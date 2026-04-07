Нархларни барқарор сақлаш учун гўшт ва наслдор қорамол импортчиларига субсидия берилади
Нархларни барқарор сақлаш учун гўшт ва наслдор қорамол импортчиларига субсидия берилади
Президент қарорига кўра, мол ва қўй гўштини импорт қилишда ҳаво ташуви харажатларининг 50 фоизи, шунингдек, импорт қилинган наслдор қорамол қийматининг бир қисмига вақтинчалик субсидия ажратилади.
2026-04-07T17:19+0500
2026-04-07T17:19+0500
2026-04-07T17:31+0500
ТОШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Тадбиркорларга мол ва қўй гўштини импорт қилишда вақтинчалик субсидия ажратилади. Бу gрезидент имзолаган “Аҳолини асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашни қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорда назарда тутилган.Қарорга кўра, гўшт маҳсулотлари нархлари барқарорлигини таъминлаш мақсадида бюджетдан икки йўналишда вақтинчалик субсидиялар ажратилади.Шунингдек, 1 апрелдан 31 декабрга қадар хорижий давлатлардан ҳаво транспорти орқали импорт қилинган наслдор қорамол қийматининг 10 фоизи ҳам субсидия қилинади. Бу ҳолатда тўлов миқдори ҳар бир бош қорамол учун 4 миллион сўмдан ошмайди.Ҳужжатга мувофиқ, ушбу субсидиялар Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Аграр соҳада тўловлар агентлиги томонидан молиялаштирилади
гўшт импорти, субсидия, мол гўшти, қўй гўшти, наслдор қорамол, ҳаво транспорти, аграр соҳада тўловлар агентлиги, озиқ-овқат нархи, президент қарори
гўшт импорти, субсидия, мол гўшти, қўй гўшти, наслдор қорамол, ҳаво транспорти, аграр соҳада тўловлар агентлиги, озиқ-овқат нархи, президент қарори
Нархларни барқарор сақлаш учун гўшт ва наслдор қорамол импортчиларига субсидия берилади
17:19 07.04.2026 (янгиланди: 17:31 07.04.2026)
Президент қарори гўшт маҳсулотлари нархини барқарорлаштириш учун импорт харажатларининг бир қисми ҳамда наслдор қорамол олиб киришни вақтинча субсидиялашни назарда тутади.
ТОШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Тадбиркорларга мол ва қўй гўштини импорт қилишда вақтинчалик субсидия ажратилади. Бу gрезидент имзолаган “Аҳолини асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашни қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорда назарда тутилган
Қарорга кўра, гўшт маҳсулотлари нархлари барқарорлигини таъминлаш мақсадида бюджетдан икки йўналишда вақтинчалик субсидиялар ажратилади.
Хусусан, 1 апрелдан 1 августга қадар тадбиркорларга мол ва қўй гўштини импорт қилишда уларни ҳаво транспортида ташиш харажатларининг 50 фоизи қоплаб берилади. Бунда субсидия миқдори ҳар бир килограмм гўшт учун 0,8 доллардан ошмаслиги керак.
Шунингдек, 1 апрелдан 31 декабрга қадар хорижий давлатлардан ҳаво транспорти орқали импорт қилинган наслдор қорамол қийматининг 10 фоизи ҳам субсидия қилинади. Бу ҳолатда тўлов миқдори ҳар бир бош қорамол учун 4 миллион сўмдан ошмайди.
Ҳужжатга мувофиқ, ушбу субсидиялар Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Аграр соҳада тўловлар агентлиги томонидан молиялаштирилади