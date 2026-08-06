https://sputniknews.uz/20260806/uzbekistan-kazakhstan-kompaniyalar-memorandum-59518038.html
Ўзбекистон ва Қозоғистон компаниялари саноат кооперацияси бўйича меморандум имзолади
Ўзбекистон ва Қозоғистон компаниялари саноат кооперацияси бўйича меморандум имзолади
Sputnik Ўзбекистон
Бизнес-форумда саноат кооперацияси бўйича меморандум имзоланди ва икки давлат ўртасида товарларнинг тўсиқсиз тиҳаракатини таъминлаш таклиф этилди 06.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-06T11:38+0500
2026-08-06T11:38+0500
2026-08-06T11:57+0500
тошкент
форум
савдо
ҳамкорлик
чегара
экспорт
энергетика
шартнома
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/06/59517871_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_02d374eb4f28da4cc33679dd28d68f27.jpg
ТОШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Тошкентда ўтказилган Ўзбекистон–Қозоғистон бизнес-форуми якунларига кўра, икки мамлакат компаниялари саноат кооперациясини ривожлантириш бўйича меморандум имзолади. Бу ҳақда Қозоғистон Ташқи савдо палатаси хабар берди.Ҳужжат Ўзбекистоннинг Glasfit Energy компанияси ва "Қозоғистон арматура-изолятор заводи" ўртасида тузилди. У ўзаро маҳсулот етказиб бериш ва Қозоғистон маҳсулотларининг Ўзбекистон бозоридаги экспортини оширишни назарда тутади.Ҳамкорликнинг амалий йўналишларидан бири юқори кучланишли электр узатиш линиялари учун маҳсулот етказиб беришдан иборат. Шунингдек, форум якунлари бўйича Ўзбекистон ва Қозоғистоннинг савдо-саноат палаталари ҳамда давлат идоралари иштирокида доимий экспертлар гуруҳини тузиш таклиф этилди.Гуруҳ тариф, хомашё ва божхона механизмларини мувофиқлаштириш, транспорт-логистика жараёнларини рақамлаштириш ва товарларни чегара орқали олиб ўтишни енгиллаштириш бўйича қўшма "йўл харитаси"ни ишлаб чиқиши мумкин. Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси маълумотига кўра, форумда Қозоғистоннинг қурилиш, агросаноат, енгил саноат, машинасозлик, логистика, тиббиёт ва ахборот-коммуникация технологиялари соҳаларидаги 100 дан ортиқ етакчи компанияси иштирок этди.
https://sputniknews.uz/20260724/ozbekiston-qozogiston-59235754.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/06/59517871_71:0:1211:855_1920x0_80_0_0_39a029e17a6ef10183fb5d9c9a117ee0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент, форум, савдо, ҳамкорлик, чегара, экспорт, энергетика, шартнома
тошкент, форум, савдо, ҳамкорлик, чегара, экспорт, энергетика, шартнома
Ўзбекистон ва Қозоғистон компаниялари саноат кооперацияси бўйича меморандум имзолади
11:38 06.08.2026 (янгиланди: 11:57 06.08.2026)
Бизнес-форумда саноат кооперацияси бўйича меморандум имзоланди ва икки давлат ўртасида товарларнинг тўсиқсиз тиҳаракатини таъминлаш таклиф этилди
ТОШКЕНТ, 6 авг — Sputnik.
Тошкентда ўтказилган Ўзбекистон–Қозоғистон бизнес-форуми якунларига кўра, икки мамлакат компаниялари саноат кооперациясини ривожлантириш бўйича меморандум имзолади. Бу ҳақда Қозоғистон Ташқи савдо палатаси хабар берди
.
Ҳужжат Ўзбекистоннинг Glasfit Energy компанияси ва "Қозоғистон арматура-изолятор заводи" ўртасида тузилди. У ўзаро маҳсулот етказиб бериш ва Қозоғистон маҳсулотларининг Ўзбекистон бозоридаги экспортини оширишни назарда тутади.
Ҳамкорликнинг амалий йўналишларидан бири юқори кучланишли электр узатиш линиялари учун маҳсулот етказиб беришдан иборат.
Форумда делегациянинг Ўзбекистон корхоналарига ташрифи доирасида металлургия, кимё, энергетика, машинасозлик, агросаноат, тўқимачилик, мебель, маиший техника ва озиқ-овқат соҳаларида қўшма ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш ҳамда инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш имкониятлари кўриб чиқилди.
Шунингдек, форум якунлари бўйича Ўзбекистон ва Қозоғистоннинг савдо-саноат палаталари ҳамда давлат идоралари иштирокида доимий экспертлар гуруҳини тузиш таклиф этилди.
Гуруҳ тариф, хомашё ва божхона механизмларини мувофиқлаштириш, транспорт-логистика жараёнларини рақамлаштириш ва товарларни чегара орқали олиб ўтишни енгиллаштириш бўйича қўшма "йўл харитаси"ни ишлаб чиқиши мумкин.
Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси маълумотига кўра
, форумда Қозоғистоннинг қурилиш, агросаноат, енгил саноат, машинасозлик, логистика, тиббиёт ва ахборот-коммуникация технологиялари соҳаларидаги 100 дан ортиқ етакчи компанияси иштирок этди.