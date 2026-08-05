Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260805/chorvachilik-parrandachilik-rejalar-59507612.html
Чорвачилик ва паррандачиликка $895 млн: гўшт-сут ҳажмини ошириш режалари тақдим этилди
Чорвачилик ва паррандачиликка $895 млн: гўшт-сут ҳажмини ошириш режалари тақдим этилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда чорвачиликни ривожлантириш учун 463 млн доллар йўналтириш, 103 корхонани тиклаш ва 802 янги лойиҳани амалга ошириш режалаштирилмоқда. Паррандачилик лойиҳаларига яна 432 млн доллар ажратилиши кўзда тутилган.
2026-08-05T17:57+0500
2026-08-05T17:57+0500
шавкат мирзиёев
жамият
чорва
паррандачилик
гўшт
сунъий интеллект
маҳалла
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/05/59507441_0:145:1900:1214_1920x0_80_0_0_f1cc95396ef82bdf5e2f2f9bf3841b92.jpg
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев чорвачилик ва паррандачиликни ривожлантириш, гўшт ва сут маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтириш бўйича таклифлар билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Тақдимотда 2026–2028 йилларда қўшимча 190 минг тонна гўшт ишлаб чиқариш имконини берувчи чоралар муҳокама қилинди.Асосий режалар:Хонадонларда қуриладиган молхоналарда эса 421 минг бош қорамол боқилиши кўзда тутилган.802 та янги лойиҳаУмумий қиймати 3 трлн сўм бўлган 802 та лойиҳа доирасида:Қорақалпоғистондаги 20 та чорвачилик комплекси сунъий интеллект ёрдамида таҳлил қилинган. Уларнинг умумий қарзи 109,6 млрд сўм бўлиб, ярми юқори хавфли тоифага киритилган.Ушбу комплексларнинг қарз юкини енгиллаштириш, озуқа базасини яратиш ва уларни босқичма-босқич ишга тушириш таклиф этилди.Чорва моллари импорт қилинадиГўшт ишлаб чиқаришни кўпайтириш мақсадида:Бу орқали йилига қўшимча 44 минг тонна гўшт ишлаб чиқариш имконияти яратилиши айтилди.Умуман, чорвачилик тармоғини ривожлантириш учун 463 млн доллар йўналтириш кўзда тутилган.Маҳаллалардаги хонадонларга ёрдам191 та тумандаги чорвачиликка ихтисослашган 2 407 та маҳаллада:13 та туманда ҳар бири 200 бош қорамолга мўлжалланган наслчилик хўжаликларини ташкил этиш, йилига 500 минг бош сигирни сунъий уруғлантириш ва эмбрион трансплантациясини кенгайтириш ҳам режалаштирилмоқда."Smart Fermer" ишга тушириладиТақдимотда фермерлар ва аҳоли учун "Smart Fermer" рақамли ёрдамчиси ҳам намойиш этилди.Мобил илова орқали чорва молларини идентификация қилиш, ветеринар чақириш, сунъий уруғлантириш хизматидан фойдаланиш, озиқлантириш ва яйловларни бошқариш бўйича маълумот олиш, субсидияга ариза бериш ҳамда сунъий интеллектдан маслаҳат олиш мумкин бўлади.ПаррандачиликПаррандачилик соҳасида умумий қиймати 432 млн доллар бўлган лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилмоқда.Улар ҳисобига 2028 йилгача:
https://sputniknews.uz/20260521/nasldor-buzoqlar-subsidiya-57760274.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/05/59507441_0:0:1688:1266_1920x0_80_0_0_6603a5ce1b4d193055477712bc0a1201.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, жамият, чорва, паррандачилик, гўшт, сунъий интеллект, маҳалла
шавкат мирзиёев, жамият, чорва, паррандачилик, гўшт, сунъий интеллект, маҳалла

Чорвачилик ва паррандачиликка $895 млн: гўшт-сут ҳажмини ошириш режалари тақдим этилди

17:57 05.08.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с презентацией по мерам развития животноводства и птицеводства
Президент ознакомился с презентацией по мерам развития животноводства и птицеводства - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.08.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Президентга гўшт-сут ишлаб чиқаришни ошириш, 103 корхонани тиклаш ва 802 янги лойиҳани амалга ошириш режалари тақдим этилди.
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев чорвачилик ва паррандачиликни ривожлантириш, гўшт ва сут маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтириш бўйича таклифлар билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Тақдимотда 2026–2028 йилларда қўшимча 190 минг тонна гўшт ишлаб чиқариш имконини берувчи чоралар муҳокама қилинди.
Асосий режалар:
фаолияти тўхтаган 103 та чорвачилик корхонасини тиклаш;
уларнинг қарзларини реструктуризация қилиш ёки 10 йилга бўлиб тўлаш;
озуқа етиштириш учун ер ажратиш ва наслли моллар билан таъминлаш;
чорвачиликка ихтисослашган 13 та тумандаги 75 минг гектар озуқа майдонидан самарали фойдаланиш;
сут қабул қилиш пунктлари ва озуқа сотиш шохобчаларини ташкил этиш;
аҳоли хонадонларида енгил конструкцияли 11 мингта молхона қуриш.
Фаолияти тикланадиган корхоналарда 33 минг бош қорамол парваришланиб, йилига 12 минг тонна гўшт ва 40 минг тонна сут ишлаб чиқариш режалаштирилмоқда.
Хонадонларда қуриладиган молхоналарда эса 421 минг бош қорамол боқилиши кўзда тутилган.
802 та янги лойиҳа
Умумий қиймати 3 трлн сўм бўлган 802 та лойиҳа доирасида:
68 минг бошдан зиёд қорамол;
186 минг бош қўй ва эчки парваришланади;
йилига қўшимча 20 минг тонна гўшт;
120 минг тонна сут ишлаб чиқарилади.
Қорақалпоғистондаги 20 та чорвачилик комплекси сунъий интеллект ёрдамида таҳлил қилинган. Уларнинг умумий қарзи 109,6 млрд сўм бўлиб, ярми юқори хавфли тоифага киритилган.
Ушбу комплексларнинг қарз юкини енгиллаштириш, озуқа базасини яратиш ва уларни босқичма-босқич ишга тушириш таклиф этилди.
Чорва моллари импорт қилинади
Гўшт ишлаб чиқаришни кўпайтириш мақсадида:
Мўғулистондан 150 минг бош қўй;
Хитой ва Европа давлатларидан 100 минг бош наслли қорамол;
Беларусдан 2 минг бош мол олиб келиш режалаштирилмоқда.
Бу орқали йилига қўшимча 44 минг тонна гўшт ишлаб чиқариш имконияти яратилиши айтилди.
Умуман, чорвачилик тармоғини ривожлантириш учун 463 млн доллар йўналтириш кўзда тутилган.
Маҳаллалардаги хонадонларга ёрдам
191 та тумандаги чорвачиликка ихтисослашган 2 407 та маҳаллада:
хонадонларга арзон чорва моллари етказиб бериш;
сигирларни сунъий уруғлантириш;
ем-хашак ва зооветеринария хизматларини яхшилаш;
наслдор бузоқларни идентификация қилиш;
улар учун субсидия ажратиш таклиф этилди.
13 та туманда ҳар бири 200 бош қорамолга мўлжалланган наслчилик хўжаликларини ташкил этиш, йилига 500 минг бош сигирни сунъий уруғлантириш ва эмбрион трансплантациясини кенгайтириш ҳам режалаштирилмоқда.
"Smart Fermer" ишга туширилади
Тақдимотда фермерлар ва аҳоли учун "Smart Fermer" рақамли ёрдамчиси ҳам намойиш этилди.
Мобил илова орқали чорва молларини идентификация қилиш, ветеринар чақириш, сунъий уруғлантириш хизматидан фойдаланиш, озиқлантириш ва яйловларни бошқариш бўйича маълумот олиш, субсидияга ариза бериш ҳамда сунъий интеллектдан маслаҳат олиш мумкин бўлади.
Шунингдек, чорвадорлар манфаатларини ҳимоя қилиш, кооперация, наслчилик ва ташқи бозорларга чиқишга кўмаклашувчи Ўзбекистон чорвадорлар уюшмасини ташкил этиш таклиф қилинди.
Паррандачилик
Паррандачилик соҳасида умумий қиймати 432 млн доллар бўлган лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилмоқда.
Улар ҳисобига 2028 йилгача:
қўшимча 100 минг тонна парранда гўшти ишлаб чиқариш;
озуқа-ем ишлаб чиқариш қувватини 3,3 млн тоннага етказиш мақсад қилинган.
Зона кормления коров на ферме - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.05.2026
Аҳоли хонадонларидаги наслдор бузоқлар учун 700 минг сўмгача субсидия берилади
21 Май, 18:18
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0