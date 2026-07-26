https://sputniknews.uz/20260726/putin-toqaev-eaeu-pozitsiya-59287154.html
Путин ва Тоқаев Омскда ЕОИИ ва логистика бўйича позицияларни мувофиқлаштирди
Путин ва Тоқаев Омскда ЕОИИ ва логистика бўйича позицияларни мувофиқлаштирди
Sputnik Ўзбекистон
Путин ва Тоқаев Омскда ЕОИИ, "Шимол–Жануб" транспорт йўлаги, чегара терминаллари ва инвестиция лойиҳаларини муҳокама қилди. Россиянинг Қозоғистонга сармоялари қарийб 30 млрд долларга етган.
2026-07-26T16:26+0500
2026-07-26T16:26+0500
2026-07-26T16:26+0500
ўзбекистон ва еоии
қасим-жомарт тоқаев
владимир путин
еоии
иқтисод
транспорт
юк
йўл
савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1a/59286972_0:87:3042:1798_1920x0_80_0_0_baad70f23b81bed01cb89d256d7d6173.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ва Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Омскда ЕОИИ доирасидаги ҳамкорлик, транспорт йўлаклари, савдо ва қўшма инвестиция лойиҳаларини муҳокама қилди.Учрашув Россия ва Қозоғистон минтақалараро ҳамкорлик форуми доирасида бўлиб ўтди. Путин Россия ва Қозоғистон халқаро майдонда ҳамда минтақавий ташкилотлар доирасида фаол ҳамкорлик қилаётганини айтди.Путин Россия ва Қозоғистон "Шимол–Жануб" халқаро транспорт йўлагини ривожлантиришда фаол ҳамкорлик қилаётганини таъкидлади.Қайд этилишича, ЕОИИ ҳудудида Евроосиё рақамли транспорт йўлагини шакллантириш ташаббуси ишлаб чиқилмоқда. Лойиҳа доирасида:Путиннинг фикрича, бу юк ташиш муддатини қисқартириш ва транспорт харажатларини камайтириш имконини беради.Путин икки мамлакат транзит ва божхона терминалларининг ўтказиш қобилиятини ошириш устида ишлаётганини маълум қилди. Бу жараёнга чегарадош ҳудудлар ҳам жалб этилади.Томонлар трансчегаравий автомобиль йўлларини кенгайтириш, темир йўл ва сув транспорти имкониятларидан фойдаланиш ҳамда авиақатновлар географиясини оширишни режалаштирмоқда. 2025 йилда Россия ва Қозоғистон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми қарийб 28 млрд долларни ташкил этди.Путиннинг маълум қилишича, 2026 йилнинг дастлабки беш ойида ўзаро савдо Россия статистикаси бўйича 4 фоиздан зиёд ўсган.Томонлар, шунингдек, энергетика, қишлоқ хўжалиги, космос, таълим ва Иртиш дарёси экотизимини муҳофаза қилиш соҳаларидаги ҳамкорликни муҳокама қилди.
https://sputniknews.uz/20260706/eaeu-muhim-hamkorlik-platforma-58861588.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1a/59286972_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_7a53552bf439dc5c6cc4f5e8cc1fb6e8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қасим-жомарт тоқаев, владимир путин, еоии, иқтисод, транспорт, юк , йўл, савдо
қасим-жомарт тоқаев, владимир путин, еоии, иқтисод, транспорт, юк , йўл, савдо
Путин ва Тоқаев Омскда ЕОИИ ва логистика бўйича позицияларни мувофиқлаштирди
Омскда Владимир Путин ва Қасим-Жомарт Тоқаев ЕОИИ доирасидаги ҳамкорлик, "Шимол–Жануб" йўлаги, чегара терминаллари, савдо ва қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин ва Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Омскда ЕОИИ доирасидаги ҳамкорлик, транспорт йўлаклари, савдо ва қўшма инвестиция лойиҳаларини муҳокама қилди
.
Учрашув Россия ва Қозоғистон минтақалараро ҳамкорлик форуми доирасида бўлиб ўтди.
Путин Россия ва Қозоғистон халқаро майдонда ҳамда минтақавий ташкилотлар доирасида фаол ҳамкорлик қилаётганини айтди.
"Бу ерда ҳам гаплашадиган, соатларни тўғрилаб оладиган масалаларимиз бор", — деди Путин.
Путин Россия ва Қозоғистон "Шимол–Жануб" халқаро транспорт йўлагини ривожлантиришда фаол ҳамкорлик қилаётганини таъкидлади.
Қайд этилишича, ЕОИИ ҳудудида Евроосиё рақамли транспорт йўлагини шакллантириш ташаббуси ишлаб чиқилмоқда. Лойиҳа доирасида:
транспорт занжирларини мақбуллаштириш;
юк ҳаракатини қоғозсиз кузатиш;
маълумотларни давлатлар ўртасида тезкор алмашиш;
сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш режалаштирилган.
Путиннинг фикрича, бу юк ташиш муддатини қисқартириш ва транспорт харажатларини камайтириш имконини беради.
Путин икки мамлакат транзит ва божхона терминалларининг ўтказиш қобилиятини ошириш устида ишлаётганини маълум қилди. Бу жараёнга чегарадош ҳудудлар ҳам жалб этилади.
Томонлар трансчегаравий автомобиль йўлларини кенгайтириш, темир йўл ва сув транспорти имкониятларидан фойдаланиш ҳамда авиақатновлар географиясини оширишни режалаштирмоқда.
Тоқаевнинг маълум қилишича, Россия Қозоғистон иқтисодиётига сармоя киритаётган давлатлар орасида биринчи ўринга чиқмоқда. Россия инвестицияларининг умумий ҳажми қарийб 30 млрд долларга етган.
2025 йилда Россия ва Қозоғистон ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми қарийб 28 млрд долларни ташкил этди.
Путиннинг маълум қилишича, 2026 йилнинг дастлабки беш ойида ўзаро савдо Россия статистикаси бўйича 4 фоиздан зиёд ўсган.
Томонлар, шунингдек, энергетика, қишлоқ хўжалиги, космос, таълим ва Иртиш дарёси экотизимини муҳофаза қилиш соҳаларидаги ҳамкорликни муҳокама қилди.