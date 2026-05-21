Аҳоли хонадонларидаги наслдор бузоқлар учун 700 минг сўмгача субсидия берилади
Ўзбекистонда аҳоли хонадонларидаги наслдор бузоқлар учун 700 минг сўмгача субсидия берилади. 2027 йилдан пахта ва дон ерларининг 50 фоизига озуқабоп экин экишга рухсат этилади.
2026-05-21T18:18+0500
ТОШКЕНТ, 21 май — Sputnik. Ўзбекистонда аҳоли хонадонларида идентификация қилинган сигирлардан олинган наслдор бузоқлар учун субсидия ажратилади.Бу президентнинг “Чорвачилик тармоғи ва яйлов хўжалигини замонавий бошқарув тизими ва янгича ёндашувлар асосида ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида белгиланди.Ҳужжатга кўра, 2026 йил 1 июлдан 2030 йил 1 январга қадар аҳоли хонадонларида идентификация қилинган сигирлардан олинган ҳар бир наслдор бузоқ учун субсидия тўлаш йўлга қўйилади.Субсидия миқдори:Қарор билан чорвачилик тармоғини 2026–2028 йилларда ривожлантириш бўйича мақсадли кўрсаткичлар ҳам белгиланди.Шунингдек, гўшт ва сут маҳсулотларини саноат усулида қайта ишлаш даражасини 50 фоизга, наслдор қорамоллар улушини 90 фоизга етказиш режалаштирилган.2026 йил 1 июндан 2029 йил 1 январга қадар хориждан наслдор қорамол, қўй ва эчкиларни Ўзбекистонга олиб кириш қўшилган қиймат солиғидан озод қилинади.
