ЕИК Хитой–Қирғизистон–Ўзбекистон темир йўлини устувор лойиҳа деб атади
ЕИК Хитой–Қирғизистон–Ўзбекистон темир йўлини устувор лойиҳа деб атади
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК вазири Арзибек Кожошев Хитой–Қирғизистон–Ўзбекистон темир йўлини Евроосиёдаги устувор лойиҳалардан бири деб атади. У умумий энергия бозорлари ва қоғозсиз ташувларни ривожлантириш зарурлигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Хитой–Қирғизистон–Ўзбекистон темир йўли Евроосиёдаги устувор транспорт лойиҳаларидан бири бўлиши мумкин. Бу ҳақда ЕИКнинг энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев VIII Қирғизистон–Россия иқтисодий форумида маълум қилди.Унинг айтишича, глобал таъминот занжирларининг ўзгариши ва юкларни денгиз йўлларидан қуруқлик йўналишларига қайта тақсимлаш ЕОИИ ҳамда Марказий Осиёни Евроосиё транспорт тизимининг муҳим қисмига айлантирмоқда.Кожошев устувор лойиҳалар қаторида Хитой–Қирғизистон–Ўзбекистон темир йўлини, Транскаспий транспорт йўналишини ва "Шимол–Жануб" халқаро йўлагини санаб ўтди.Янги йўналиш Ўзбекистоннинг Хитой, Марказий Осиё ва бошқа ташқи бозорлар билан транспорт алоқаларини кенгайтириши кутилмоқда.Кожошевнинг таъкидлашича, самарали логистика учун транспорт ҳужжатларини рақамлаштириш, давлатлар қонунчилигини мувофиқлаштириш ва инфратузилма лойиҳаларини молиявий қўллаб-қувватлаш зарур.ЕОИИда халқаро автомобиль ташувларида электрон e-CMR юк хатини қўллаш бўйича тажриба лойиҳаси амалга оширилмоқда. Электрон ҳужжатлар юкларни текшириш ва расмийлаштиришни тезлаштириб, ташувчилар харажатларини камайтириши керак.Шунингдек, ЕОИИнинг 14 минг километрдан ортиқ асосий автомобиль йўлларида юк машиналари учун ягона вазн ва габарит талабларини жорий этиш кўзда тутилган. Умумий энергия бозорлариКожошев ташқи энергетик инқирозларга қарши иккинчи механизм сифатида ЕОИИнинг умумий электр энергияси, нефть ва нефть маҳсуллари бозорларини шакллантиришни кўрсатди.Унинг сўзларига кўра, Иттифоқ асосий энергия ресурсларини ташқаридан импорт қилишга муҳтож эмас. Асосий вазифа — уларни аъзо давлатлар ўртасида самарали қайта тақсимлаш ва барча иштирокчиларга тенг шартларда етказиб бериш.ЕОИИ давлатлари умумий энергия бозорларини шакллантириш бўйича музокараларни давом эттирмоқда, бироқ айрим принципиал масалалар юзасидан ҳали келишув зарур.
Арзибек Кожошев янги темир йўл, умумий энергия бозорлари ва рақамли логистикани глобал беқарорликка жавоб деб атади.
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Хитой–Қирғизистон–Ўзбекистон темир йўли Евроосиёдаги устувор транспорт лойиҳаларидан бири бўлиши мумкин. Бу ҳақда ЕИКнинг энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев VIII Қирғизистон–Россия иқтисодий форумида маълум қилди.
Унинг айтишича, глобал таъминот занжирларининг ўзгариши ва юкларни денгиз йўлларидан қуруқлик йўналишларига қайта тақсимлаш ЕОИИ ҳамда Марказий Осиёни Евроосиё транспорт тизимининг муҳим қисмига айлантирмоқда.
Кожошев устувор лойиҳалар қаторида Хитой–Қирғизистон–Ўзбекистон темир йўлини, Транскаспий транспорт йўналишини ва "Шимол–Жануб" халқаро йўлагини санаб ўтди.
"Халқаро транспорт йўлаклари ҳақида гап кетганда, кўпчилик рақобат атамасини ишлатади. Мен тўлдириш ва диверсификация ҳақида гапирган бўлардим. Ҳозирги шароитда йўналишлар қанчалик кўп бўлса, шунчалик яхши", — деди ЕИК вазири.
Янги йўналиш Ўзбекистоннинг Хитой, Марказий Осиё ва бошқа ташқи бозорлар билан транспорт алоқаларини кенгайтириши кутилмоқда.
Кожошевнинг таъкидлашича, самарали логистика учун транспорт ҳужжатларини рақамлаштириш, давлатлар қонунчилигини мувофиқлаштириш ва инфратузилма лойиҳаларини молиявий қўллаб-қувватлаш зарур.
ЕОИИда халқаро автомобиль ташувларида электрон e-CMR юк хатини қўллаш бўйича тажриба лойиҳаси амалга оширилмоқда. Электрон ҳужжатлар юкларни текшириш ва расмийлаштиришни тезлаштириб, ташувчилар харажатларини камайтириши керак.
Шунингдек, ЕОИИнинг 14 минг километрдан ортиқ асосий автомобиль йўлларида юк машиналари учун ягона вазн ва габарит талабларини жорий этиш кўзда тутилган.
ЕИК маълумотига кўра, Евроосиё транспорт йўлакларига Иттифоқдаги транзит юк ташувларининг қарийб 70 фоизи тўғри келади.
Умумий энергия бозорлари
Кожошев ташқи энергетик инқирозларга қарши иккинчи механизм сифатида ЕОИИнинг умумий электр энергияси, нефть ва нефть маҳсуллари бозорларини шакллантиришни кўрсатди.
Унинг сўзларига кўра, Иттифоқ асосий энергия ресурсларини ташқаридан импорт қилишга муҳтож эмас. Асосий вазифа — уларни аъзо давлатлар ўртасида самарали қайта тақсимлаш ва барча иштирокчиларга тенг шартларда етказиб бериш.
ЕОИИ давлатлари умумий энергия бозорларини шакллантириш бўйича музокараларни давом эттирмоқда, бироқ айрим принципиал масалалар юзасидан ҳали келишув зарур.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.