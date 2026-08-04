Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260804/uzbekistan-euea-savdo-59488718.html
Ўзбекистон ташқи савдосининг 27 фоизи ЕОИИ ҳиссасига тўғри келди
Ўзбекистон ташқи савдосининг 27 фоизи ЕОИИ ҳиссасига тўғри келди
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан савдо айланмаси 10,98 млрд долларга етди. Иттифоқ мамлакатларига экспорт 3,655 млрд, улардан импорт эса 7,323 млрд долларни ташкил қилди.
2026-08-04T19:54+0500
2026-08-04T19:54+0500
ўзбекистон ва еоии
инфографика
миллий статистика қўмитаси
савдо
еоии
экспорт
импорт
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/04/59476421_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_394deeb8cee296cc9eb696a25d6af601.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 41 млрд долларни ташкил этди.Шундан Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо давлатлар — Россия, Қозоғистон, Беларусь, Қирғизистон ва Арманистон билан савдо айланмаси қарийб 10,98 млрд долларга етди. Бу мамлакат умумий ташқи савдо айланмасининг 26,8 фоизига тенг.Ҳисобот даврида Ўзбекистон экспорти 15,9 млрд долларни ташкил этди. ЕОИИ давлатларига экспорт ҳажми эса 3,655 млрд долларга етди.Импорт ҳажми 25,1 млрд долларни ташкил этиб, шундан 7,323 млрд доллари ЕОИИ давлатлари ҳиссасига тўғри келди.Шу тариқа, ЕОИИ давлатларига экспорт Ўзбекистон умумий экспортининг 23 фоизини, ушбу мамлакатлардан импорт эса жами импортнинг 29,1 фоизини ташкил қилди.Мазкур даврда Ўзбекистон жаҳоннинг 195 та мамлакати билан ташқи савдо алоқаларини амалга оширди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/04/59476421_177:0:1137:720_1920x0_80_0_0_83eef53fc2d6de9473977ad4a8a7afb2.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, миллий статистика қўмитаси , савдо, еоии, экспорт, импорт, иқтисод, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , савдо, еоии, экспорт, импорт, иқтисод, инфографика

Ўзбекистон ташқи савдосининг 27 фоизи ЕОИИ ҳиссасига тўғри келди

19:54 04.08.2026
Oбуна бўлиш
Январь-июнь ойларида ЕОИИ билан савдо 10,98 млрд долларга етди — бу Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг 26,8 фоизи.
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-июнь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 41 млрд долларни ташкил этди.
Шундан Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо давлатлар — Россия, Қозоғистон, Беларусь, Қирғизистон ва Арманистон билан савдо айланмаси қарийб 10,98 млрд долларга етди. Бу мамлакат умумий ташқи савдо айланмасининг 26,8 фоизига тенг.
Ҳисобот даврида Ўзбекистон экспорти 15,9 млрд долларни ташкил этди. ЕОИИ давлатларига экспорт ҳажми эса 3,655 млрд долларга етди.
Импорт ҳажми 25,1 млрд долларни ташкил этиб, шундан 7,323 млрд доллари ЕОИИ давлатлари ҳиссасига тўғри келди.
Шу тариқа, ЕОИИ давлатларига экспорт Ўзбекистон умумий экспортининг 23 фоизини, ушбу мамлакатлардан импорт эса жами импортнинг 29,1 фоизини ташкил қилди.
Мазкур даврда Ўзбекистон жаҳоннинг 195 та мамлакати билан ташқи савдо алоқаларини амалга оширди.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0