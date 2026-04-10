ЎзФА ва Россия Фанлар академияси Урал филиали илмий маълумотларни ўзаро алмашади
ЎзФА ва Россия Фанлар академияси Урал филиали илмий маълумотларни ўзаро алмашади
Маълум қилинишича, имзоланган келишув икки томонлама илмий ҳамкорликни кенгайтиришга хизмат қилади. 10.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-10T14:47+0500
2026-04-10T14:47+0500
2026-04-10T14:47+0500
жамият
ўзбекистон фанлар академияси
россия
ТОШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Ўзбекистон Фанлар академияси (ЎзФА) ва Россия Фанлар академиясининг Урал филиали ўртасида илмий ҳамкорлик тўғрисида кeлишув имзоланди. Бу ҳақда ЎзФА матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, мазкур ҳужжат икки томонлама илмий алоқаларни янги босқичга олиб чиқишга хизмат қилади.Келишув доирасида:Хабарда имзоланган келишув икки томонлама илмий ҳамкорликни кенгайтиришга хизмат қилиши қўшимча қилинган.
жамият, ўзбекистон фанлар академияси , россия
ЎзФА ва Россия Фанлар академияси Урал филиали илмий маълумотларни ўзаро алмашади
Маълум қилинишича, имзоланган келишув икки томонлама илмий ҳамкорликни кенгайтиришга хизмат қилади.
ТОШКЕНТ, 10 апр – Sputnik.
Ўзбекистон Фанлар академияси (ЎзФА) ва Россия Фанлар академиясининг Урал филиали ўртасида илмий ҳамкорлик тўғрисида кeлишув имзоланди. Бу ҳақда ЎзФА матбуот хизмати хабар берди.
Қайд этилишича, мазкур ҳужжат икки томонлама илмий алоқаларни янги босқичга олиб чиқишга хизмат қилади.
қўшма илмий тадқиқот лойиҳалари амалга оширилади;
илмий маълумотлар ва нашрлар алмашинуви йўлга қўйилади;
олимлар учун илмий инфратузилмалардан фойдаланиш имкониятлари кенгайтирилади;
кутубхоналар ва архивлардан фойдаланиш имконияти яратилади
қўшма илмий ишлар тайёрланади;
конференция ва семинарлар ташкил этилади.
“Ушбу ҳамкорлик илм-фан ривожи, инновацион ёндашувларни жорий этиш ҳамда халқаро илмий алоқаларни мустаҳкамлашда муҳим қадам ҳисобланади”, - дейилган хабарда.
Хабарда имзоланган келишув икки томонлама илмий ҳамкорликни кенгайтиришга хизмат қилиши қўшимча қилинган.