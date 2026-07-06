https://sputniknews.uz/20260706/tashkent-oqova-suv-salar-oqizilish-58856645.html
Тошкентда оқова сув Салар каналига оқизилгани аниқланди
Тошкентда оқова сув Салар каналига оқизилгани аниқланди
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Тошкентда Шота Руставели кўчасида қурилиш вақтида оқова сув қувури шикастлангани ва оқова сув Салар каналига тушгани аниқланди. Канал сувидан лаборатория таҳлили учун намуналар олинди.
2026-07-06T14:48+0500
2026-07-06T14:48+0500
2026-07-06T14:50+0500
экология
тошкент
сув
экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси
жамият
қурилиш
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ТОШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Тошкентда Шота Руставели кўчасида олиб борилаётган қурилиш ишлари вақтида оқова сув қувури шикастлангани маълум бўлди. Бунинг оқибатида оқова сув Салар каналига сизиб чиққан. Аввалроқ ижтимоий тармоқларда қурилиш ҳудудида оқова сув қувурига зарар етгани ва ифлос сув каналга тушаётгани ҳақида мурожаат тарқалган эди.Канал сувидан лаборатория таҳлили учун намуналар олинган. Текширув натижаларига кўра, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш талаблари бузилган бўлса, айбдорларга нисбатан чора кўрилади.Экология бошқармаси қўшимча маълумотлар ўрганиш якунига кўра эълон қилинишини билдирди.
https://sputniknews.uz/20250929/bozsuv-kanalizatsiya-suvlar-jinoyat-ish-52346599.html
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экология , тошкент, сув, экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси, жамият, қурилиш
экология , тошкент, сув, экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси, жамият, қурилиш
Тошкентда оқова сув Салар каналига оқизилгани аниқланди
14:48 06.07.2026 (янгиланди: 14:50 06.07.2026)
Шота Руставели кўчасидаги қурилиш ишлари вақтида оқова сув қувури шикастланган. Натижада оқова сув Салар каналига тушган.
ТОШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Тошкентда Шота Руставели кўчасида олиб борилаётган қурилиш ишлари вақтида оқова сув қувури шикастлангани маълум бўлди
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Бунинг оқибатида оқова сув Салар каналига сизиб чиққан. Аввалроқ ижтимоий тармоқларда қурилиш ҳудудида оқова сув қувурига зарар етгани ва ифлос сув каналга тушаётгани ҳақида мурожаат тарқалган эди.
Шундан сўнг Тошкент шаҳар Экология ва иқлим ўзгариши бош бошқармаси мутахассислари воқеа жойига чиқди. Ўрганиш давомида қувур қурилиш ишлари вақтида эҳтиётсизлик оқибатида шикастлангани ва оқова сув Салар каналига тўғридан-тўғри тушгани аниқланди.
Канал сувидан лаборатория таҳлили учун намуналар олинган. Текширув натижаларига кўра, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш талаблари бузилган бўлса, айбдорларга нисбатан чора кўрилади.
Экология бошқармаси қўшимча маълумотлар ўрганиш якунига кўра эълон қилинишини билдирди.