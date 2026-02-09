Ўзбекистон
Венгрия компаниялари раҳбарлари билан АЭС ва нефть-газ соҳасида музокаралар ўтказилди
Ўзбекистон дипломатлари Венгриянинг MVM ва MOL компаниялари билан музокаралар ўтказди. АЭСда қуруқ совитиш технологияси ва нефть-газ соҳасида инвестициявий ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Ўзбекистон дипломатлари Венгриянинг етакчи энергетика компаниялари раҳбарлари билан музокаралар ўтказди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.Хусусан, MVM EGI Zrt бош директори Петер Карпати билан учрашувда Ўзбекистонда қурилаётган АЭСда қуруқ совитиш технологиясини жорий этиш лойиҳасининг амалга ошириш жараёни муҳокама қилинди. Томонлар лойиҳани амалий босқичга ўтказиш учун уч томонлама битимни тезлаштириш муҳимлигини таъкидлади.Шунингдек, дипломатлар MOL Group раҳбарияти билан нефть-газ соҳасидаги инвестициявий ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.Келишувларга кўра, жорий йил февраль ойида Ўзбекнефтгаз томонидан “MOL Group” учун истиқболли блоклар рўйхати тақдим этилади. 2026 йил март ойида эса компания делегациясининг Ўзбекистонга амалий ташрифи режалаштирилган.
13:18 09.02.2026 (янгиланди: 13:32 09.02.2026)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Медиабанкка ўтишГорода мира. Будапешт
Ўзбекистон ва Венгрия энергетика компаниялари ўртасида АЭС технологиялари ва нефть-газ соҳасидаги лойиҳалар бўйича амалий ҳамкорликни бошлаш масалалари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Ўзбекистон дипломатлари Венгриянинг етакчи энергетика компаниялари раҳбарлари билан музокаралар ўтказди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.
Хусусан, MVM EGI Zrt бош директори Петер Карпати билан учрашувда Ўзбекистонда қурилаётган АЭСда қуруқ совитиш технологиясини жорий этиш лойиҳасининг амалга ошириш жараёни муҳокама қилинди. Томонлар лойиҳани амалий босқичга ўтказиш учун уч томонлама битимни тезлаштириш муҳимлигини таъкидлади.
Учрашув якунида компания раҳбари “MVM” гуруҳи Ўзбекистон бозорига кириш ва узоқ муддатли стратегик ҳамкорликни йўлга қўйишдан манфаатдор эканини билдирди.
Шунингдек, дипломатлар MOL Group раҳбарияти билан нефть-газ соҳасидаги инвестициявий ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
Келишувларга кўра, жорий йил февраль ойида Ўзбекнефтгаз томонидан “MOL Group” учун истиқболли блоклар рўйхати тақдим этилади. 2026 йил март ойида эса компания делегациясининг Ўзбекистонга амалий ташрифи режалаштирилган.
