https://sputniknews.uz/20260803/russia-beliy-kolodez-ustinovka-nazorat-59466101.html
Россия Белий Колодезь ва Устиновкани назоратга олди: бунинг ҳарбий аҳамияти нимада?
Россия Белий Колодезь ва Устиновкани назоратга олди: бунинг ҳарбий аҳамияти нимада?
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Белий Колодезь ва Устиновка назоратга олинганини билдирди. Белий Колодезь Великий Бурлук йўналишидаги ҳаракат ва Украина позицияларига босимни кучайтириш учун муҳим нуқта ҳисобланади.
2026-08-03T16:52+0500
2026-08-03T16:52+0500
2026-08-03T17:14+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58352972_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_561219a4e60876b0e39ac749e60153b4.jpg
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Россиянинг "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятидаги Белий Колодезь ва Устиновка аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Белий Колодезь — урушга қадар 3,5 мингга яқин аҳоли яшаган шаҳарча. Sputnik хабар беришича, унинг аҳамияти аҳоли сонида эмас, балки жойлашувида. Белий Колодезь Благодатное, Резниково, Черни ва Приколотное билан бирга минтақадаги асосий таянч нуқталардан бири ҳисобланади. Уларни назорат қилиш Великий Бурлукка яқинлашиш ҳамда Варваровка атрофидаги Украина позицияларига босимни кучайтириш учун муҳим.Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов 128-мотоўқчи бригадаси ва 127-мотоўқчи полки қўмондонлиги ҳамда шахсий таркибини Белий Колодезь аҳоли пункти озод этилгани билан табриклади.Кейинги эҳтимолий йўналишлардан бири Приколотное бўлиши мумкин. Захаровка—Черное чизиғи ва Приколотное назоратга олинса, Украина бўлинмаларининг таъминот йўллари қийинлашиб, улар чекиниш ёки оператив қуршов хавфига дуч келиши мумкин.Айни пайтда Россия қўшинлари бу секторда шимолдан Дегтярное, шарқдан эса Меловое томондан ҳаракатланмоқда. Шу боис Белий Колодезь уч йўналишдаги ҳаракатларни боғловчи муҳим нуқта сифатида баҳоланмоқда.
https://sputniknews.uz/20260801/rossiya-yana-ikkita-aholi-punkti-ustidan-nazorat-ornatdi-59433346.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58352972_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_b59b428a4ade41bf9af2a52cc6ce9cc4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги
Россия Белий Колодезь ва Устиновкани назоратга олди: бунинг ҳарбий аҳамияти нимада?
16:52 03.08.2026 (янгиланди: 17:14 03.08.2026)
Белий Колодезь устидан назорат Россия қўшинларига Великий Бурлук йўналишида ҳаракатни давом эттириш имконини бериши мумкин.
ТОШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Россиянинг "Шимол" қўшинлари гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятидаги Белий Колодезь ва Устиновка аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Белий Колодезь — урушга қадар 3,5 мингга яқин аҳоли яшаган шаҳарча. Sputnik хабар беришича
, унинг аҳамияти аҳоли сонида эмас, балки жойлашувида.
Аҳоли пункти устидан назорат Великий Бурлук томон ҳаракатни давом эттириш ва Харьков вилояти шимоли-шарқидаги назорат ҳудудини кенгайтириш имконини бериши мумкин.
Белий Колодезь Благодатное, Резниково, Черни ва Приколотное билан бирга минтақадаги асосий таянч нуқталардан бири ҳисобланади. Уларни назорат қилиш Великий Бурлукка яқинлашиш ҳамда Варваровка атрофидаги Украина позицияларига босимни кучайтириш учун муҳим.
Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов 128-мотоўқчи бригадаси ва 127-мотоўқчи полки қўмондонлиги ҳамда шахсий таркибини Белий Колодезь аҳоли пункти озод этилгани билан табриклади.
"Шахсий таркибни жанговар вазифа муваффақиятли бажарилгани билан табриклайман. Сизларнинг қатъий ҳаракатларингиз натижасида душман талафот кўриб, ғарб томон чекинди", — дейилади вазир табригида.
Кейинги эҳтимолий йўналишлардан бири Приколотное бўлиши мумкин. Захаровка—Черное чизиғи ва Приколотное назоратга олинса, Украина бўлинмаларининг таъминот йўллари қийинлашиб, улар чекиниш ёки оператив қуршов хавфига дуч келиши мумкин.
Айни пайтда Россия қўшинлари бу секторда шимолдан Дегтярное, шарқдан эса Меловое томондан ҳаракатланмоқда. Шу боис Белий Колодезь уч йўналишдаги ҳаракатларни боғловчи муҳим нуқта сифатида баҳоланмоқда.