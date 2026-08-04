https://sputniknews.uz/20260804/russia-baksheevka-nazorat-59490105.html
Россия қўшинлари Бакшеевка устидан назорат ўрнатди
Россия қўшинлари Бакшеевка устидан назорат ўрнатди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги "Шимол" қўшинлари гуруҳи Харков вилоятидаги Бакшеевка устидан назорат ўрнатганини билдирди. Россия манбасига кўра, бу ерда Украина қўшинларининг муҳим таянч пункти жойлашган эди.
2026-08-04T18:28+0500
2026-08-04T18:28+0500
2026-08-04T18:28+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58354372_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9ed8a93f4112ab0437327fa76def921a.jpg
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Бакшеевка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа маълум қилинди.Вазирликка кўра, аҳоли пункти "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида назоратга олинган.Ҳисобот даврида гуруҳ бўлинмалари Харков вилоятининг Черкасские Тишки, Сердобино, Черное, Ивановка ва Устиновка аҳоли пунктлари яқинида Украина қуролли тузилмаларига зарба берган.Россия Мудофаа вазирлиги ушбу йўналишда Украина томони 275 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчи, иккита зирҳли машина, 15 та автомобиль, бешта артиллерия қуроли ва учта радиоэлектрон кураш станциясини йўқотганини билдирди.Шунингдек, вазирлик Россиянинг учувчисиз учиш аппаратлари Суми вилоятида Украина мудофаа саноати корхоналарини электр энергияси билан таъминлаган подстанцияларни ишдан чиқаргани акс этган видеони эълон қилди.
https://sputniknews.uz/20260803/russia-beliy-kolodez-ustinovka-nazorat-59466101.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58354372_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_95f1dfeb066ed89fa225efa6ebcff278.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги
Россия қўшинлари Бакшеевка устидан назорат ўрнатди
"Шимол" гуруҳи Бакшеевка устидан фаол ҳаракатлар билан назорат ўрнатди.
ТОШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Россия қўшинлари Харьков вилоятидаги Бакшеевка аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа маълум қилинди
.
Вазирликка кўра, аҳоли пункти "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳаракатлари натижасида назоратга олинган.
Ҳисобот даврида гуруҳ бўлинмалари Харков вилоятининг Черкасские Тишки, Сердобино, Черное, Ивановка ва Устиновка аҳоли пунктлари яқинида Украина қуролли тузилмаларига зарба берган.
Суми вилоятида эса Уланово, Бунякино, Рыжевка ва Писаревка ҳудудларида Украина қўшинларининг шахсий таркиби ва ҳарбий техникаси йўқ қилинган.
Россия Мудофаа вазирлиги ушбу йўналишда Украина томони 275 нафардан ортиқ ҳарбий хизматчи, иккита зирҳли машина, 15 та автомобиль, бешта артиллерия қуроли ва учта радиоэлектрон кураш станциясини йўқотганини билдирди.
Шунингдек, вазирлик Россиянинг учувчисиз учиш аппаратлари Суми вилоятида Украина мудофаа саноати корхоналарини электр энергияси билан таъминлаган подстанцияларни ишдан чиқаргани акс этган видеони эълон қилди.