Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260804/russia-baksheevka-nazorat-59490105.html
Россия қўшинлари Бакшеевка устидан назорат ўрнатди
Россия қўшинлари Бакшеевка устидан назорат ўрнатди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги "Шимол" қўшинлари гуруҳи Харков вилоятидаги Бакшеевка устидан назорат ўрнатганини билдирди. Россия манбасига кўра, бу ерда Украина қўшинларининг муҳим таянч пункти жойлашган эди.
2026-08-04T18:28+0500
2026-08-04T18:28+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58354372_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9ed8a93f4112ab0437327fa76def921a.jpg
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Бакшеевка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа маълум қилинди.Вазирликка кўра, аҳоли пункти "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида назоратга олинган.Ҳисобот даврида гуруҳ бўлинмалари Харков вилоятининг Черкасские Тишки, Сердобино, Черное, Ивановка ва Устиновка аҳоли пунктлари яқинида Украина қуролли тузилмаларига зарба берган.Россия Мудофаа вазирлиги ушбу йўналишда Украина томони 275 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчи, иккита зирҳли машина, 15 та автомобиль, бешта артиллерия қуроли ва учта радиоэлектрон кураш станциясини йўқотганини билдирди.Шунингдек, вазирлик Россиянинг учувчисиз учиш аппаратлари Суми вилоятида Украина мудофаа саноати корхоналарини электр энергияси билан таъминлаган подстанцияларни ишдан чиқаргани акс этган видеони эълон қилди.
https://sputniknews.uz/20260803/russia-beliy-kolodez-ustinovka-nazorat-59466101.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58354372_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_95f1dfeb066ed89fa225efa6ebcff278.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги

Россия қўшинлари Бакшеевка устидан назорат ўрнатди

18:28 04.08.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишВоеннослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Восток" на направлении Гуляйполе в зоне СВО
Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты группировки войск Восток на направлении Гуляйполе в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.08.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
"Шимол" гуруҳи Бакшеевка устидан фаол ҳаракатлар билан назорат ўрнатди.
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Бакшеевка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа маълум қилинди.
Вазирликка кўра, аҳоли пункти "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида назоратга олинган.
Ҳисобот даврида гуруҳ бўлинмалари Харков вилоятининг Черкасские Тишки, Сердобино, Черное, Ивановка ва Устиновка аҳоли пунктлари яқинида Украина қуролли тузилмаларига зарба берган.
Суми вилоятида эса Уланово, Бунякино, Рыжевка ва Писаревка ҳудудларида Украина қўшинларининг шахсий таркиби ва ҳарбий техникаси йўқ қилинган.
Россия Мудофаа вазирлиги ушбу йўналишда Украина томони 275 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчи, иккита зирҳли машина, 15 та автомобиль, бешта артиллерия қуроли ва учта радиоэлектрон кураш станциясини йўқотганини билдирди.
Шунингдек, вазирлик Россиянинг учувчисиз учиш аппаратлари Суми вилоятида Украина мудофаа саноати корхоналарини электр энергияси билан таъминлаган подстанцияларни ишдан чиқаргани акс этган видеони эълон қилди.
Боевая подготовка мобильных огневых групп группировки войск Запад в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Белий Колодезь ва Устиновкани назоратга олди: бунинг ҳарбий аҳамияти нимада?
Кеча, 16:52
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0