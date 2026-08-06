https://sputniknews.uz/20260806/uzbekistan-aes-butlovchi-qismlar-59517079.html
Венгрия билан ҳамкорликда Ўзбекистонда АЭС бутловчи қисмлари ишлаб чиқарилиши мумкин
Венгрия билан ҳамкорликда Ўзбекистонда АЭС бутловчи қисмлари ишлаб чиқарилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
"Ўзатом" ва Венгриянинг MVM EGI Zrt. компанияси АЭС учун қуруқ совутиш тизими бўйича шартнома музокараларининг якуний босқичига ўтмоқда. Бутловчи қисмларни Ўзбекистонда ишлаб чиқариш ҳам режалаштирилган.
2026-08-06T10:52+0500
2026-08-06T10:52+0500
2026-08-06T10:52+0500
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
атом энергетикаси
ўзатом
венгрия
аэс
ҳамкорлик
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ТОШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Венгриянинг MVM EGI Zrt. давлат компанияси делегацияси Тошкентга келиб, "Ўзатом" агентлиги билан бўлажак АЭС учун қуруқ совутиш тизимини жорий этиш масаласини муҳокама қилди. Бу ҳақда "Ўзатом" агентлиги матбуот хизмати хабар берди.Ушбу технология АЭСда ҳосил бўладиган иссиқликни ташқи муҳитга чиқаришда сув сарфини камайтириш имконини беради. Томонлар тизимни лойиҳалаш, уни Ўзбекистон шароитига мослаштириш ҳамда бутловчи қисмларни мамлакат ҳудудида ишлаб чиқариш масалаларини муҳокама қилди."Ўзатом" маълумотига кўра, АЭС майдончасида қуруқ совутиш тизимини жорий этиш бўйича шартнома музокараларини якуний босқичга олиб чиқиш режалаштирилган. Кейинги босқичда томонлар эришилган келишувларни амалга татбиқ этишга ўтади.MVM EGI Zrt. бош директори Петер Карпати компания замонавий технологик ечимларни жорий этиш ва Ўзбекистон атом энергетикасини ривожлантириш бўйича ҳамкорликни давом эттиришга тайёрлигини билдирди."Ўзатом" ва MVM EGI Zrt. ўртасидаги ҳамкорлик меморандум асосида амалга оширилмоқда. У қуруқ совутиш технологияларини жорий этиш, ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва малакали мутахассислар тайёрлашни назарда тутади.
https://sputniknews.uz/20260209/hungary-kompaniyalar-aes-neft-gaz-muzokara-55565872.html
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ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, атом энергетикаси, ўзатом, венгрия, аэс, ҳамкорлик
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, атом энергетикаси, ўзатом, венгрия, аэс, ҳамкорлик
Венгрия билан ҳамкорликда Ўзбекистонда АЭС бутловчи қисмлари ишлаб чиқарилиши мумкин
"Ўзатом" Венгрия компанияси билан АЭСда сув сарфини камайтирувчи қуруқ совутиш тизимини жорий этишни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 6 авг — Sputnik.
Венгриянинг MVM EGI Zrt. давлат компанияси делегацияси Тошкентга келиб, "Ўзатом" агентлиги билан бўлажак АЭС учун қуруқ совутиш тизимини жорий этиш масаласини муҳокама қилди. Бу ҳақда "Ўзатом" агентлиги матбуот хизмати хабар берди
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Ушбу технология АЭСда ҳосил бўладиган иссиқликни ташқи муҳитга чиқаришда сув сарфини камайтириш имконини беради.
Шу боис у Ўзбекистоннинг иқлим шароити ва республикада қабул қилинган сувни тежаш концепциясига мос ечим сифатида кўриб чиқилмоқда.
Томонлар тизимни лойиҳалаш, уни Ўзбекистон шароитига мослаштириш ҳамда бутловчи қисмларни мамлакат ҳудудида ишлаб чиқариш масалаларини муҳокама қилди.
"Ўзатом" маълумотига кўра, АЭС майдончасида қуруқ совутиш тизимини жорий этиш бўйича шартнома музокараларини якуний босқичга олиб чиқиш режалаштирилган. Кейинги босқичда томонлар эришилган келишувларни амалга татбиқ этишга ўтади.
MVM EGI Zrt. бош директори Петер Карпати компания замонавий технологик ечимларни жорий этиш ва Ўзбекистон атом энергетикасини ривожлантириш бўйича ҳамкорликни давом эттиришга тайёрлигини билдирди.
Венгрия делегациясининг икки кунлик ташрифи давомида мутахассислар қуруқ совутиш тизимининг техник параметрларини батафсил кўриб чиқади.
"Ўзатом" ва MVM EGI Zrt. ўртасидаги ҳамкорлик меморандум асосида амалга оширилмоқда. У қуруқ совутиш технологияларини жорий этиш, ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва малакали мутахассислар тайёрлашни назарда тутади.