Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260803/russia-beliy-kolodez-ustinovka-nazorat-59466101.html
Россия Белий Колодезь ва Устиновкани назоратга олди: бунинг ҳарбий аҳамияти нимада?
Россия Белий Колодезь ва Устиновкани назоратга олди: бунинг ҳарбий аҳамияти нимада?
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Белий Колодезь ва Устиновка назоратга олинганини билдирди. Белий Колодезь Великий Бурлук йўналишидаги ҳаракат ва Украина позицияларига босимни кучайтириш учун муҳим нуқта ҳисобланади.
2026-08-03T16:52+0500
2026-08-03T17:14+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58352972_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_561219a4e60876b0e39ac749e60153b4.jpg
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Россиянинг "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятидаги Белий Колодезь ва Устиновка аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Белий Колодезь — урушга қадар 3,5 мингга яқин аҳоли яшаган шаҳарча. Sputnik хабар беришича, унинг аҳамияти аҳоли сонида эмас, балки жойлашувида. Белий Колодезь Благодатное, Резниково, Черни ва Приколотное билан бирга минтақадаги асосий таянч нуқталардан бири ҳисобланади. Уларни назорат қилиш Великий Бурлукка яқинлашиш ҳамда Варваровка атрофидаги Украина позицияларига босимни кучайтириш учун муҳим.Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов 128-мотоўқчи бригадаси ва 127-мотоўқчи полки қўмондонлиги ҳамда шахсий таркибини Белий Колодезь аҳоли пункти озод этилгани билан табриклади.Кейинги эҳтимолий йўналишлардан бири Приколотное бўлиши мумкин. Захаровка—Черное чизиғи ва Приколотное назоратга олинса, Украина бўлинмаларининг таъминот йўллари қийинлашиб, улар чекиниш ёки оператив қуршов хавфига дуч келиши мумкин.Айни пайтда Россия қўшинлари бу секторда шимолдан Дегтярное, шарқдан эса Меловое томондан ҳаракатланмоқда. Шу боис Белий Колодезь уч йўналишдаги ҳаракатларни боғловчи муҳим нуқта сифатида баҳоланмоқда.
https://sputniknews.uz/20260801/rossiya-yana-ikkita-aholi-punkti-ustidan-nazorat-ornatdi-59433346.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58352972_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_b59b428a4ade41bf9af2a52cc6ce9cc4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги

Россия Белий Колодезь ва Устиновкани назоратга олди: бунинг ҳарбий аҳамияти нимада?

16:52 03.08.2026 (янгиланди: 17:14 03.08.2026)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишБоевая подготовка мобильных огневых групп группировки войск "Запад" в зоне СВО
Боевая подготовка мобильных огневых групп группировки войск Запад в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Белий Колодезь устидан назорат Россия қўшинларига Великий Бурлук йўналишида ҳаракатни давом эттириш имконини бериши мумкин.
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Россиянинг "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятидаги Белий Колодезь ва Устиновка аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Белий Колодезь — урушга қадар 3,5 мингга яқин аҳоли яшаган шаҳарча. Sputnik хабар беришича, унинг аҳамияти аҳоли сонида эмас, балки жойлашувида.
Аҳоли пункти устидан назорат Великий Бурлук томон ҳаракатни давом эттириш ва Харьков вилояти шимоли-шарқидаги назорат ҳудудини кенгайтириш имконини бериши мумкин.
Белий Колодезь Благодатное, Резниково, Черни ва Приколотное билан бирга минтақадаги асосий таянч нуқталардан бири ҳисобланади. Уларни назорат қилиш Великий Бурлукка яқинлашиш ҳамда Варваровка атрофидаги Украина позицияларига босимни кучайтириш учун муҳим.
Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов 128-мотоўқчи бригадаси ва 127-мотоўқчи полки қўмондонлиги ҳамда шахсий таркибини Белий Колодезь аҳоли пункти озод этилгани билан табриклади.
"Шахсий таркибни жанговар вазифа муваффақиятли бажарилгани билан табриклайман. Сизларнинг қатъий ҳаракатларингиз натижасида душман талафот кўриб, ғарб томон чекинди", — дейилади вазир табригида.
© SputnikРоссийские войска установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка
Российские войска установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.08.2026
Российские войска установили контроль над населенными пунктами Белый Колодезь и Устиновка
© Sputnik
Кейинги эҳтимолий йўналишлардан бири Приколотное бўлиши мумкин. Захаровка—Черное чизиғи ва Приколотное назоратга олинса, Украина бўлинмаларининг таъминот йўллари қийинлашиб, улар чекиниш ёки оператив қуршов хавфига дуч келиши мумкин.
Айни пайтда Россия қўшинлари бу секторда шимолдан Дегтярное, шарқдан эса Меловое томондан ҳаракатланмоқда. Шу боис Белий Колодезь уч йўналишдаги ҳаракатларни боғловчи муҳим нуқта сифатида баҳоланмоқда.
Освобождение населенного пункта Любицкое - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.08.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия яна иккита аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди
1 Август, 18:24
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0