https://sputniknews.uz/20260805/uzbekistan-korxona-ekologiya-zarar-59509079.html
2026 йилда Ўзбекистонда 750 та корхонада 1,386 трлн сўмлик экологик зарар аниқланди
2026 йилда Ўзбекистонда 750 та корхонада 1,386 трлн сўмлик экологик зарар аниқланди
Sputnik Ўзбекистон
Текширувлар натижасида 500 га яқин мансабдор жазоланди, дарахтлар билан боғлиқ қарийб 1 700 та ҳуқуқбузарлик қайд этилди. 05.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-05T19:55+0500
2026-08-05T19:55+0500
2026-08-05T19:55+0500
экология
матбуот-анжуман
экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси
жарима
хавфсизлик
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/05/59508894_1:0:1644:924_1920x0_80_0_0_a11264e62d26dc6f58fdf25ebb5d9d92.jpg
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. 2026 йилда экополиция 750 та корхонада текширув ўтказиб, табиатга етказилган 1 трлн 386 млрд сўмлик зарарни ҳисоблади. Бу ҳақда Давлат экологик экспертиза маркази иштирокидаги матбуот анжуманида маълум қилинди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Текширилган корхоналарнинг:Аниқланган қоидабузарликлар бўйича 500 га яқин мансабдор шахсга маъмурий жарима қўлланилган.Ушбу ҳуқуқбузарликлар бўйича қарийб 16 млрд сўм жарима белгиланган, табиатга етказилган зарар эса 19 млрд сўмга баҳоланган.Маълум қилинишича, Ўзбекистонда жамоат экологик экспертизаси институти жорий этилади. У фуқаролар ва нодавлат нотижорат ташкилотларига режалаштирилаётган лойиҳаларнинг атроф-муҳитга таъсирини мустақил баҳолаш ташаббуси билан чиқиш имконини беради.Бунинг учун ташаббускорлар объект жойлашадиган туман ёки шаҳар ҳокимлигига ариза топширади. Шундан кейин мустақил экспертлар комиссияси тузилиб, лойиҳа 25 иш куни давомида ўрганилади. Тайёрланган хулоса Экология қўмитасига тақдим этилади.Скрининг ва скопинг нима беради?Вазирлар Маҳкамасининг атроф-муҳитга таъсирни баҳолашнинг янги механизмларини жорий қилишга оид қарорига мувофиқ, скрининг ва скопинг тизимлари ишга туширилади.Скрининг босқичида лойиҳанинг атроф-муҳит учун хавфли ёки хавфсиз экани дастлабки тарзда аниқланади.Агар экологик хавф бўлмаса:Агар хавф аниқланса, лойиҳа скопинг босқичига ўтказилади. Унда экологик таъсир кўлами, ўрганилиши зарур масалалар ва эксперт баҳолашининг йўналишлари белгиланади.
https://sputniknews.uz/20260706/tashkent-oqova-suv-salar-oqizilish-58856645.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/05/59508894_206:0:1438:924_1920x0_80_0_0_137aa5e25da7f8a611556c968afe7f5b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экология , матбуот-анжуман, экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси, жарима, хавфсизлик, жамият, ўзбекистон
экология , матбуот-анжуман, экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси, жарима, хавфсизлик, жамият, ўзбекистон
2026 йилда Ўзбекистонда 750 та корхонада 1,386 трлн сўмлик экологик зарар аниқланди
Текширувлар натижасида 500 га яқин мансабдор жазоланди, дарахтлар билан боғлиқ қарийб 1 700 та ҳуқуқбузарлик қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
2026 йилда экополиция 750 та корхонада текширув ўтказиб, табиатга етказилган 1 трлн 386 млрд сўмлик зарарни ҳисоблади. Бу ҳақда Давлат экологик экспертиза маркази иштирокидаги матбуот анжуманида маълум қилинди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Текширилган корхоналарнинг:
75 таси атроф-муҳитга энг юқори таъсир кўрсатувчи биринчи тоифага;
200 таси иккинчи тоифага;
500 га яқини учинчи тоифага мансуб.
Аниқланган қоидабузарликлар бўйича 500 га яқин мансабдор шахсга маъмурий жарима қўлланилган.
Жорий йилда дарахт ва буталарни ноқонуний кесиш, шикастлаш ёки парвариш қилмаслик билан боғлиқ қарийб 1 700 та ҳолат қайд этилган. Уларнинг 220 таси мансабдор шахслар томонидан содир этилган.
Ушбу ҳуқуқбузарликлар бўйича қарийб 16 млрд сўм жарима белгиланган, табиатга етказилган зарар эса 19 млрд сўмга баҳоланган.
Маълум қилинишича, Ўзбекистонда жамоат экологик экспертизаси институти жорий этилади. У фуқаролар ва нодавлат нотижорат ташкилотларига режалаштирилаётган лойиҳаларнинг атроф-муҳитга таъсирини мустақил баҳолаш ташаббуси билан чиқиш имконини беради.
Бунинг учун ташаббускорлар объект жойлашадиган туман ёки шаҳар ҳокимлигига ариза топширади. Шундан кейин мустақил экспертлар комиссияси тузилиб, лойиҳа 25 иш куни давомида ўрганилади. Тайёрланган хулоса Экология қўмитасига тақдим этилади.
"Бундан буён фуқаролар ва нодавлат нотижорат ташкилотлари ҳар қандай режалаштирилаётган лойиҳа бўйича жамоат экологик экспертизасини ўтказиш ташаббуси билан чиқиши мумкин. Шу тариқа жамоатчилик экологик аҳамиятга эга лойиҳаларни кўриб чиқишда иштирок этиш учун ҳуқуқий механизмга эга бўлади", — деди деди Давлат экологик экспертиза маркази бош директори Ғайрат Муҳаммедов.
Скрининг ва скопинг нима беради?
Вазирлар Маҳкамасининг атроф-муҳитга таъсирни баҳолашнинг янги механизмларини жорий қилишга оид қарорига мувофиқ, скрининг ва скопинг тизимлари ишга туширилади.
Скрининг босқичида лойиҳанинг атроф-муҳит учун хавфли ёки хавфсиз экани дастлабки тарзда аниқланади.
Агар экологик хавф бўлмаса:
тадбиркордан тўлов ундирилмайди;
бир иш кунида расмий жавоб берилади;
экспертиза жараёни шу ерда якунланади.
Агар хавф аниқланса, лойиҳа скопинг босқичига ўтказилади. Унда экологик таъсир кўлами, ўрганилиши зарур масалалар ва эксперт баҳолашининг йўналишлари белгиланади.