниқлиги, барқарорлиги ва турли давлатларда бир хил натижа беришини таъминлашга хизмат қилади.
Томонлар миллий эталонлар базасини такомиллаштириш, мутахассислар малакасини ошириш, қўшма илмий-инновацион лойиҳаларни амалга ошириш ва тадқиқотларни қўллаб-қувватлаш масалаларини ҳам муҳокама қилди.
Агентликнинг аввалги маълумотига кўра
, Ўзбекистонда миллий эталонлар сони 42 тага етказилган. Базани яна 19 та эталонга кенгайтириш бўйича техник топшириқлар тайёрланган, тўртта техника олийгоҳи билан ҳамкорликда эса еттита эталон ва юқори аниқликдаги ўлчаш воситаларини яратиш ишлари бошланган.