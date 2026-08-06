Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260806/uzbekistan-kazakhstan-kompaniyalar-memorandum-59518038.html
Ўзбекистон ва Қозоғистон компаниялари саноат кооперацияси бўйича меморандум имзолади
Ўзбекистон ва Қозоғистон компаниялари саноат кооперацияси бўйича меморандум имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Бизнес-форумда саноат кооперацияси бўйича меморандум имзоланди ва икки давлат ўртасида товарларнинг тўсиқсиз тиҳаракатини таъминлаш таклиф этилди 06.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-06T11:38+0500
2026-08-06T11:57+0500
тошкент
форум
савдо
ҳамкорлик
чегара
экспорт
энергетика
шартнома
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/06/59517871_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_02d374eb4f28da4cc33679dd28d68f27.jpg
ТОШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Тошкентда ўтказилган Ўзбекистон–Қозоғистон бизнес-форуми якунларига кўра, икки мамлакат компаниялари саноат кооперациясини ривожлантириш бўйича меморандум имзолади. Бу ҳақда Қозоғистон Ташқи савдо палатаси хабар берди.Ҳужжат Ўзбекистоннинг Glasfit Energy компанияси ва "Қозоғистон арматура-изолятор заводи" ўртасида тузилди. У ўзаро маҳсулот етказиб бериш ва Қозоғистон маҳсулотларининг Ўзбекистон бозоридаги экспортини оширишни назарда тутади.Ҳамкорликнинг амалий йўналишларидан бири юқори кучланишли электр узатиш линиялари учун маҳсулот етказиб беришдан иборат. Шунингдек, форум якунлари бўйича Ўзбекистон ва Қозоғистоннинг савдо-саноат палаталари ҳамда давлат идоралари иштирокида доимий экспертлар гуруҳини тузиш таклиф этилди.Гуруҳ тариф, хомашё ва божхона механизмларини мувофиқлаштириш, транспорт-логистика жараёнларини рақамлаштириш ва товарларни чегара орқали олиб ўтишни енгиллаштириш бўйича қўшма "йўл харитаси"ни ишлаб чиқиши мумкин. Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси маълумотига кўра, форумда Қозоғистоннинг қурилиш, агросаноат, енгил саноат, машинасозлик, логистика, тиббиёт ва ахборот-коммуникация технологиялари соҳаларидаги 100 дан ортиқ етакчи компанияси иштирок этди.
https://sputniknews.uz/20260724/ozbekiston-qozogiston-59235754.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/06/59517871_71:0:1211:855_1920x0_80_0_0_39a029e17a6ef10183fb5d9c9a117ee0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент, форум, савдо, ҳамкорлик, чегара, экспорт, энергетика, шартнома
тошкент, форум, савдо, ҳамкорлик, чегара, экспорт, энергетика, шартнома

Ўзбекистон ва Қозоғистон компаниялари саноат кооперацияси бўйича меморандум имзолади

11:38 06.08.2026 (янгиланди: 11:57 06.08.2026)
© Внешнеторговая палата КазахстанаВ Ташкенте состоялся Узбекско-Казахстанский бизнес-форум
В Ташкенте состоялся Узбекско-Казахстанский бизнес-форум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.08.2026
© Внешнеторговая палата Казахстана
Oбуна бўлиш
Бизнес-форумда саноат кооперацияси бўйича меморандум имзоланди ва икки давлат ўртасида товарларнинг тўсиқсиз тиҳаракатини таъминлаш таклиф этилди
ТОШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Тошкентда ўтказилган Ўзбекистон–Қозоғистон бизнес-форуми якунларига кўра, икки мамлакат компаниялари саноат кооперациясини ривожлантириш бўйича меморандум имзолади. Бу ҳақда Қозоғистон Ташқи савдо палатаси хабар берди.
Ҳужжат Ўзбекистоннинг Glasfit Energy компанияси ва "Қозоғистон арматура-изолятор заводи" ўртасида тузилди. У ўзаро маҳсулот етказиб бериш ва Қозоғистон маҳсулотларининг Ўзбекистон бозоридаги экспортини оширишни назарда тутади.
Ҳамкорликнинг амалий йўналишларидан бири юқори кучланишли электр узатиш линиялари учун маҳсулот етказиб беришдан иборат.
Форумда делегациянинг Ўзбекистон корхоналарига ташрифи доирасида металлургия, кимё, энергетика, машинасозлик, агросаноат, тўқимачилик, мебель, маиший техника ва озиқ-овқат соҳаларида қўшма ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш ҳамда инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш имкониятлари кўриб чиқилди.
Шунингдек, форум якунлари бўйича Ўзбекистон ва Қозоғистоннинг савдо-саноат палаталари ҳамда давлат идоралари иштирокида доимий экспертлар гуруҳини тузиш таклиф этилди.
Гуруҳ тариф, хомашё ва божхона механизмларини мувофиқлаштириш, транспорт-логистика жараёнларини рақамлаштириш ва товарларни чегара орқали олиб ўтишни енгиллаштириш бўйича қўшма "йўл харитаси"ни ишлаб чиқиши мумкин.
Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси маълумотига кўра, форумда Қозоғистоннинг қурилиш, агросаноат, енгил саноат, машинасозлик, логистика, тиббиёт ва ахборот-коммуникация технологиялари соҳаларидаги 100 дан ортиқ етакчи компанияси иштирок этди.
Премьер-министры Казахстана и Узбекистана рассмотрели перспективы наращивания перевозок по Среднему коридору - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.07.2026
Ўзбекистон ва Қозоғистон Ўрта йўлак орқали юк ташиш ҳажмини оширишни режалаштирмоқда
24 Июл, 11:14
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0